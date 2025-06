Calendario junio 2025: festivos, fiestas y celebraciones importantes

Irene Toribio Lunes, 2 de junio 2025, 13:22 Comenta Compartir

Desde el 'Día Mundial del running' hasta el 'Día de abrazar a tu gato' (que se celebra este próximo miércoles, día 4), este mes llega cargado de celebraciones, aunque no todas traen consigo días no laborables. En algunas comunidades, como Extremadura, ya han comenzado las fiestas locales, como la feria de San Fernando en Cáceres. Pero no es la única festividad destacada en el calendario. Junio marca para muchos el fin de las clases, el inicio de las vacaciones de verano, y la llegada de días festivos para los trabajadores más afortunados de algunas comunidades autónomas. ¿Quieres saber qué se celebra en junio? Aquí te contamos todas las fechas clave, festivos, y celebraciones destacadas del mes.

En Extremadura, junio es sinónimo de feria. El pasado 23 de mayo arrancaba la feria de Cáceres en una semana grande que cerraba este 1 de junio por todo lo alto. Y ahora, ¿Qué festividades espera la comunidad? Este mes hay festividades religiosas como la Octava del Corpus en Peñalsordo (19-22 de junio) y el Corpus Christi en Fuentes de León (19 de junio). Además, en muchos pueblos extremeños, el 13 de junio es fiesta local o, al menos, se conmemora con actos religiosos y festivos.

El próximo gran evento llega a Badajoz este mismo fin de semana. Este sábado, 7 de junio, la ciudad acoge Los Palomos 2025 bajo el potente lema «La libertad de ser», un mensaje que reivindica el derecho a vivir con autenticidad y sin miedo.

La Feria de Plasencia se celebrará del 11 al 15 de junio, con conciertos y otras actividades.

Por otro lado, según el calendario oficial de fiestas locales de 2025, el 24 de junio es festivo en municipios como Badajoz (Feria de San Juan), Herrera de Alcántara, Guijo de Coria o Madrigalejo.

En Badajoz, la Feria de San Juan se celebrará del 20 al 28 de junio celebrando su día grande la madrugada del 23 al 24 de junio, con la noche de San Juan.

La semana del 24 de junio la cacereña ciudad de Coria acoge los Sanjuanes, un festejo popular taurino que se celebra en la localidad y que se ha convertido en Fiesta Tradicional de Interés Turístico Nacional.

PROVINCIA DE BADAJOZ – Festividades en junio

BADAJOZ: 24 de junio

CARRASCALEJO (EL): 9 de junio

CASTUERA: 24 de junio

FUENTES DE LEÓN: 19 de junio

GARBAYUELA: 30 de junio

HELECHOSA DE LOS MONTES: 27 de junio

LAPA (LA): 12 de junio

MALCOCINADO: 13 de junio

PEÑALSORDO: 19 de junio

RETAMAL DE LLERENA: 30 de junio

ROCA DE LA SIERRA (LA): 24 de junio

TRASIERRA: 13 de junio

TRUJILLANOS: 16 de junio

VALDECABALLEROS: 13 de junio

VALDEHORNILLOS: 30 de junio

VALUENGO: 24 de junio

VIVARES: 27 de junio

PROVINCIA DE CÁCERES – Festividades en junio

ALDEANUEVA DE LA VERA: 9 de junio

ALDEHUELA DEL JERTE: 13 de junio

BERROCALEJO: 2 de junio

CADALSO: 13 de junio

VALLE DE SANTA ANA: 13 de junio

Festividades en otras comunidades autónomas en junio

6 DE JUNIO - EID AL-ADHA O FIESTA DEL SACRIFICIO

Será festivo tanto en Ceuta como en Melilla con motivo de la Fiesta del Cordero o Eid al-Adha. Se trata de una celebración muy importante en el mundo islámico. Se celebra 70 días después del Ramadán y coincide con el final del peregrinaje a La Meca.

9 DE JUNIO - DÍA DE LA RIOJA Y DE LA REGIÓN DE MURCIA

La Rioja celebra la conmemoración de su estatuto de autonomía este lunes 9 de junio, cuando los trabajadores de la comunidad disfrutarán de un día festivo.

Murcia, por su parte, conmemora la promulgación del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, que fue aprobado por las Cortes Generales el 9 de junio de 1982.

13 DE JUNIO - SAN ANTONIO

El viernes 13 de junio, día de San Antonio de Padua, es festivo en la ciudad autónoma de Ceuta. Es uno de sus festivos locales y se celebra una romería a la que asisten todos los ceutíes.

24 DE JUNIO - DÍA DE SAN JUAN

El día de San Juan no es festivo en toda España, pero sí en algunas comunidades autónomas.

En este caso, el 24 de junio cae en martes y se incluye como día festivo en los calendarios laborales de la Comunidad Valenciana o Cataluña. Además, es fiesta en ciudades como Albacete o La Coruña.

Próximo festivo en España

Por último, para encontrar el próximo festivo en toda España habrá que esperar al 15 de agosto, día de la Virgen de la Asunción y uno de los ocho festivos nacionales que se incluyen cada año en el calendario laboral.