Jennifer Lopez, una diva fuera de onda

Solía tener terror a estar sola», revela Jennifer Lopez al comienzo de 'La mayor historia de amor jamás contada', la película centrada en la relación ... con su todavía marido Ben Affleck que forma parte de su último y más ambicioso proyecto. Un trabajo audiovisual por el que la han tildado de narcisista y ególatra que incluye un disco, 'This is Me... Now', y un corto del mismo nombre en el que la artista de origen puertorriqueño ha invertido 20 millones de dólares. Pero esta vez el público le ha dado la espalda y aquel temor que confesaba en el documental emitido en Prime Video, todavía planea sobre ella.

2024 iba a ser un año especial para la cantante y actriz del Bronx, que con una fortuna estimada en 370 millones de dólares llegó a ser la celebridad más poderosa del planeta, según la revista 'Forbes'. 'JLo' se había propuesto celebrar por todo lo alto su 25 aniversario como estrella musical y no escatimó esfuerzos, pero se pasó de frenada. «No calculó bien», opina su expublicista Rob Shuter. Y eso que ella «siempre fue un genio del marketing y las relaciones públicas. Pensó que el mundo todavía está interesado en su amor con Ben Affleck. Pero a nadie le importa 'Bennifer' (el apodo que se ha dado a la pareja)». Dicen que, a sus 54 años, la diva está «devastada». Que acostumbrada al éxito imparable desde que en 1997 se convirtiera en la latina mejor pagada tras embolsarse un millón de dólares por la película 'Selena', no es plato de buen gusto seguir llenando titulares más por las críticas que recibe que por sus aciertos. El disco, su primer trabajo musical en una década, ha pasado desapercibido y apenas estuvo una semana en el top 200 en Estados Unidos; el corto que le acompaña fue tachado de «absurdo» y «ridículo» en las redes sociales, y, lo que es peor, los más de 252 millones de seguidores que Lopez suma en Instagram no parecen dispuestos a pasar por caja para disfrutar de su espectáculo en vivo. De hecho, la venta de entradas para su gira de verano no acaba de despegar, lo que ya la ha obligado a cancelar varias fechas. Por si esto fuera poco, el matrimonio de la estrella latina con Ben Affleck tampoco pasa por su mejor momento. La pareja, que se había dado una segunda oportunidad tras su ruptura en 2004, por efecto, se especula, de la presión mediática, lleva meses alimentando los rumores de divorcio. Hace semanas, el actor, de quien se dice que podría sufrir de nuevo problemas con el alcohol, abandonaba el hogar que compartía con su mujer, la fabulosa mansión de Beverly Hills que compraron juntos para establecer como residencia familiar en 2023, por la que pagaron 61 millones de dólares (56 millones de euros) y que ahora tratan de vender. Según la revista 'People', lo que más separa al matrimonio es la diferente manera que tienen de vivir la relación, con ella dispuesta a compartir con el mundo todos los pormenores, y él deseando mantener la privacidad. «No me gusta la atención», confesó recientemente el protagonista de 'Pearl Harbour' en el podcast del también actor Kevin Hart. Pero ella insiste. No sabe vivir de puertas para adentro. Hace unas semanas JLo puso tierra de por medio y viajó a Italia en compañía de unas amigas. Y poco después acaparaba de nuevo todos los flashes por su estilismo de escándalo -vestino midi de color nude, guantes de cuero a juego y tacones de vértigo- en el front row de Dior, en la Semana de la Moda de París. No llevaba consigo la alianza de casada. Tampoco su todavía esposo, que ya ha sacado sus pertenencias del hogar conyugal. Imagen en crisis No es la relación con Affleck, a ratos tormentosa, otras veces empalagosa, la que ha desgastado la imagen de Jennifer Lopez. Cuentan que a lo largo de su carrera han sido muchos los detalles de la vida de la artista aireados por los medios y por ella misma que nunca gustaron a sus fans. Como su trasero millonario -corrió el rumor de que lo tenía asegurado en un millón de euros-, su fama de tacaña con las propinas, o el continuo exhibicionismo de su poderío económico. Y eso que en uno de sus mayores pelotazos musicales, 'Jenny from the block' (2002), pedía a sus seguidores que no se dejaran impresionar por sus joyas y su dinero, que no había cambiado y seguía siendo la misma chica del Bronx. Los que la creyeron entonces ahora cuestionan abiertamente en TikTok su estilo de vida, que consideran propio de «una diva». Sus más de 252 millones de seguidores en Instagram no parecen dispuestos a pasar por caja para verla cantar Tampoco sirvieron para contentar a los fans los vídeos que JLo difundía durante la pandemia, en los que parecía totalmente desconectada de la realidad, ni las imágenes que se hicieron virales y en las que se veía a la estrella latina, que registró su mayor pico de fama con su actuación en la Super Bowl de 2020, escupiendo un chicle en la mano de su asistenta. Una vez abierta la veda, parece no haber piedad para la artista, de la que ya se han llegado a cuestionar hasta sus orígenes y si es la suya la voz que suena en sus canciones. Una sospecha que se encargó de difundir otra superestrella, Mariah Carey, su eterna enemiga desde que Tommy Mottola, su exmarido, le robara sus ideas para ponerlas a disposición de Lopez. ¿Qué será lo próximo?

