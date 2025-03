Jack Gleeson, el actor que huyó de Hollywood

Mientras miles de aspirantes a actores acuden a Hollywood atraídos por la remota posibilidad de encauzar una carrera de éxito, cierta estrella en ciernes lo ... abandonó alegando que carecía de vocación para enfrentarse a las demandas de la Meca del cine. Jack Gleeson reconoció que la interpretación no colmaba sus expectativas y que cambiaba su futuro. Entonces, se hallaba en perfectas condicione para acceder a proyectos ambiciosos. Al desistir, en 2014, era tan admirado como odiado por la perversión del personaje que lo encumbró. Sin embargo, el rey Joffrey Baratheon, uno de los protagonistas de la serie 'Juego de Tronos', se despojaba del cetro y se convertía en uno más de los comunes mortales. Su regreso a la pantalla ha pasado prácticamente desapercibido. A veces, ya se sabe, el brillo de los astros es muy fugaz.

El glamour no seducía a este irlandés de 32 años que apenas había cumplido la mayoría de edad cuando alcanzó la fama. Según sus propias palabras, ni siquiera se había propuesto con ahínco desarrollar una carrera dramática. Vivía en la ciudad de Cork y el centro comunitario de su barrio ofrecía clases de teatro. Reconoce que la elección fue casual y aleatoria, pero a los siete años ya actuaba en una compañía de teatro y un año más tarde se enfrentaba a su primer rodaje. Durante la adolescencia, la suerte y un talento inesperado lo condujeron a una carrera profesional con hitos como su participación en la película 'Batman Begins' en 2005.

Aquella audición en Dublín le daba pereza, según confiesa, y no salió de ella esperanzado porque apenas duró cinco minutos. Meses después, le comunicaron que había sido elegido y, durante cuatro temporadas, desarrolló la personalidad psicopática del joven heredero del reino de Poniente. La fama llegó para todos los actores y actrices de presencia recurrente en una serie de culto que ya forma parte de la historia de la televisión. Muchos de sus participantes la aprovecharon para emprender una carrera cinematográfica.

Las conspiraciones, pasiones y abundantes crímenes, sedujeron a una amplia audiencia y, sin embargo, no satisficieron a Gleeson. El actor confesó que sólo había leído el primer libro de la saga de George R. R. Martin y no parecía muy atraído por su enrevesada trama. Tampoco el rodaje lo entusiasmaba. Como suele suceder habitualmente en las producciones con abundantes efectos especiales, los actores se desenvuelven delante de un croma y recurrir a su imaginación para situarse en el escenario que luego se recreará con sofisticadas técnicas digitales. Según ha revelado, sus intervenciones eran muy breves y espaciadas en el tiempo, lo que implicaba largas y aburridas esperas en el camerino.

Admirado y odiado

Tras el inevitable asesinato de su personaje, el actor regresó a Londres. No quiso rentabilizar la popularidad que había acumulado, tal y como hicieron sus compañeros Emilia Clarke y Kit Harington. El joven, admirado y odiado por masas de seguidores, confesó que no tenía intención de proseguir con una profesión que no amaba. Afirmó que renunciaba a una fortuna a cambio de conseguir la felicidad y que, a ese respecto, prefería cursar una carrera universitaria y centrarse en la docencia y la investigación académica. Llevó a cabo un trabajo de voluntariado en Haití y fiel a su palabra, cursó estudios de Filosofía y Teología en el prestigioso Trinity College de Dublín.

Su perfil público se ha reducido considerablemente, aunque admite que le siguen reconociendo como aquel tirano imberbe que le proporcionó proyección y fortuna. Algunos paralelismos resultan curiosos. Kit Harington y Rose Leslie, que compartieron amor en la ficción, también se enamoraron en la vida real, y contrajeron nupcias en un castillo escocés en 2018. Cuatro años después, Gleeson también se casaba con su novia Róisin 0'Mahony, también actriz, en una pequeña iglesia en la costa occidental de Irlanda.

Pero la interpretación debe inocular cierta adicción a quienes se acercan a ella incluso sin excesiva pasión porque, a pesar de su desdén, no se ha desligado de la escena. Compatibilizó su experiencia académica con su colaboración con DU Players, la compañía amateur del centro universitario, y en 2020 regresó a la televisión con la breve intervención en un proyecto de la BBC y dos películas, 'El novio de Rebeca' y 'En tierra de santos y pecadores', que fue presentada en el Festival de Venecia hace dos años. La incursión con mayor respaldo de la audiencia tuvo lugar gracias a su participación en 'Sex Education', una serie ya veterana, y en la que mostró un aspecto muy diferente del que le hizo popular.

La vida y el arte sorprenden. El imprevisible monstruo de aspecto aniñado inspirado en Calígula y Nerón, regresará a la pequeña pantalla en la piel de Wentworth, el malvado de la serie de libros de 'Los Cinco' de Enid Blyton. Después de tramas de violencia superlativa, el villano por antonomasia volverá para encarnar a un malo de medio pelo en tramas infantiles con misterios que se resuelven antes de la merienda estival. Tal vez, Gleeson carezca de vocación, pero ¡hay tantas facturas que pagar!