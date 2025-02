«Soñaba con ser astronauta pero sufrí vértigo»

arantza furundarena Madrid Sábado, 8 de octubre 2022, 01:19 Comenta Compartir

Isabel Moreno se ha impuesto una tarea muy sencilla... Cambiar el mundo. Eso sí, «con pequeños gestos y la colaboración de todos». Esta hiperactiva meteoróloga, que de niña soñaba con ser astronauta, que estudió Físicas, toca el piano, canta ópera, imparte conferencias y se asoma cada domingo a la pequeña pantalla junto a Quico Taronjí en 'Aquí la Tierra', acaba de publicar un libro, 'Cambio climático para principiantes', materia en la que ella es toda una experta. En la recta final de su primer embarazo, Isa advierte: «Todavía estamos a tiempo de evitar que el futuro de mi hija sea peor que el presente».

Se acaba de despedir temporalmente de Taronjí («el mejor compañero de plató del mundo») y del equipo de 'Aquí la Tierra' en la semana 35 de su embarazo, a un mes de dar a luz. «Ya empezaba a no sentirme ágil, iba con el piloto automático». Y, cosa rara en ella, ha decidido centrarse en una sola cosa: la promoción de su libro. «Espero que sobre todo haga reflexionar. Que la gente al leerlo se quede pensando en lo grande que es el reto al que nos enfrentamos, pero sepa que lograrlo es posible».

Para esta meteoróloga, los seres humanos «en cuanto a cambio climático estamos en Sexto de Primaria, porque sabemos muchas cosas pero todavía no tenemos la madurez suficiente como para aplicar todo lo aprendido». Ella se aplica el cuento a diario mientras intenta no caer en la ecoansiedad, esa frustrante sensación de que, hagas lo que hagas, desde encender la luz a darte una ducha, estás perjudicando al planeta...

«Me agobio mucho a veces, pero hay que rebajar esa angustia y procurar hacer lo que esté en tu mano. En mi caso, y aunque vivo en Madrid, intento consumir los productos del huerto que tenemos en el pueblo, siempre hago a pie los trayectos de menos de dos kilómetros y soy muy cuidadosa con el desperdicio alimentario. Tiramos demasiada comida. Deberíamos hacer una transición hacia una nueva forma de relacionarnos con el medio, pero tiene que ser justa, no podemos dejar a la gente atrás».

Isabel Moreno Muñoz, Isa para los amigos, nació en 1992 en la ciudad de Madrid pero se crió desde muy pequeña en Vallecas, el que considera su barrio. Inquieta desde la cuna («la intentaba escalar siendo apenas un bebé»), es la mayor de dos hermanas y en su primera infancia se aficionó a trepar a los árboles. Hasta que empezó a sufrir de vértigo y tuvo que abandonar su sueño infantil de convertirse en astronauta. «Si me daba miedo subirme a un décimo piso, imagínate a la Luna», razona. Siempre tuvo claro que quería estudiar Físicas, pese a que destacaba en artes... «Cantaba, tocaba el piano y escribía cuentos. Pero yo estaba fascinada con las estrellas y los planetas y tenía clarísimo que deseaba estudiarlos».

Una vez en la universidad, sin embargo, descubrió que la teoría astronómica no era tan fascinante... «A mí me alucina el espacio, pero lo que me gusta es coger el telescopio, ir al campo y observar Júpiter y Saturno o ver documentales que me cuenten curiosidades, no tanto la explicación física». En esa decepción andaba cuando cayeron en sus manos unas revistas sobre desastres naturales y cambio climático. Hablaban del huracán Katrina, el primer fenómeno meteorológico destacable que recuerda su mente. «Se me grabaron las imágenes de la gente poniendo SOS en los tejados de las casas. No me puedo creer que nuestra especie esté causando esto, pensé. Empecé a indagar más y terminé enamoradísima de la meteorología».

Puesta en escena

Hoy ha conseguido conjugar su amor por la ciencia con su tremenda expresividad y su talento para el arte y la puesta en escena. En sus conferencias ha llegado a unir la divulgación científica con la música. «Tengo una profesión que le viene como anillo al dedo a mi forma de ser, porque además la meteorología es algo dinámico y eso me apasiona».

Lo malo es que ese constante cambio no es a mejor. En su primer verano de embarazada, «el más cálido de nuestra vida», Isa Moreno dice haber pensado mucho en su hija. «Ella va a vivir veranos como este muy a menudo». Por eso esta meteoróloga, que además canta en un coro, adora a Monteverdi, disfruta entonando el 'Voi che sapete' del Cherubino de las 'Las bodas de Fígaro', y en el equipo de su programa ha inspirado la expresión 'Hacer un Isa' por su capacidad de abstracción y su aparente despiste, tiene claro su plan contra el cambio climático... «Veo mi futuro viviendo en un pueblo y cultivando un huerto. Esa es mi aspiración en la vida».

