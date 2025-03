Investigan una presunta agresión sexual en los Sanfermines

IÑAKI ARIZMENDI Pamplona Lunes, 11 de julio 2022, 15:56 | Actualizado 17:07h. Comenta Compartir

La Polícia Foral de Navarra investiga una presunta agresión sexual la pasada madrugada del sábado al domingo en las inmediaciones del barrio pamplonés de Mendillorri. La denuncia se ha dado a conocer este lunes, en la Junta Local de Protección Civil. El Ayuntamiento de Pamplona, a través de una declaración aprobada en la Junta de Portavoces, ha mostrado su «total rechazo y condena» ante este suceso. En el texto se recoge el apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno, al tiempo que se pide máximo respeto para preservar sus derechos e intimidad.

En cumplimiento de su protocolo de coordinación y respuesta, el consistorio de la capital navarra se reafirma, en plenas fiestas de San Fermín, en su rechazo y condena a cualquier tipo de agresión, violencia o actitud sexista que se produzca en la ciudad y su compromiso en trabajar para eliminar las agresiones sexistas, mejorar la seguridad y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de las mujeres en todo tipo de entornos.

Además, desde el consistorio dirigido por Enrique Maya instan a la ciudadanía a mostrar una actitud activa frente a las agresiones sexistas y a contribuir a un modelo social y cultural que proteja a las mujeres, sin justificar jamás al agresor bajo la premisa de la fiesta o las costumbres. Asimismo, desde el Ayuntamiento de Pamplona se adhieren a los comunicados y convocatorias que se realicen en el municipio de Pamplona e invitan a la ciudadanía a participar en los actos de protesta que convoque el movimiento feminista.

Precisamente, el Movimiento Feminista Iruñerria y el Movimiento Popular han convocado una concentración de repulsa mañana martes a las 17.30 horas en la Plaza del Castillo de Pamplona contra esta agresión sexual.

Los grupos del Ayuntamiento instan «a la ciudadanía pamplonesa, hombre y mujeres, a mostrar una actitud activa frente a las agresiones sexistas y a contribuir a un modelo social y cultural que proteja a las mujeres, sin justificar jamás al agresor bajo la premisa de la fiesta o las costumbres». «Reiteramos nuestro firme compromiso con la lucha contra las agresiones sexistas y apostamos por una ciudad libre para las mujeres y que pueda vivirse en libertad», añaden.

Posibles casos de sumisión química

Además, esta pasada noche se han interpuesto dos nuevas denuncias por tocamientos, que se suman a las cuatro querellas de mujeres que han denunciado ante la Policía Foral «sentir pinchazos» durante las fiestas de San Fermín.

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha expresado este lunes su preocupación después de que la Policía Foral haya recibido cuatro denuncias por posibles casos de sumisión química durante las fiestas de San Fermín. Ha destacado que «vamos a estar muy atentos» y ha explicado que, a fecha de hoy, no se han producido detenciones. En declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde ha dicho que «preocupa» y ha destacado que «afortunadamente, según me han informado, no tuvo otro efecto que el propio pinchazo». «Estas chicas notaron que algo les ocurría pero, afortunadamente, porque iban en cuadrilla y pueden comentarlo, no pasó más», ha concluido.