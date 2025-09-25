Un informe recomienda triplicar la inversión anual en resiliencia hídrica hasta los 6.000 millones de euros

Facsa, empresa 'origen' de Grupo Gimeno y referente en la gestión integral del agua, ha presentado su II Estudio sobre el impacto de los extremos ... climáticos en los recursos hídricos, elaborado junto a Red2Red. El documento subraya que el aumento de fenómenos climáticos extremos —sequías prolongadas, lluvias torrenciales, olas de calor e inundaciones— representa uno de los mayores retos del siglo XXI para la gestión del agua. Estos eventos afectan tanto la disponibilidad como la calidad del agua, alterando ecosistemas y poniendo en riesgo infraestructuras críticas y sectores clave como la agricultura, la industria y el turismo.

El Informe destaca que España se encuentra entre las regiones más vulnerables de Europa, con una frecuencia creciente de eventos extremos. Las sequías se han intensificado en duración y severidad, mientras que las lluvias torrenciales, aunque menos frecuentes, son cada vez más intensas y destructivas. Sin medidas de adaptación ambiciosas, las previsiones apuntan a una disminución progresiva en la disponibilidad de agua y un aumento de la exposición a sequías, con graves impactos para la agricultura, el abastecimiento urbano y los servicios ecosistémicos.

Según la Global Commission on the Economics of Water, si no se toman medidas, España podría perder hasta el 8% de su PIB para 2050 debido a la crisis hídrica, lo que supondría más de 136.000 millones de euros. Sin embargo, la inversión en infraestructura resiliente permitiría reducir entre el 40% y el 65% de las pérdidas proyectadas, según el Foro Económico Mundial. Así, triplicar la inversión anual en resiliencia hídrica hasta los 6.000 millones de euros permitiría evitar un impacto económico de 88.400 millones de euros en los próximos años.

En esta línea, Facsa advierte sobre los costes y el impacto de no actuar frente a los riesgos climáticos extremos. Entre 2000 y 2019, los desastres climáticos generaron pérdidas globales superiores a los 2,97 billones de dólares. En Europa, podrían superar los 170.000 millones de euros anuales si no se intensifican las medidas de adaptación. En el caso de España, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) y la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) estiman que los fenómenos extremos —especialmente olas de calor, inundaciones y sequías— han supuesto un coste acumulado superior a 95.000 millones de euros hasta 2023.

Claves para fortalecer la resiliencia hídrica frente a los extremos climáticos

El Informe identifica tres pilares clave para fortalecer la resiliencia hídrica frente a extremos climáticos. En primer lugar, las soluciones tecnológicas con la mejora de sistemas de monitorización, digitalización de redes, innovación en tratamiento y reutilización de agua. En segundo lugar, las políticas y gobernanza con la integración del riesgo climático en la planificación territorial, fomento de la cooperación sectorial y refuerzo de los marcos regulatorios. Por último, soluciones naturales que permitan la restauración de ecosistemas fluviales, protección de humedales, fomento de la recarga de acuíferos y diseño urbano basado en la naturaleza.

«La adaptación a los fenómenos climáticos extremos debe convertirse en uno de los ejes centrales de la política de agua. Es imperativo actuar con anticipación, basándose en conocimiento científico robusto y herramientas de planificación flexibles. Priorizar inversiones en resiliencia hídrica no solo reducirá los daños futuros, sino que generará beneficios sociales, económicos y ambientales sostenibles», destaca José Claramonte, director general de FACSA.

Entre las principales recomendaciones, el Informe señala la revisión y actualización de los planes hidrológicos para incorporar escenarios de cambio climático, el refuerzo de las infraestructuras existentes para hacerlas más resilientes a extremos climáticos, la implementación de sistemas de alerta temprana automatizados e interoperables, la promoción de la participación pública y la equidad en el acceso al agua, así como el fomento de la cooperación internacional, especialmente en cuencas compartidas.

«España tiene la responsabilidad y la oportunidad de liderar la adaptación hídrica en Europa. Afrontar los extremos climáticos no es solo una emergencia, sino una ocasión para transformar el modelo de gestión del agua hacia sistemas más sostenibles, equitativos y preparados para el futuro», concluye José Claramonte.