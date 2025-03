Incibe alerta: Cuidado si recibes un sms de la DGT pidiéndote pagar una multa Así has de actuar si recibes este mensaje de la DGT reclamándote el pago de una multa

Irene Toribio Viernes, 16 de febrero 2024, 12:51 Comenta Compartir

Se ha identificado una campaña de mensajes de texto fraudulentos que intentan suplantar a la Dirección General de Tráfico (DGT). En estos mensajes, se informa al destinatario de una presunta multa de tráfico y se le pide que revise el expediente a través del enlace adjunto. Al hacer clic en la URL proporcionada, el usuario es redirigido a un sitio web donde se le sustraerán sus datos personales y bancarios. Así lo alerta el Instituto Nacional de Ciberseguridad a través de un reciente comunicado.

En caso de que hayas recibido un sms que coincida con las características descritas, lo ideal es que no accedas al enlace y que bloquees al remitente del mensaje y lo elimines de tu bandeja de entrada.

En cambio, si ya has pulsado en el enlace habrás comprobado que te redirige a un sitio web con el logotipo de la DGT que parece bastante realista, pero no lo es. Si has proporcionado datos personales y bancarios, te sugerimos que sigas las recomendaciones que Incibe detalla:

- Haz capturas de pantalla y conserva todas las pruebas posibles del smishing y los enlaces que se adjuntan a estos. Puedes hacer uso de testigos online para autenticar dichas pruebas.

- Si has proporcionado información bancaria, te recomendamos que te comuniques con tu entidad para reportar el incidente y que se puedan adoptar las medidas necesarias.

- Durante los siguientes meses, te sugerimos que revises tus datos existentes en la Red (egosurfing) para confirmar que tu información personal no ha sido expuesta.

- Comunícate con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE para reportar el fraude y así podamos prevenir que más personas puedan ser víctimas. También puedes enviarnos evidencias a través de nuestro buzón de reporte de fraude.

- Presenta una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aportando todas las pruebas que hayas podido obtener del fraude.

- Si tienes dudas sobre posibles sanciones de la DGT, este organismo siempre notifica sus multas mediante correo postal (con un envío posterior al tablón edictal, si no han logrado localizarte en tu domicilio) y a través de notificación electrónica por medio de la DEV – Dirección Electrónica Vial.

- Para mantenerte al día sobre estos tipos de fraudes como el smishing, te invitamos a visitar nuestra temática de ataques de ingeniería social.