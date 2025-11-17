Incibe alerta: cuidado con estas falsas facturas de Iberdrola El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha alertado sobre un nuevo fraude de phishing que utiliza facturas falsas de Iberdrola enviadas por correo electrónico

Judith Rueda Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:45

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha alarmado sobre una nueva campaña de phising que se realiza vía correo electrónico, donde los ciberdelincuentes se hacen pasar por Iberdrola, enviando falsas facturas. Una vez el usuario descarga la supuesta factura los delincuentes pueden acceder a los datos bancarios de las víctimas.

El correo que mandan muestra el logotipo de la marca y el estilo corporativo de Iberdrola, por lo que a simple vista parece real. Asustan al usuario con facturas pendientes que muestran importes muy altos, generando ansiedad para que así entren al enlace y descarguen la falsa factura.

El archivo que se descarga no es un pdf, sino un programa malicioso camuflado que al ejecutarse puede robar las credenciales bancarias de las víctimas. Además de robar información, se puede llegar a propagar a otros dispositivos.

Qué hacer si te llega el mensaje

En caso de duda, la OCU recomienda en primer lugar revisar bien el remitente del correo, para comprbar si la dirección es la oficial. Si a primera vista parece sosprechoso se deberá de marcar como spam, borrarlo y eliminarlo de la papelera.

En caso de haber descargado el archivo pero no haberlo abierto, se aconseja elimiarlo y vaciar la papelera. En el caso contrario, se tendrá que desconectar el equipo de la red y realizar un análisis completo de antivirus. En caso de estar infectado podría ser necesario resetear el dispositivo.

Cómo detectar que tu dispositivo está dañado: El dispositivo funciona lento

Aparecen ventanas emergentes inusuales (en este caso al conectarse a los bancos

Se abren páginas desconocidas

Agotamiento de la batería del dispositivo

Activación del micrófono o cámara

En caso de que el programa se haya instalado es importante acudir a las autoridades para denunciar, ya que puede ser útil en caso de que se realicen cargos fraudulentos.

