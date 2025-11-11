HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el centro del servicio Cometa R.C.

Igualdad comunica a las víctimas un fallo en las pulseras que controlan a los maltratadores

El ministerio y la policía activan un protocolo especial de vigilancia para evitar agresiones mientras se solventa la avería en el sistema

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:59

Comenta

El Ministerio de Igualdad comunicó hoy a las víctimas de la violencia sexual y de género protegidas del acercamiento de sus agresores por pulseras GPS, ... unas 4.500 en todo el país, que se ha producido un fallo técnico en el funcionamiento de Cometa, que el sistema operativo que las controla. El ministerio, no obstante, las tranquilizó porque para evitar aproximaciones ilegales o agresiones mientras se solventaba el problema técnico se había activado un protocolo especial de seguridad para protegerlas a través de las policías nacional, local y la guardia civil.

