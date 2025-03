La Iglesia obtiene 382 millones de euros de las declaraciones del IRPF, 23,6 más que el año pasado

La Iglesia vuelve a apuntarse otro récord en materia de recaudación a través del IRPF. 7.839.984 contribuyentes marcaron la casilla de la Iglesia ... católica en su declaración de la renta en el ejercicio fiscal de 2023. Según los datos dados a conocer por la Conferencia Episcopal Española, los ingresos obtenidos representan un incremento de 23,6 millones de euros, un 6,6 % más que el año precedente. Si se atiende al indicador territorial, aumentan las declaraciones en 16 de las 17 autonomías, especialmente en Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

A la luz de los datos procurados por la jerarquía católica, la cifra cosechada por las aportaciones de los españoles a través de la asignación tributaria asciende a 382,4 millones, lo que supone un aumento de un 6,6 %, porcentaje que se traduce en 23,6 millones más. Así las cosas, la aportación media que recibe la Iglesia de cada contribuyente que marca la casilla de la X es de 42,5 euros.

«Valioso reconocimiento»

Para los dirigentes del episcopado, estos buenos datos son bienvenidos no solo por los recursos que se allegan a las arcas eclesiásticas, sino porque «supone un valioso reconocimiento de la labor realizada por la Iglesia» Si se incluyen las declaraciones conjuntas, son 9 millones los declarantes que confían en la labor de la Iglesia, el «número más alto de apoyos en la historia del sistema».

Pero no todo son buenas noticias. A los obispos les preocupa que 700.000 nuevos declarantes no han marcado ninguna casilla, ni la de la Iglesia ni la de fines de interés social. Ello implica una reducción del 1,5% de las casillas marcadas. En el caso de la Iglesia supone una bajada de 0,56 puntos. «Este dato obliga a hacer un mayor esfuerzo para explicar la casilla de la X en favor de la Iglesia y el significado que tiene, un ejercicio de libertad para el contribuyente que no supone ni pagar más ni que te devuelvan menos», alegan los mitrados.

El número de declaraciones a favor de la Iglesia aumenta en 16 de las 17 comunidades autónomas, especialmente en Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. En términos absolutos, los mayores aumentos en euros asignados se registran en Madrid, Andalucía y Cataluña. Por añadidura, diez comunidades se colocan por encima de la media en proporción de los que marcan la X, entre las que destacan Castilla-La Mancha (43,2%), La Rioja (42,3%), Extremadura (42,3%), Murcia (41,9%) y Castilla y León (40,7%). Los tres últimos tramos de renta, los compuestos por aquellos que ganan más de 30.000 euros al año, representan el 85,1% del dinero recaudado, incrementándose un año más en un punto su peso con relación al año anterior. «La subida es especialmente importante en el tramo de 60.000 a 150.000 euros», subraya la Conferencia Episcopal. En lo que atañe a franjas de edad, la mejor evolución se produce entre quienes tienen entre 50 y 70 años. A la la vista de los registros, se constata un aumento de las declaraciones femeninas por «su creciente incorporación al mercado laboral».