¿Qué ha pasado este jueves, 27 de noviembre, en Extremadura?
Los bomberos tratan de acceder a una de las viviendas del edificio de A Coruña que sufrió un incendio este jueves. E. P.

Un hombre muerto y otro crítico por inhalar humo al incendiarse parte de un edificio en A Coruña

Varios vecinos del mismo bloque de viviendas tuvieron que ser desalojados temporalmente y se ha abierto una investigación para determinar la causa del fuego

R. C.

A Coruña

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:01

Un hombre ha fallecido y otro se encuentra en estado crítico por inhalación de humo a raíz de un incendio registrado este jueves por la tarde en un edificio de viviendas de A Coruña. El servicio de emergencias 112 Galicia ha informado de que tuvo constancia del fuego a las 17:45 horas, a través de la llamada de un particular que alertaba de que había fuego en el cuadro eléctrico situado en el portal de un bloque de pisos en la calle Rúa San Isidoro.

La central de emergencias solicitó la intervención de los bomberos de A Coruña que, al llegar al punto, encontraron las escaleras llenas de humo. Tras sofocar las llamas y durante los trabajos de ventilación, localizaron a dos personas --dos hombres, según fuentes municipales consultadas por Europa Press-- inconscientes en el primer piso. El personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 les prestó asistencia en el lugar, pero solo uno de ellos estaba aún con vida y pudo ser evacuado, aunque en estado crítico, al Hospital Universitario de la ciudad.

También se informó a la Policía Nacional y Local, así como a los bomberos y efectivos de Protección Civil, a fin de que acudieran al lugar para evaluar los daños. Aunque el incendio se pudo controlar finalmente y se efectuaron las tareas de ventilación, fuentes municipales indicaron que se optó por desalojar vecinos del edificio, que tiene más de una treintena de residentes, debido a que las viviendas no tenían luz.

En todo caso, la compañía eléctrica trabaja en reponer el servicio y el Ayuntamiento, a través de Servicios Sociales, ha trasladado que todos los vecinos recibirán atención y tendrán alternativas «hoy mismo» si no pueden regresar a sus hogares. A última hora se había habilitado, a tal fin, el Polideportivo de la Sagrada Familia.

Manipulación del cuadro eléctrico

Por su parte, la Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar las causas del incendio que afectó al cuadro eléctrico del portal de este edificio. Fuentes del caso han apuntado que una de las cuestiones sobre las que se indaga es la posibilidad de que se estuviesen realizando trabajos de reforma o bien manipulando el cuadro eléctrico, aunque las circunstancias están pendientes de esclarecer.

Hasta el lugar del incendio se habían desplazado también varios políticos locales para interesarse por lo ocurrido, entre ellos la propia alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

