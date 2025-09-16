HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Gastrobar Casa Chino, en la calle Relator García de Hervás. E. RUBIO
Un país que nunca se acaba

En Hervás, Casa Chino

Un gastrobar con historia. Conserva la herencia del emporio comercial de Aniceto García

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00

En el centro de Hervás, llamando la atención con sus puertas y contraventanas rojas, Casa Chino, un bar. ¿Solo un bar? Pues no. Además de ... ser uno de los locales de hostelería más bonitos del pueblo, encierra una historia que detalla, tras investigarla a fondo, Pedro Emilio López Calvelo (Hervás, 1960) en una de las últimas entradas de su blog 'Trasuntos de Hervás'.

