Hallan los cadáveres de un hombre y una mujer con signos de criminalidad en Toledo

Los cadáveres de un hombre y una mujer, con signos de criminalidad, han sido hallados este domingo en un domicilio de Pantoja (Toledo), ubicado en ... la calle La Marina.

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 han indicado que el aviso del suceso se ha recibido a las 17.09 horas. Una patrulla de la Guardia Civil, tras recibir la alarma, entró en el domicilio con ayuda de los bomberos, donde se localizaron los cuerpos sin vida de un varón y una mujer, matrimonio de españoles, que se encontraban solos en la vivienda, ambos con evidentes signos físicos de muerte violenta.

A consecuencia del hallazgo se ha activado Policía Judicial de la Comandancia de Toledo para la investigación de los hechos.

Fuentes de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha han apuntado que el hallazgo de los dos cadáveres podrían no tener relación con un caso de violencia de género. No obstante, hasta que no haya resultados de la autopsia no es posible determinar de manera concluyente cómo se han producido los hecho.

El Juzgado número 1 de Illescas se ha hecho cargo del caso, y los cadáveres han sido trasladados al Anatómico Forense de Toledo.