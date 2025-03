Qué pasa si Hacienda todavía no me ha devuelto el dinero de la declaración Si todavía estás esperando a que la Agencia Tributaria te ingrese el dinero de la declaración de la renta, esto te interesa

Es importante, antes de empezar, conocer los plazos de los que dispone Hacienda para no llevarnos sustos innecesarios. Por entregar antes tu declaración, no recibirás antes tu dinero si te salió a devolver, y es que aunque la espera no suele ser muy larga, será similar tanto para el que presentó la declaración los primeros días de la campaña como para el que la presentó los últimos días. La Administración dispone de seis meses desde el término del plazo de presentación de las declaraciones, para hacer los reembolsos. Algunos, con suerte, pueden cobrar su dinero entre una y dos semanas después de presentarla, es más, lo normal es recibirlo sin que tarde mucho más de un mes, siempre y cuando no haya ninguna complicación.

Pese a que por norma general Hacienda hace sus ingresos en las dos semanas posteriores, puede que se retrase más de los plazos máximos. En ese caso, si la causa del retraso no es imputable al contribuyente, la Agencia Tributaria está obligada a entregar el dinero con intereses de demora. Has de saber que estos retrasos suelen producirse porque la Agencia ha detectado alguna incidencia, en este caso, te hará llegar un requerimiento en el que te explicará dónde está el error y cómo subsanarlo.

Este año de 2022 estos intereses son del 3,75%, que se añade a la cantidad que debían devolverte originalmente. Así que, en caso de que finalmente el ingreso de la devolución se produzca fuera de plazo, Hacienda deberá compensarte con dichos intereses. Se aplicará a la cantidad pendiente de devolución el interés de demora tributario desde el día siguiente al de la finalización de dicho plazo y hasta la fecha en que se ordene su pago, sin necesidad de hacer reclamación alguna ni presentar documentaciones extra.

Qué hacer si Hacienda me devuelve menos dinero de la declaración de la renta

Deberás presentar una queja en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Entras en la Sede Electrónica de Hacienda y te diriges a Todas las gestiones–Otros procedimientos tributarios–Otros–Procedimiento para la formulación y tramitación de sugerencias y quejas ante el Consejo para la Defensa del Contribuyente–Procedimiento de tramitación de quejas y sugerencias, Presentación de queja y sugerencia.