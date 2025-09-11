HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los sindicatos convocan a los docentes extremeños a una huelga el 7 de octubre
Pez cebra J.M.L.

Un gen del pez cebra desvela mutaciones relacionadas con problemas oculares graves

La investigación, en la que han participado varios hospitales y facultades de España, se ha basado en el estudio de este pez, que comparte el 80 por ciento de su genoma con el ser humano

J.M.L.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:58

Un pez cebra modificado genéticamente ha permitido descubrir la función de un gen clave en enfermedades genéticas oculares raras que afectan principalmente a la visión ... como la dislocación del cristalino. La investigación, en la que han participado la Facultad de Medicina de Albacete, la Facultad de Óptica y Optometría y el Instituto de Investigaciones Oftalmológicas de la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos (Madrid) ayudará a entender las causas de estas enfermedades y abre la puerta a la búsqueda de nuevas terapias para los pacientes afectados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro heridos tras sufrir un accidente de tráfico en el tramo en obras de la A-5 a su paso por Mérida
  2. 2 Estas son las rutas de transporte escolar en Extremadura que podrían verse afectadas
  3. 3 Una niña resulta herida grave en la A-5, a la altura de Almaraz
  4. 4 El Cupón Diario de la ONCE reparte 175.000 euros Extremadura
  5. 5 Extremadura suma cuatro nuevas fiestas de Interés Turístico: estos son los pueblos donde se celebran
  6. 6 Nuevas restricciones para fumadores: estos son los espacios donde ya no se podrá fumar
  7. 7 La FIFA envió al Badajoz el primer requerimiento de pago en abril de 2024
  8. 8 Un copa, tres vinos, dos tapas y bombones por 10 euros y por una buena causa
  9. 9 Mata a un hombre y se atrinchera más de 12 horas con la mujer del fallecido en Granada
  10. 10

    La Junta adjudica de forma directa las rutas de transporte escolar que han quedado desiertas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un gen del pez cebra desvela mutaciones relacionadas con problemas oculares graves

Un gen del pez cebra desvela mutaciones relacionadas con problemas oculares graves