Los Fronteras del Conocimiento se constituyen en la «brújula» frente a los «desafíos de nuestro tiempo»

Dicen los científicos que advierten del cambio climático y de la acelerada desaparición de especies que la razón por la que su mensaje suena alarmista ... es porque están alarmados. Los Premios Fronteras del Conocimiento se erigieron anoche en «la brújula» que permite orientarse ante «los grandes desafíos de nuestro tiempo», el reto ambiental y la disrupción tecnológica, aseguró el presidente de la Fundación BBVA, Carlos Torres Vila, en la gala de la XVI edición de unos galardones que por quinto año consecutivo tuvo lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao. «Solo desde la diversidad de las disciplinas científicas podemos aspirar a conocer el universo extraordinario en el que habitamos», afirmó por su parte la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino. Al acto acudieron el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto –«Apostar por el conocimiento es apostar por el futuro», apuntó–, y fue clausurado por la diputada general de Bizkaia, Elizabete Etxanobe – «La investigación y el conocimiento son pilares fundamentales», señaló–.

El cambio climático ha sido el foco de atención de esta edición: el trabajo de 8 de los 17 galardonados está relacionado con el calentamiento global y sus consecuencias. «Los seres humanos estamos jugando con el sistema climático global en un experimento en el que todos estamos atrapados», advirtió la investigadora danesa Dorthe Dahl-Jensen. En 1987, su colega Jean Jouzel fue, como Aureliano Buendía en la inmortal novela de García Márquez, a conocer el hielo. En este caso, el de la base rusa de Vostok, en la Antártida. El hielo es para los científicos como una máquina del tiempo. Les permite mirar atrás y saber qué sucedió hace miles de años. A Jouzel le interesaba aquel enclave soviético porque habían logrado perforar el subsuelo hasta dos kilómetros de profundidad para recoger muestras de hace 160.000 años, antes de la última glaciación, que comenzó hace 110.000 años. Comprobó que existía una relación muy estrecha entre los cambios en el ciclo de carbono, la composición de la atmósfera y el clima, tres factores clave en la dinámica de los ciclos glaciales-interglaciales. Diez años después, Valérie Masson-Delmotte, otra de las galardonadas, amplió este trabajo en Groenlandia. Sus conclusiones coincidían. Ya no había dudas: existe un «vínculo fundamental» entre las concentraciones de gases de efecto invernadero y el aumento de la temperatura atmosférica a lo largo de los últimos 800.000 años.

Para hacer frente a este calentamiento global causado por la actividad humana, la psicóloga alemana Elke Weber está convencida de que no sirven de nada los mensajes catastrofistas. Pionera en introducir la Psicología en la toma de decisiones contra el desafío medioambiental, considera que es mejor motivar que culpar. «Las decisiones no las tomamos solo con la cabeza, calculando las consecuencias, sino también con el corazón, respondiendo a sentimientos de culpa o miedo, o de orgullo», explicó la ganadora en el área de Ciencias Sociales. Los animales también están sufriendo las consecuencias de la actividad humana en el clima. Es lo que los expertos denominan sexta gran extinción. Es una amenaza «de una importancia no menor a la que se otorga al cambio climático», destacó en su discurso el biólogo Rodolfo Dirzo. Un dato sobre esta extinción: la velocidad a la que desaparecen las especies es entre 100 y 1.000 veces más altas que las registradas en los últimos millones de años.

Las carabinas de las proteínas

Conocemos las proteínas por su papel a la hora de ganar músculo. Pero son las herramientas con las que trabajan las células. Para que hagan bien su función, tienen que tener una estructura determinada, estar bien plegadas, que dicen los científicos. Los profesores Ulrich Hartl y Arthur Horwich desvelaron la maquinaria celular de la que depende este proceso. Son las chaperonas, una especie de carabinas que cuidan de las proteínas para que se plieguen como deben. «La importancia de las chaperonas moleculares en medicina ha quedado patente, sobre todo, para entender enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer y el párkinson, asociadas a la formación de agregados proteicos», destacó Peter Walter, que con Kazutoshi Mor descubrió cómo se corregían los errores en ese plegamiento.

También tienen aplicaciones médicas los trabajos de Takeo Kanade. Sin su contribución no serían posibles los robots quirúrgicos. Tampoco que los teléfonos reconozcan nuestras caras o que los coches autónomos circulen solos. En plena era de la Inteligencia Artificial, el otro gran desafío, Kanade enseñó a las máquinas a ver. «La visión por ordenador se utiliza hoy en día en todas partes, desde la vida cotidiana hasta la exploración espacial. Sin embargo, puede que no hayamos hecho más que arañar la superficie de su potencial», dijo. Quizá en diciembre alguno de estos 17 premiados tengan que viajar a Estocolmo para recoger el Nobel. Ha ocurrido ya en 26 ocasiones.

LOS PREMIADOS

CAMBIO CLIMÁTICO

Los cinco científicos europeos ganadores en esta categoría son los pioneros en detectar en el hielo los indicios del calentamiento global. Descubrieron en los depósitos helados de la Antártida y Groenlandia, los más antiguos del planeta, que existe un «vínculo fundamental» entre las concentraciones de gases de efecto invernadero y el aumento de la temperatura atmosférica a lo largo de los últimos 800.000 años. En todo este tiempo nunca se han detectado niveles tan altos de dióxido de carbono.

«Estamos a tiempo de prevenir los peores escenarios, pero tenemos que reaccionar ya» Dorthe Dahl-Jensen | Copenhague (Dinamarca) 1958 Geofísica

«El hielo confirma que la actividad humana provoca el cambio climático» Jean Jouzel | Janzé (Francia), 1947 Ingeniero y físico

«Tenemos que reducir los gases de efecto invernadero» Valérie Masson-Delmotte | Nancy (Francia), 1971 Ingeniera

«No alcanzamos los objetivos porque no sufrimos todavía las peores consecuencias» Jakob Schwander | Koppigen (Suiza), 1952 Físico

«La respuesta ha sido muy lenta. Es urgente actuar ahora» Thomas F. Stocker | Zúrich (Suiza), 1959 Físico

BIOLOGÍA

Para que las proteínas, las herramientas con las que trabajan las células, desempeñen correctamente sus funciones, tienen que tener una estructura determinada, estar plegadas de una forma concreta. Si no es así, pueden originarse diversas enfermedades, desde el párkinson y el alzhéimer hasta el cáncer. Estos científicos han indagado en cómo funciona este mecanismo y cómo se corrige los errores.

«Las chaperonas juegan un papel en el cáncer y enfermedades neurodegenerativas» F. Ulrich Hartle | Essen (Alemania) 1957 Médico

«Nuestro trabajo se ha aplicado en un fármaco contra el alzhéimer» Arthur Horwich | Chicago (Estados Unidos), 1951 Médico

«En el futuro podemos tratar patologías como las neurodegenerativas» Kazutoshi Mori | Kurashiki (Japón), 1958 Farmacéutico

«Inhibir la respuesta a proteínas mal plegadas ayuda contra el cáncer» Peter Walter Químico y biólogo | Berlín (Alemania), 1955

CIENCIAS BÁSICAS

Ambos investigadores han impulsado el avance del pensamiento matemático al derribar barreras y tender puentes entre dos áreas clave de la geometría, la algebraica y la simpléctica.

«Las matemáticas son una forma de pensar basada en el rigor» Claire Voisin | St.-Leu-la-Forêt (Francia), 1962 Matemática

«Los jóvenes matemáticos contribuirán a la sociedad de formas que no puedo imaginar» Yakov Eliashber | San Petersburgo (Rusia), 1946 Matemático

ECOLOGÍA

Los ecólogos mexicanos han cuantificado que el actual ritmo de extinción de especies es entre cien y mil veces más rápido que en el pasado. Es la llamada sexta gran extinción.

«Tenemos que vincular la extinción de especies con el cambio climático» Gerardo Ceballos | Toluca (México), 1958 Biólogo

«Hay un problema de deforestación en el planeta» Rodolfo Dirzo | Cuernavaca (México), 1951 Biólogo

CIENCIAS SOCIALES

Esta psicóloga asegura que los mensajes catastrofistas no sirven contra el cambio climático.

«Ninguna disciplina tiene todas las respuestas contra el cambio climático» Elke Weber | Gelsenkirchen (Alemania) 1957 Psicóloga

TECNOLOGÍA

El trabajo de este experto japonés es clave para los coches autónomos y las retransmisiones deportivas.

«La visión artificial es una virtud. Debemos hacer un buen uso. Es una responsabilidad» Takeo Kanade | Tamba (Japón), 1945 Ingeniero

ECONOMÍA

Este experto ha sentado las bases de la economía medioambiental al realizar trabajos pioneros «en la interacción entre la vida económica y el entorno natural, incluida la biodiversidad»

«Debemos valorar en la naturaleza los ecosistemas que utilizamos» Partha Dasgupta | Dhaka (Bangladés), 1942 Físico y matemático

MÚSICA Y ÓPERA

El compositor y director británico «ha modernizado el lenguaje operístico».

