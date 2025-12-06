HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

La Fiscalía de Menores investigaba el maltrato que sufría el niño de cuatro años asesinado en Almería

Había un expediente abierto tras la denuncia de su madre a su pareja sentimental, ambos detenidos por su muerte, por violencia doméstica sobre el crío

Nerea Escámez

Almería

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:14

Comenta

La Fiscalía de Menores había abierto un expediente tras la denuncia por violencia doméstica sobre el pequeño de cuatro años hallado muerto con signos de violencia en una playa de Garrucha el pasado miércoles por la noche, y los Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Almería actuaron «en tiempo y forma a instancias» del órgano ya que, según confirman, «solicitaron el pasado 18 de noviembre un informe» de la situación que atravesaba el menor.

Ahora, su muerte ha destapado una oleada de preguntas sobre si su fatal desenlace podría haberse evitado. El caso continúa bajo secreto sumarial y los detenidos, su madre y la pareja sentimental, pasarán hoy a disposición judicial para declarar ante los hechos como sospechosos del crimen que ha consternado a la ciudad de 10.000 habitantes.

Según trasladan a este periódico, los Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Almería, con un equipo formado por educador, psicólogo y trabajador social, realizaron el 20 de noviembre una entrevista con la madre. Esta entrevista inicial se habría completado con «una visita al domicilio», prevista para este jueves, 4 de diciembre, «que nunca se pudo realizar» ante la muerte de Luca, cuyo cuerpo sin vida apareció la noche del miércoles.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido muy grave un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz
  2. 2 Un muerto en un accidente de tráfico en Higuera la Real
  3. 3 Abascal en Cáceres: «Nos vamos a cargar la consejería de Igualdad en todas partes»
  4. 4 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  5. 5 Donde el café invita a quedarse: nace I
  6. 6

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  7. 7 El futbolista Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia
  8. 8

    Extremadura pide colaboración a los cazadores para reducir el censo de jabalíes como medida frente a la peste porcina
  9. 9 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  10. 10

    El mercado de la plaza Alta de Badajoz se estrena con ilusión: estos son los puestos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Fiscalía de Menores investigaba el maltrato que sufría el niño de cuatro años asesinado en Almería

La Fiscalía de Menores investigaba el maltrato que sufría el niño de cuatro años asesinado en Almería