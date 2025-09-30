HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Fiesta del Cine ya tiene fecha para este otoño: entradas por 3,50 euros

La gran cita cinéfila regresa con precios especiales durante tres días en salas de toda España

Irene Toribio

Irene Toribio

Martes, 30 de septiembre 2025, 09:17

Más de un millón de espectadores acudieron a los cines en la última edición de la Fiesta del Cine, celebrada en junio, consolidando este evento como una de las citas culturales más esperadas del año. Ahora, los amantes del séptimo arte ya pueden marcar en el calendario la próxima convocatoria: la Fiesta del Cine 2025 se celebrará del 3 al 6 de noviembre en salas de toda España. Durante esos días, será posible disfrutar de las últimas películas en cartelera a un precio especial de solo 3,50 euros por entrada.

Cómo conseguir entradas de cine más baratas

Ya no es necesario solicitar la acreditación en la web como años atrás. Ahora, para participar en la Fiesta del Cine, simplemente hay que ir al cine y disfrutar de las películas que quieras del lunes 3 al jueves 6 de noviembre a 3.50 euros cada entrada. Todo lo que debes saber:

- Las entradas estarán a la venta tanto en taquilla, webs de venta de los cines y cajeros situados en los halls de los cines.

- La lista de cines participantes se puede consultar en la sección correspondiente de la web oficial.

- Las entradas para la Fiesta del Cine se podrán adquirir a partir del miércoles 29 de octubre tanto en las plataformas habituales de venta por internet, como en la taquilla de los cines y los cajeros situados en los halls de los cines participantes.

