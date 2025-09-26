De Badajoz a Texas: la película de animación con acento extremeño que ha conquistado Estados Unidos Desde Extremadura al fantástico mundo de Austin, Texas: 'Decorado' brilla en el festival

Irene Toribio Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:49

La película 'Decorado', producida por The Glow Animation con el apoyo de la Diputación de Badajoz se ha estrenado en EEUU en la sección oficial del Fantastic Fest, uno de los festivales de género más importantes del mundo, y la acogida no podía haber sido mejor. «Las críticas están siendo magníficas y, como colofón, la película ha recibido una Mención Especial del Jurado», celebran desde la productora.

Se trata de un reconocimiento muy especial que ha dejado al equipo emocionado. «Todo un logro para un film de animación en uno de los festivales de cine fantástico más importantes del mundo», escriben desde Glow Animation Studio en sus redes sociales.

Una película con acento extremeño

The Glow Animation Studio se encuentra en la Factoría de la Innovación del Espacio Global de Emprendimiento de Almendralejo, en Extremadura, «una ciudad de 35.000 habitantes ideal para trabajar en el mundo de la animación, mientras se disfruta de un clima agradable y un tranquilo entorno», explican desde su propia página web.

La película, de Alberto Vázquez, llegará a los cines el próximo 24 de octubre. Además, Decorado también tiene libro de arte, porque, aseguran «el cine no solo se ve, también se imagina, se dibuja y se construye plano a plano. Detrás de cada película hay un enorme trabajo artístico que pocas veces sale a la luz» y merecía ser expuesto.