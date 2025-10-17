HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un pequeño altar improvisado ante la vivienda de Sandra, la joven que se suicidó el pasado martes en Sevilla. Efe

La familia de Sandra, la niña que se suicidó en Sevilla por acoso, denuncia la inacción del colegio

Cientos de personas se han concentrado este viernes a las puertas del centro educativo y apunta que no es un caso aislado

C. P. S.

Viernes, 17 de octubre 2025, 17:43

La familia de Sandra, una niña de 14 años que se suicidó este martes por presuntamente sufrir acoso escolar en Sevilla, ha denunciado este viernes que el colegio las Irlandesas de Loreto no tomó medidas preventivas pese a que la familia había comunicado hasta en dos ocasiones los problemas de acoso escolar que se estaban produciendo.

«A la vista está que no se ha tomado ninguna medida por parte del centro ni se han puesto en contacto con la familia. Sentimos una impotencia enorme, porque, si se hubiera hecho algo, no estaríamos aquí», denunció este viernes Isaac Villar, tío de Sandra presente en una concentración de repulsa convocada este viernes a las puertas del centro educativo. Según ha relatado, la única iniciativa por el centro fue el cambio de clase de varias niñas por petición expresa de la madre.

Villar señaló que desde el colegio aún no se ha hecho «ninguna llamada» a la familia desde el suceso. Fue el martes cuando se precipitó desde el balcón de su vivienda justo después de llegar de clase, por lo que la Consejería de Desarrollo Eudcativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha abierto una investigación.

Este viernes, la fachada del colegio concertado aparecía con pintadas con frases como «asesinos», «culpables», o «no quedaréis impunes». Unas pintadas que se han acompañado de una concentración en la que algunos familiaires de alumnos han denunciado que el colegio tapaba los casos por temor a una mala reputación. «Mi niño me contaba las cosas que pasaban y yo se lo dije a la profesora, y su respuesta fue 'es que tu hijo es muy quejica', señala otra madre del centro a ABC Sevilla, donde se relata que los casos de acoso escolar en el centro no son un caso aislado.

