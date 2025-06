Jairo Jiménez, psicólogo sanitario, nos da las claves para gestionar la ansiedad y el estrés en la PAU

Irene Toribio Lunes, 2 de junio 2025, 21:13 Comenta Compartir

La PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) ya está aquí y con ella los nervios, el estrés y la ansiedad a la que muchos estudiantes se enfrentan por la presión de conseguir una buena nota que les abra las puertas de su carrera soñada. Miles de estudiantes viven, estos días, uno de los momentos más intensos de su etapa académica, y es que tras años de esfuerzo, se enfrentan a un examen que puede marcar su futuro universitario. Es normal sentir estrés o miedo ante la posibilidad de no alcanzar la nota de corte deseada. Pero, ¿cómo gestionar esas emociones sin que nos bloqueen? ¿Qué herramientas pueden ayudarnos a controlar la ansiedad durante los exámenes? Y si los resultados no son los esperados, ¿cómo afrontar el «fracaso» sin perder la motivación?

Para responder a estas preguntas, hablamos con Jairo Jiménez Pérez, psicólogo sanitario y director del Instituto Sia. «Es común sentir estrés y ansiedad porque culturalmente se nos ha enseñado que este es un momento decisivo; el fin de una etapa y el comienzo de otra que en teoría va a marcar muchos años de tu vida. Pero esto en la práctica no es así al 100%», comienza señalando. «Toda esa ansiedad es una reacción adaptativa que tiene nuestro cuerpo, que se activa ante la situación de peligro«, explica, »se trata de una respuesta mediada por nuestro sistema nervioso simpático, donde se segregan una serie de hormonas como el cortisol o la adrenalina, y preparan al organismo para que funcione bien ante un posible evento estresante«, añade.

Jiménez apunta a que muchos estudiantes sienten «miedo al fracaso» o a «no cumplir expectativas», tanto propias como externas. «Una de las claves es trabajar la autocompansión y la aceptación; hay que normalizar que los nervios, la ansiedad y el estrés nos van a acompañar en algunas ocasiones, y no es algo malo», señala.

Para hacerlo, nos da algunas claves:

- Establece rutinas realistas: Aplica descansos. «A veces es mucho mejor descansar a estar delante de un libro frustrándome por estar saturado», explica.

- Hacer ejercicio físico regula el sistema nervioso y reduce los niveles de estrés: salir a pasear, montar en bici o ir al gimnasio son buenas opciones

- Sigue una alimentación variada. «Es clave para nuestro cuerpo», apunta.

- Atento a las rutinas de sueño. «Hay estudios que demuestran que dormir bien consolida la memoria», señala, «es importante, también, reducir el tiempo de pantallas...».

Cómo aliviar los nervios ante el examen

Mantén la calma, «que el nerviosismo no se retroalimente para que no entremos en bucle», comienza señalando. Para ello, existen algunos 'trucos' que nos pueden ayudar, como;

- Técnicas de respiración.

- Anclajes atencionales: centrar nuestra atención en la respiración, cerrar el puño, fijarnos en los colores de la sala, observar nuestro alrededor...

Cuándo pedir ayuda profesional

«Distinguir el estrés por la situación del que requiere ayuda profesional es fácil», explica el experto, «el primero es puntual y se reduce tras los exámenes, sin embargo, si los síntomas de este nerviosismo se quedan perpetuos y se convierten en taquicardias, bloqueos, no podemos dormir, nos impide presentarnos al examen... y sobre todo si se extiende al resto de conductas y situaciones vitales más allá del examen, recomiendo acudir a un profesional».

El especialista tiene claro que en estos casos, es fundamental para los estudiantes recibir apoyo externo. «Las personas cercanas influyen, son un regulador externo del propio estado de ánimo. Pueden ayudar mucho si validan lo que sentimos sin minimizarlo», señala, como es el caso de los padres o amigos cercanos.

«Una nota ahora, no va a marcar el resto de tu vida» Jairo Jiménez Psicólogo sanitario y Director del Instituto Sia

Cómo afrontar el miedo al fracaso

«Un fracaso no define nuestro valor», señala Jairo, «lo importante no es solo es el resultado, también hay que centrarse en el proceso, en los pequeños logros», añade. Por lo que aconseja intentar cambiar el foco: «Si no entramos en la carrera que queríamos, por ejemplo en Medicina, debemos intentar evitar pensamientos como 'no valgo para nada..'.», y redirigir nuestro foco a 'pues ahora no puedo hacerlo pero busco alternativas, me tomo un año para estudiar idiomas, seguir mejorando...«, señala. »Es importante que trabajemos la aceptación: no controlar todo no me hace menos válido«, apunta.

Además, en caso de no haber logrado los resultados deseados, los estudiantes tendrán una segunda oportunidad en julio, a la que deben enfrentarse con optimismo. «Si alguien no logra los objetivos que buscaba, de cara a julio hay que intentar evitar pensamientos como »soy un fracasado o no lo voy a conseguir«, puede funcionar darnos un espacio para regular el foco, sin presión y con aceptación», explica.

Aconseja hacer un repaso de qué ha pasado o qué necesito cambiar para que esta vez funcione y retomar el estudio con hábitos «sanos y enfocados en el cuidado», dejando atrás las exigencias.

Es importante, entonces:

- Flexibilidad psicológica para manejar la situación. «No he entrado ahora, pero quizá pueda hacerlo más adelante», puede ser un pensamiento que nos ayude a relajarnos.

- No obsesionarse.

- Autocuidado.

- Compasión.

«Una nota ahora, no va a marcar el resto de tu vida», termina zanjando el psicólogo.

