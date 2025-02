Cómo evitar el 'consumo vampiro' para ahorrar en la factura de la luz

Irene Rodríguez Rodríguez Martes, 18 de abril 2023, 13:24 Comenta Compartir

Puede ser que aún no lo sepas pero muchos de los aparatos que tienes conectados a la corriente eléctrica de tu casa pueden estar afectando a la factura de la luz aunque no los estés utilizando. A este fenómeno se le conoce popularmente como «consumo vampiro» por estar «chupando» energía constantemente. Más específicamente, se trata de una energía de reserva que tienen la gran mayoría de los electrodomésticos para que puedan encenderse rápidamente al encenderlos. Aunque de primeras pueda parecer útil, su constante conexión a la red tiene más inconvenientes que beneficios.

Ordenadores, televisores, microondas, cepillos eléctricos, equipos de música e incluso algunas regletas consumen energía las 24 horas al día, cuando en realidad, no es necesario tenerlos conectados a la corriente. Por ejemplo, en los meses de invierno no es necesario tener enchufado el aire acondicionado, tampoco el cargador del móvil las horas que no lo estés usando y mucho menos esa impresora que utilizas puntualmente. Los dispositivos más utilizados son los ordenadores, videoconsolas y el router, estos por su parte no tienen porque ser desconectados siempre, sin embargo, hay otros de uso menos frecuente que puedes desconectar de manera habitual.

Como ya se ha mencionado, este 'consumo vampiro' provoca un aumento de la factura de la luz del hogar. Cada mes las personas pagan por una gran cantidad de kilovatios malgastados, se estima que entre un 7% y un 10% de la factura total pertenece a esos dispositivos en «stand by». Por si fuera poco, esta constante conexión provoca un impacto en el medioambiente. Aumenta las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que son una de las causas principales del efecto invernadero y por consecuencia, contribuyen al cambio climático. También emite otros contaminantes como el dióxido de azufre que produce lluvia ácida. No solo eso, tiene un peligro mortal que es el riesgo de incendio. Hay informes de televisores, en particular, que se incendian en modo de espera, a esto contribuyen que los dispositivos conectados sean muy antiguos o se encuentren en ambientes húmedos.

Ahora bien, si deseas evitar este consumo energético, lo primero es fijarse en qué electrodomésticos tienes en tu casa que puedan provocarlo. Normalmente los aparatos que generan este tipo de consumo son baterías recargables, aparatos que funcionan por control remoto o que se calienten estando apagados, entre muchos otros. Una vez localizadas sabrás de qué conexiones puedes prescindir.

Otra manera de contrarrestar el «stand by» es con el uso de unas regletas especiales. A pesar de que anteriormente habíamos dicho que algunas de ellas pueden consumir en exceso, las que cuentan con un interruptor de encendido y apagado que eliminan las conexiones de «stand by» al pulsar el botón de apagado. Estas regletas se llaman regletas automáticas o eliminadoras de «stand by».

