Evita este error si quieres ahorrar en la vuelta al cole El gasto de la vuelta al cole en España aumenta un 2% de media respecto al 2024

D.H. Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:14 Comenta Compartir

Con el fin del verano, las familias españolas se enfrentan a un desafío que combina el impacto económico ocasionado por las vacaciones con los gastos de la vuelta al cole. Desde la compra de mochilas, ropa deportiva y material escolar, hasta el gasto en libros de texto y digitales, los costes siguen aumentando. En este contexto, el comparador de precios 'Idealo' ha realizado un estudio que sentencia que el gasto de la vuelta al cole en España aumenta un 2% de media respecto al 2024, con un presupuesto medio de 501,26 euros por niño.

Este dato, aunque no supone un cambio drástico respecto al año anterior, representa una carga cada vez más difícil de asumir para las familias españolas, ya que el coste medio del material escolar por alumno sigue aumentando progresivamente año tras año, mientras que la capacidad de ahorro se ve cada vez más reducida.

El regreso a las aulas este año supone un gasto significativo para las familias. El kit básico para la vuelta al cole, que incluye mochila (29,42 euros), chándal (26,07 euros), material de papelería (48,26 euros) y calzado deportivo (31,87 euros), se complementa con los libros de texto, cuyo coste medio alcanza los 365,64 euros, un 7% más que en 2024. Este aumento convierte a los libros en el principal factor que influye en el impacto económico de la vuelta al cole.

Además, el precio del material digital también sube: los libros digitales cuestan de media 192,5 euros, frente a los 182 euros del año pasado.

El 30% de los españoles opta por material escolar de segunda mano

Ante estos gastos, muchas familias españolas están adoptando diferentes estrategias para hacer frente al desembolso. Según una encuesta realizada por idealo.es, el 30% de los padres opta por comprar material escolar de segunda mano, mientras que un 25,5% ha tenido que recortar en otros gastos para poder cubrir estos costes. Un 24% recurre a sus ahorros, y otro 14% se apoya en subvenciones estatales o regionales para afrontar la compra de estos productos.

El apoyo familiar también juega un papel importante: un 11% ha pedido ayuda a familiares y un 7% ha solicitado un préstamo bancario. De hecho, según datos del Banco de España, los créditos al consumo aumentaron un 20% durante el primer trimestre de este año, lo que refleja las dificultades económicas que atraviesan muchas familias en el país.

«La vuelta al cole en España es un desafío económico cada vez más grande paralas familias» Kike Aganzo Responsable de comunicación de idealo.es

Cuatro consejos prácticos para ahorrar en la vuelta al cole

● Comparar precios online y en tiendas físicas:

Utiliza comparadores de precios online para encontrar las mejores ofertas en material escolar. No te limites a una sola tienda; a menudo, las tiendas físicas ofrecen descuentos y promociones que pueden ser igual de competitivos que los precios online.

● Reutilizar material del año anterior: Antes de comprar nuevos artículos, revisa el material escolar del año pasado. Muchas cosas, como mochilas, estuches y algunos útiles, pueden reutilizarse si están en buen estado. Esto no solo ahorra dinero, sino que también fomenta la sostenibilidad.

● Comprar productos de segunda mano: Los libros de texto y algunos uniformes escolares pueden encontrarse en muy buen estado en tiendas de segunda mano o a través de plataformas online. Esta es una excelente manera de reducir significativamente el coste de la vuelta al cole.

● Planificar, activar alertas de precio y comprar con anticipación: Evita las compras de última hora. Este es uno de los clásicos errores de muchas familias. Planificar con antelación te permite aprovechar las ofertas y promociones que surgen antes del inicio del curso escolar. Además, comprar de forma escalonada durante el año puede evitar el impacto financiero de comprar todo de una vez. Asimismo, es ideal activar alertas de precio de productos específicos, para saber cuándo encontrar el precio deseado.