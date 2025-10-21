La Eurocámara aprueba que el carné de conducir se pueda sacar desde los 17 años

El pleno de la Eurocámara, reunido esta semana en Estrasburgo, ha apoyado este martes modernizar la regulación europea sobre los permisos de conducir, introduciendo varios ... cambios. El más importante: el carné de conducir podrá sacarse desde los 17 años en la Unión Europea (UE). Eso sí, los conductores noveles deberán ir acompañados por otro con experiencia hasta que cumplan 18 años; y deberán superar un periodo de prueba de al menos dos años en los que tendrán límites más estrictos sobre el consumo de alcohol y sanciones más altas en caso de conducción peligrosa.

De este modo, Europa permitirá sacar el carné de tipo B -para conducir coches- con 17 años. Para hacer frente a la falta de conductores profesionales, el Parlamento Europeo ha acordado que se podrá sacar la licencia para conducir camiones (categoría C) con 18 años y con 21 se podrá obtener la de autobuses (categoría D).

En cuanto al periodo de validez, el Parlamento considera que el permiso para conducir motocicletas y turismos debe ser válido quince años, cinco en el caso de camiones y autobuses. Los eurodiputados no han respaldado la propuesta de la Comisión para acortar la validez del carné de los ancianos, para evitar discriminación y garantizar el derecho de este colectivo a la libertad de movimiento y participación en la vida económica y social. La Eurocámara también ha apoyado que los conductores evalúen su propia aptitud para conducir antes de la emisión y renovación del permiso y proponen que los Estados miembros decidan si la autoevaluación debe sustituirse por un examen médico que incluya, entre otros, controles de la vista y de las condiciones cardiovasculares.

Según los nuevos requisitos, el examen de conducir deberá incluir formación sobre el riesgo de los puntos ciegos, los sistemas de asistencia a la conducción, la apertura segura de puertas y los riesgos de distracción asociados al uso de móviles. Se espera, de este modo, que en las prácticas y en la evaluación de los nuevos conductores haya un mayor énfasis sobre los peatones, niños, ciclistas y otros usuarios vulnerables de las carreteras.

Una licencia digital

El nuevo reglamento hará posible la introducción del carné de conducir digital, accesible en los dispositivos móviles, y que se espera que gradualmente se convierta en el formato principal de estas licencias en la UE. Los eurodiputados han insistido en que se blinde el derecho de los conductores a pedir una licencia física, que deberá entregarse en un periodo medio de tres semanas.

Para reducir las muertes en la carretera y la conducción temeraria, las sanciones, suspensiones y restricciones se compartirán entre los Estados miembros, asegurando que se cumplan esas sanciones en todo el territorio comunitario. Es decir, que un conductor al que se le ha retirado el carné, no pueda conducir en ningún otro país de la UE.

Las autoridades nacionales deberán, por tanto, informarse unas a otras sobre las suspensiones, sobre todo en aquellos casos en los que los conductores que hayan cometido graves infracciones de tráfico como conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, el exceso de velocidad y aquellos involucrados en incidentes de tráfico fatales.