Cuidado si recibes este correo de Netflix con un aviso de problemas en tu suscripción, es una estafa

Nuevo caso de 'phising' en la red: se ha detectado una campaña en la que se está suplantando a Netflix para conseguir información privada del usuario, la víctima, referente a sus datos personales y bancarios. ¿En qué consiste? Se trata de un correo electrónico en el cual se alerta al usuario informándole de que su suscripción no ha podido ser renovada. La causa que alegan es que ha habido un problema con el proceso de pago con la entidad bancaria. Así, se le solicita que acceda al enlace que viene incluido en el cuerpo del correo y que rellene el formulario con sus datos personales y bancarios para proceder al pago de su suscripción.

En este caso, al tratarse de un fraude, el remitente no pertenece a ninguna dirección que sea la oficial de la plataforma, ni aparece ningún logotipo ni nada oficial. Por eso has de estar muy atento a los signos de alerta.

Recomendaciones de Incibe:

Si has recibido este correo y no has facilitado ningún tipo de información personal, simplemente márcalo como correo no deseado (spam) y elimínalo de tu bandeja de entrada.

Sin embargo, si has proporcionado los detalles de tu tarjeta de crédito o información personal a través de los formularios de la web falsa, es importante que te pongas en contacto con tu banco y les informes sobre la situación para que puedan tomar las acciones necesarias, como la suspensión o cancelación de la tarjeta que hayas introducido.

También, ten en cuenta:

- Se recomienda que revises periódicamente los movimientos de tu cuenta para cancelar cualquier cargo no autorizado que pueda surgir.

- Recoge todas las evidencias del fraude que puedas, como correo electrónicos y capturas del proceso. Puedes hacer uso de testigos online para recopilar y almacenar estas evidencias.

- Comunícate con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), presentando las pruebas que hayas recopilado, e interpón una denuncia.

- Practica el egosurfing para verificar si tus datos personales o bancarios han sido expuestos y solicita la eliminación a través del derecho al olvido, siguiendo el procedimiento que ofrece la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

- Para salir de dudas sobre si un correo electrónico es realmente de Netflix, siempre puedes consultar su página de ayuda y de indicaciones para detectar casos de suplantación.

