Estados Unidos consuma su amenaza y prohíbe TikTok desde el domingo

Se acabó. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictaminado hoy que prohibir TikTok en la superpotencia americana es constitucional. Así que, como la red ... social de vídeos cortos no ha vendido su versión internacional a una empresa no china, exigencia del Gobierno para continuar operando en el país, el domingo será la primera que queda fuera de la legalidad. A partir de ese momento no se podrá descargar desde las plataformas de las multinacionales americanas, imposibilitando también su actualización a los 170 millones de usuarios que tiene en Estados Unidos. Además, tendrán difícil acceder a su contenido, porque la compañía, propiedad de la china Bytedance, ha avanzado que optará por la opción más drástica y bloqueará el acceso en su totalidad.

Es la culminación de un largo rifirrafe que inició Donald Trump durante su primer mandato, cuando prometió prohibir la aplicación. Joe Biden tomó el relevo y el pasado mes de abril dio el ultimátum que vence este domingo, aduciendo que TikTok mantiene lazos con el gobierno chino y que, debido a su capacidad para acceder a datos personales de tantos usuarios estadounidenses, es una amenaza para la seguridad nacional del país. No se han presentado pruebas de que el gobierno chino haya interferido de manera alguna en la versión internacional de una red que en nació en el país asiático -y continúa operando- con el nombre de Douyin. Pero algunos estudios han concluido que en su seno prolifera la propaganda china y que cualquier contenido crítico con el gigante asiático ve reducida su visibilidad y las interacciones que obtiene. Ampliar Una usuaria de TikTok informa en directo sobre las deliberaciones del Tribunal Supremo. EFE La red, cuya popularidad se ha disparado en los últimos años, presentó una apelación que los jueces han desestimado. Por lo que a TikTok solo le queda la esperanza de quien primero le puso contra la pared, ya que Trump ha mostrado su intención de buscar una solución política al entuerto, que tiene importantes ramificaciones diplomáticas. La sombra de Elon Musk «Hemos llegado a cientos de miles de personas y me he ganado a la juventud por 34 puntos. La red tiene un lugar en mi corazón», ha afirmado. El magnate arrancará mañana su segundo mandato, pero no está claro cómo puede sacar a la red del fundido a negro que se avecina. Las especulaciones abundan. Algunos apuestan por una orden ejecutiva, mientras que diferentes medios de comunicación han asegurado, haciendo referencia a fuentes anónimas, que los dirigentes chinos podrían acceder a la venta de TikTok a Elon Musk, quien ya controla X. El empresario tiene multitud de intereses económicos en China, donde Tesla cuenta con una de sus gigafactorías, y siempre se ha mostrado amable con el régimen de Pekín. Sin embargo, la compañía ha afirmado que no es más que una mera fabricación. De momento, lo único que está claro es que no será ilegal tener descargada la app y que los usuarios podrán continuar viendo vídeos en TikTok instalando una VPN que modifique la ubicación desde la que se aparenta acceder a la red. El problema es que el contenido no se adecuará a sus preferencias geográficas. Y eso es preocupante para la empresa en materia publicitaria y de recompensas a sus creadores. Ese flujo de ingresos y pagos es lo que mantiene TikTok a flote. Lógicamente, los anunciantes podrán seguir contratando sus servicios para otros mercados –como hacen en China gigantes de internet que no pueden operar en su territorio–, pero la prohibición podría complicar la remuneración de los tiktokers que operan en Estados Unidos, además de afectar a su audiencia. Migración al 'pequeño libro rojo' Ampliar La red social china Xiaohongshu acoge a los 'refugiados de TikTok'. AFP Algunos incluso se han manifestado contra el veto, que podría afectar a su sustento. De hecho, el consejero delegado de TikTok, el singapurense Shou Zi Chew, advirtió de que esta censura pone en peligro más de 300.000 empleos en el país. Por su parte, no son pocos los adolescentes y jóvenes que han mostrado públicamente su rechazo a una medida que atenta, en su opinión, contra la primera enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión. El último paso que han dado estos 'refugiados de TikTok' ha sido la migración a Xiaohongshu, una red social china que literalmente significa 'pequeño libro rojo' y que tiene especial predicamento entre las mujeres jóvenes urbanas. A diferencia de lo que sucede con Douyin, no cuenta con una versión internacional, por lo que quienes buscan una alternativa se ven forzados a traducir la aplicación. No en vano, la propia TikTok se ha llenado los últimos días de tutoriales para utilizar Xiaohongshu. Y esto ha provocado un choque fascinante: por un lado, los usuarios chinos se han sorprendido al ver el 'pequeño libro rojo' tomado por estadounidenses criticando el cierre de TikTok; por otro, estos se han chocado de bruces tanto con una imagen de China que desconocían, moderna y vibrante, como con la censura del Partido Comunista. No en vano, la red busca 'moderadores de contenido' en inglés para hacer frente a este inesperado reto. Estados Unidos, «bandido» En el gobierno chino, aunque su portavoz Wang Wenbin afirmó que está «a favor de los intercambios culturales», la situación incomoda. Así que crece el temor a que Xiaohongshu cree una versión internacional para segregar a los usuarios por su IP y evitar así que los chinos se contaminen de la ideología democrática, una medida que podría provocar un nuevo veto en Estados Unidos. Es, sin duda, un sorprendente choque enmarcado en la pugna por la hegemonía mundial. Ampliar El CEO de TikTok, Shou Zi Chew. EFE En China, los dirigentes han tachado a Washington de actuar como un «bandido» y han prometido responder decididamente para proteger los intereses del país. «Es una medida que atenta contra los principios de libre competencia y de justicia», sentenció Wang. Claro que ese discurso no deja de resultar irónico en boca de un gobierno que lleva décadas bloqueando un creciente número de servicios extranjeros en internet, desde Google hasta medios de comunicación internacionales, pasando por todas las redes sociales occidentales. La segunda potencia mundial ha creado una intranet que sirve en exclusiva a sus intereses políticos y económicos, pero denuncia a cualquier país que pueda hacer algo similar.

