Urgente Extremadura pide ayuda para combatir los incendios ante la situación de «extrema gravedad»
Miembros de la UME esperan a que el fuego salga del bosque para intentar pararlo, en Ourense EFE

España afronta su séptimo día de incendios con especial atención a Orense

Ayer se consiguió controlar los dos fuegos que devoraban Zamora y León, pero otros no dan tregua

J.Arias

Sábado, 16 de agosto 2025, 08:47

España afronta este sábado su séptima jornada de unos incendios que ya han matado a tres personas, provocado quemaduras a otras diez y arrasando más ... de 115.000 hectáreas de arbolado y monte bajo de norte a sur de la península.

Top 50
  1. 1 Badajoz sufre nuevos incendios intencionados en la carretera de Cáceres y Las Crispitas
  2. 2 El incendio de Jarilla se reactiva a causa del viento y obliga a confinar Casas del Monte
  3. 3 Los incendios en Casar de Cáceres y Aliseda obligan a desalojar dos urbanizaciones
  4. 4 El Casino de Badajoz denuncia ante la Policía Nacional la aparición de heces en su piscina
  5. 5 Estas son las carreteras afectadas este viernes por los fuegos en Extremadura
  6. 6 Cáceres despide a José María Saponi, un alcalde que deja huella
  7. 7 Bautista pide que no se genere alarmismo tras los bulos del incendio de Jarilla
  8. 8 Muere Mercedes Moreno Morán, Medalla de Extremadura en 2011
  9. 9 Extremadura pide ayuda para combatir los incendios ante la situación de «extrema gravedad»
  10. 10 Incendio forestal en Alburquerque

