HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Abel Bautista: «La situación de incendios que asolan la región es de extrema gravedad»
EP

Controlados los dos incendios que devoraban Zamora y León, pero otros fuegos no dan tregua

Las llamas siguen desbocadas en Orense y han forzado a desalojar a 1.700 vecinos de la comarca de Sanabria tras saltar el límite provincial.

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Sábado, 16 de agosto 2025, 07:14

La buena noticia es que los dispositivos de emergencias lograron controlar hoy los dos grandes incendios forestales que durante la semana abrasaron buena parte de ... Zamora y León y obligaron a rescatar a miles de vecinos. La mala, que el fuego sigue desbocado en Galicia, sobre todo en Orense, desde donde las llamas han saltado el límite provincial y ya amenazan pueblos de la comarca zamorana de Sanabria, 1.700 de cuyos vecinos tuvieron que ser desalojados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Badajoz sufre nuevos incendios intencionados en la carretera de Cáceres y Las Crispitas
  2. 2 El incendio de Jarilla se reactiva a causa del viento y obliga a confinar Casas del Monte
  3. 3 Los incendios en Casar de Cáceres y Aliseda obligan a desalojar dos urbanizaciones
  4. 4 El Casino de Badajoz denuncia ante la Policía Nacional la aparición de heces en su piscina
  5. 5 Estas son las carreteras afectadas este viernes por los fuegos en Extremadura
  6. 6 Bautista pide que no se genere alarmismo tras los bulos del incendio de Jarilla
  7. 7 Cáceres despide a José María Saponi, un alcalde que deja huella
  8. 8 Muere Mercedes Moreno Morán, Medalla de Extremadura en 2011
  9. 9 Abel Bautista: «La situación de incendios que asolan la región es de extrema gravedad»
  10. 10 Incendio forestal en Alburquerque

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Controlados los dos incendios que devoraban Zamora y León, pero otros fuegos no dan tregua

Controlados los dos incendios que devoraban Zamora y León, pero otros fuegos no dan tregua