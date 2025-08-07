Adiós a los arañazos en el coche con dos productos de Mercadona

D.H. Jueves, 7 de agosto 2025, 14:18 Comenta Compartir

Los arañazos o roces en la carrocería del vehículo son un fastidio muy para cualquier conductor. Ya sea por un roce al aparcar, un despiste al maniobrar o incluso un acto vandálico. Sin embargo, un truco compartido por el influencer Julián Cruz (@juliwheels) se ha vuelto viral por su simplicidad y efectividad, utilizando solo dos productos de Mercadonalaca para el cabello Deliplus y una bayeta de microfibra Bosque Verde.

¿Cómo funciona este método?

El proceso es sencillo:

1 Pulverizar la laca Deliplus (1,10 €) directamente sobre el arañazo superficial. 2 Frotar suavemente con la bayeta de microfibra (1,60–1,75 €) en movimientos circulares. 3 Observar cómo el arañazo se disimula casi al instante.

Según Cruz, los polímeros y alcoholes de la laca rellenan ópticamente los microarañazos, creando un efecto brillo que camufla las imperfecciones. La microfibra, por su parte, evita dañar la pintura durante el proceso.

Precauciones y limitaciones

Aunque el método ha sido probado con éxito por miles de usuarios en arañazos superficiales, los expertos advierten que:

No es una solución permanente : Solo disimula marcas leves, no repara arañazos profundos que afecten la pintura base o el metal.

No debe usarse en exceso : El alcohol de la laca podría dañar el barniz con aplicaciones continuas.

Es un arreglo temporal: Ideal para emergencias, como preparar el coche antes de una venta o un evento, pero no sustituye una reparación profesional.

Reacciones y alternativas

El vídeo de Julián Cruz supera los 45.000 "me gusta" en Instagram, con comentarios de usuarios que confirman su eficacia en rayones finos. Algunos incluso proponen alternativas caseras, como pasta de dientes no abrasiva o mezclas de bicarbonato con agua, aunque ninguna iguala la rapidez del truco de la laca.

¿Por qué se ha vuelto viral?

En un contexto de preocupación por el ahorro, soluciones DIY ("Hazlo tú mismo") como esta ganan popularidad. Según la OCU, el 46% de los conductores españoles ha recurrido a trucos similares en el último año para evitar costosas visitas al taller.

Nota del redactor: Si el arañazo es profundo, consulta a un profesional para evitar daños mayores en la carrocería.

Temas

Mercadona

Viral