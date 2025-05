El Parlament aprobará esta semana la ley del catalán

Cristian Reino Barcelona Martes, 7 de junio 2022, 14:38 | Actualizado 14:47h. Comenta Compartir

El Parlamento catalán aprobará en el pleno que empieza este miércoles la proposición de ley sobre el catalán, tras recibir el aval del Consejo de Garantías Estatutarias. El 'constitucional catalán' ha elaborado un dictamen, solicitado por Vox, Ciudadanos y el PP, que concluye que la norma impulsada por PSC, ERC, Junts y En Comú Podem se ajusta a la Constitución y al Estatuto de autonomía.

La aprobación de esta ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en las escuelas, pactada entre las cuatro formaciones, formaba parte de la respuesta que el Govern quería trasladar al TSJC ante la sentencia que le obliga a impartir el 25% de las clases en español. El plazo expiraba el martes de la semana pasada y la Consejería de Educación no pudo incluir esta ley como parte de su respuesta a la justicia, pues Vox, Cs y el PP decidieron llevar la norma al Consejo de Garantías Estatutarias. El Govern, en cambio, sí adjuntó un decreto ley aprobado sobre lenguas en la escuela aprobado de urgencia. Según el organismo consultivo, «la omisión del castellano como lengua vehicular» en la propuesta de ley «no vulnera los artículos 3 y 27 de la Constitución ni los artículos 6 y 35 del Estatuto, en los términos en que los ha interpretado el Tribunal Constitucional».

El dictamen se ha adoptado por unanimidad. Tampoco vulnera la Carta Magna ni el Estatuto «no establecer porcentajes» en cuanto a la regulación de los criterios que determinan el uso curricular y educativo del catalán y del castellano. El dictamen supone un espaldarazo a la ley, ya que afirma que establece un uso del castellano en el sistema educativo «más amplio» que lo que fijan la ley de educación de Cataluña y la ley de política lingüística, que es la que consagra el sistema de inmersión, que se basa en el catalán como lengua vehicular. Y destaca que por primera vez se reconoce al español como idioma «curricular». «Uso curricular de la lengua supone reconocer la posibilidad de que se extienda sobre el conjunto de elementos que interan el sistema educativo», afirma el informe del Consejo de Garantías, que no es vinculante.

A su juicio, «la lengua declarada de uso curricular y educativo no queda excluida del sistema educativo y, por otro, se le reconoce un uso que es obvio que va más allá de su utilización sólo para impartir esta lengua como materia, asignatura o área», afirma el dictamen. «Debe estar garantizada y tener una presencia adecuada y singularizada en los proyectos lingüísticos de los centros a partir de un abordaje global, integrador y de transversalidad curricular, que incluya todos los espacios educativos y los recursos de aprendizaje», añade.

La ley aprobada, mantiene el catalán como única lengua vehicular y no se incluyen porcentajes como pedía el TSJC. El castellano pasa a ser reconocido como idioma «curricular». «El catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo y la de uso normal en la acogida del alumnado recién llegado», señala la norma. El castellano se emplea en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro, añade. Y remata que la «enseñanza y el uso curricular y educativo del catalán y del castellano deben estar garantizados y tener una presencia adecuada en los currículos y en los proyectos educativos para que todo el alumnado alcance el dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales al final de la educación obligatoria».

Está por ver si el TSJC da por buenos los argumentos del Govern para no aplicar el 25% de español en la escuela. Además de esta ley, el Gobierno catalán aprobó un decreto ley sobre el modelo lingüístico en las escuelas, que asegura explícitamente que no se pueden aplicar porcentajes en el uso de lenguas, reafirma el catalán como «lengua vehicular» y reconoce el castellano como lengua de «uso curricular». En sus alegaciones al TSJC, Educación defendió que la sentencia es imposible de ejecutar, en tanto en cuanto existe un nuevo marco normativo en Cataluña, aprobado por la Generalitat, que establece que no se pueden aplicar porcentajes en la enseñanza de lenguas en ninguna escuela pública o concertada de Cataluña. Este decreto está en vigor, pero aún debe pasar por el Parlament, donde contará con el aval de ERC, Junts y los comunes. El PSC, que apoya la ley, se ha desmarcado del decreto, que se ha impugnado al Tribunal Constitucional. PP y Vox llevarán la ley del catalán al Constitucional.