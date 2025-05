Los estudiantes denuncian que hay regiones que cobran el triple por la EBAU

Alfonso Torices Madrid Martes, 31 de mayo 2022, 20:24 Comenta Compartir

La principal organización representativa de los estudiantes de enseñanzas medias denuncia que las tasas que cobran las universidades a los alumnos para poder hacer las pruebas de la EBAU son muy caras y además un auténtico desbarajuste, ya que su precio varia de forma muy relevante según en que comunidad autónoma se ubique el tribunal examinador, llegando incluso a triplicar el precio.

La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae) considera que cobrar precios de entre 63 y más de 185 euros para poder hacer los exámenes sin los que no se puede acceder a la universidad es «un verdadero problema para familias y estudiantes con una situación económica más vulnerable», por lo que alertan de que incluso se está ante un elemento de riesgo para la continuidad de los estudios de muchos jóvenes que no se pueden permitirse esos desembolsos económicos.

Andrea G. Henry, presidenta de la organización estudiantil, reclama a universidades y gobiernos autonómicos la gratuidad de unas pruebas obligadas o, cuando menos, una rebaja sustancial de los precios. «Son pruebas que no podemos no hacer. Si queremos ir a la universidad tenemos que hacerlas. Deberían ser gratuitas. Si seguimos poniendo trabas y obstáculos, mucha gente se quedará por el camino», señaló.

Quienes representan a buena parte de los alumnos de los institutos españoles piden a las autoridades académicas que, si no van a tocar estas tasas, por lo menos pongan en marcha de inmediato medidas que eximan de su pago a las familias con las rentas más bajas. No obstante, todo apunta que su reclamación va a caer un año más en saco roto, dado de que las autonomías más madrugadoras comienzan estos exámenes selectivos ya mañana, el 1 de junio, y las más tardías los realizarán sobre la quincena de este mes.

Desigualdad de oportunidades

Pese a todas las quejas anteriores, los estudiantes consideran que lo más indignante es la diferencia de posibilidades para poder pagarse o no estas pruebas que hay según la comunidad en la que resida cada alumno. Las diferencias según los territorios son enormes. Oscilan entre las tasas de Galicia, 63,67 euros, las más baratas; las de Madrid (127,9 euros), intermedias; y las de Aragón, 185,95 euros, las más caras.

Estos precios prohibitivos no solo son una zancadilla para muchos jóvenes sin recursos, que no tienen dinero para pagarlos, sino que directamente reducen las oportunidades académicas entre los que sí pueden matricularse de la EBAU, pero no de todas las asignaturas que necesitarían.

En algunas autonomías las tasas de las pruebas tienen un precio fijo, pero hay otras en las que, sin embargo, se tiene que pagar de forma adicional por cada examen de una asignatura específica (las voluntarias) que se realiza, lo que produce, asegura Henry, que «algunos estudiantes hagan menos exámenes de los que querrían, para así pagar menos». Pero eso también significa que son estos estudiantes pobres los que tienen ya de entrada menos posibilidades de llegar a la máxima nota, la que da todas las opciones de elegir la carrera desada, en este caso un 14».