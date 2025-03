La acertada elección de la carrera, clave para encontrar un buen trabajo en el futuro

José A. González Sábado, 25 de mayo 2024 | Actualizado 27/05/2024 09:39h. Comenta Compartir

155.797. Este es el número de vacantes de empleo que en 2023 se quedaron sin cubrir. Es el máximo desde que hay registros al respecto en el Instituto Nacional de Estadística (INE), datos que empiezan a recogerse en 2013. En un reciente estudio de Cepyme, siete de cada diez empresarios aseguran que tienen dificultades para encontrar los trabajadores que necesitan para cubrir las vacantes que se generan en su empresa y poder desarrollar plenamente su actividad. El Ministerio de Trabajo reconoce que en algunos sectores muy específicos se dan estos problemas debido a un desacople entre el acelerón de la demanda y los profesionales disponibles

«En España hay talento y mucho», apunta Carmen Sebrango, Head of Career Service and Employability at CEU. «Es cierto que en determinados sectores la demanda de profesionales cualificados es muy alta y las empresas tienen dificultades para encontrar los perfiles adecuados», dice.

La situación laboral y formativa de los jóvenes españoles difiere de la del resto de la Unión Europea. Según datos del informe Jóvenes universitarios y empleabilidad realizado por Randstad Research y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, la proporción de estudiantes españoles activos con alta cualificación es de un 54,4%, 11 puntos porcentuales por encima de la media comunitaria. Sin embargo, la tasa de paro en este segmento es más del doble que la del resto de países del entorno español. ¿Por qué?

La brecha entre la demanda de las empresas y la formación de los jóvenes se está distanciando. «La explicación puede ser tan sencilla como que la formación con la que cuentan los jóvenes no se ajusta a las necesidades de las empresas», señala el informe. «Cada compañía tiene sus necesidades específicas y en estos momentos los perfiles más demandados por las compañías son los relacionados con el sector tecnológico», comenta Juan Carlos Rondeau, director corporativo de Personas y Organización de Mapfre.

Los directivos de recursos humanos y talento coinciden en que la digitalización es la clave y las habilidades relacionadas con ellas «son las más complejas de cubrir, porque estos campos están en constante evolución y la demanda de talento calificado a menudo supera la oferta disponible», señala José María Monge, Head BBVA Soluciones Globales de Talento&TyC América del Sur. «Se buscan perfiles concretos y esto se trabaja manteniendo una relación de colaboración muy sólida con universidades, centros educativos y centros de formación profesional y desarrollando programas de máster y FP propios para puestos específicos», apostilla Antonio Lagasa, director de RRHH de Airbus España.

Mirada al futuro

La mayoría de los estudios universitarios tienen un efecto positivo sobre la empleabilidad de los jóvenes, pero para el futuro laboral de estos jóvenes será determinante el área de conocimiento y, más concretamente, la titulación escogida. Existen titulaciones universitarias con una tasa de desempleo casi inexistente, pero otras con una tasa de desempleo incluso superior a la media total (incluyendo a todos los trabajadores de cualquier nivel educativo). «La elección de una titulación es sin duda una decisión que mira no solo al presente, sino especialmente al futuro», señalan los autores del informe Randstad Research y la Fundación Universitaria CEU San Pablo.

Una opción que llega con apenas 17 o 18 años a la hora de rellenar la solicitud de carrera, o cuando se escoge la rama de Bachillerato que se quiere estudiar, no se tiene toda la información necesaria y responder a la pregunta qué quiero estudiar es difícil. A no ser que tenga una clara vocación. «Es cierto que en nuestra realidad actual ya no es suficiente un perfil con un área de especialidad y que se hace necesario trabajar no sólo en nuestras habilidades sino también en otras. Y todo ello, sin parar de aprender y evolucionar, pues los paradigmas organizacionales están cambiando constantemente», señala Rondeau.

La digitalización «está cambiando y cambiará» la forma de trabajar, de producir y de organizarse las empresas, aseguran los responsables de recursos humanos de las grandes corporaciones, pero también ha introducido nuevas tendencias a la hora de buscar talento para sus plantillas.

Habilidades blandas

En la edición de Foro Económico Mundial realizada en enero de este año 2024, la inteligencia artificial copó los temas de debate, pero también se analizaron qué habilidades se consideran esenciales para el futuro del trabajo. «Son aquellas habilidades personales que nos definen y que, para los profesionales de RRHH, son imprescindibles en los procesos de selección de talento», aclara Lagasa. Y «en un entorno tan cambiante, siguen cobrando muchísima relevancia las habilidades blandas o soft skills», apunta Monge.

Pero la falta de talento en el mercado laboral no es solo debido a la falta de perfiles. «La cuestión ha de orientarse hacia la brecha que puede estar existiendo entre lo que exigen, por un lado, las compañías en materia de competencias o skills técnicos y, por otro, lo que buscan y esperan los profesionales a la hora de unirse a una nueva organización», advierte Carolina Ledesma, Head of Talent de Deloitte España.

En Estados Unidos 12 millones de personas abandonaron su empleo por discrepancias por su salario u objetivos profesionales. Una 'gran dimisión' –así se bautizó– que se exportó a otros mercados laborales, aunque en España no llegó a calar. «Hay que fidelizar al trabajador», señala Carmen Sebrango. «Esta estrategia deberá combinar condiciones laborales con un ambiente de trabajo positivo, diverso y seguro», apunta Lagasa.