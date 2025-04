Educación hace una prueba piloto de la nueva Evau en 50 institutos

Estudiantes de cincuenta institutos de todo el país servirán mañana como banco de pruebas para perfilar la nueva Evau, unos exámenes de selectividad más acordes ... con los cambios introducidos en los currículos de Bachillerato por la reforma educativa y que se estrenarán dentro de un año, en junio de 2024.

La simulación tiene como protagonistas a alumnos de primero de Bachillerato de diez comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla. Probarán los formatos con los que el Ministerio de Educación quiere definir los nuevos modelos de examen. Unos modelos que servirán de referencia a los técnicos de las autonomías y las universidades que luego harán cada prueba. Los cambios permitirán adaptar la Evau a los currículos de la Lomloe, menos memorísticos y más competenciales, y, al tiempo, homogeneizar los ejercicios en todas las comunidades.

Los resultados de la prueba piloto, que se realiza en centros de todo el país salvo las autonomías del PP (Galicia, Murcia, Madrid, Castilla y León, Andalucía), Euskadi y Aragón, que se autoexcluyeron, servirán de test final a los grupos de trabajo creados al efecto, coordinados por el ministerio y formados por expertos de las autonomías, profesores de Bachillerato y de universidad, coordinadores de Evau y miembros de asociaciones de las disciplinas científicas en estudio.

Con las conclusiones, los aciertos y los errores detectados en la simulación se pretende elaborar los modelos de examen definitivos para todas las materias de la Evau. Estarían terminados para el próximo junio, un año antes de tener que ser utilizados en las pruebas. El objetivo es que profesores, alumnos, examinadores y evaluadores tengan tiempo suficiente para adaptarse a los nuevos formatos.

La prueba piloto se hará con alumnos de primero de Bachillerato porque ya aplican este curso los nuevos currículos de la Lomloe y porque, además, serán quienes estrenarán en un año lo nueva Evau. En cada instituto se examinará al grupo seleccionado de una materia común (Lengua, Filosofía o idioma extranjero) y de otra materia obligada de modalidad. El nuevo formato busca no solo valorar su memoria sino también su adquisición de competencias, por lo que habrá preguntas y ejercicios que requerirán de reflexión, aplicación práctica o resolución de problemas.

Los grupos de trabajo, así, estudiarán en la práctica el grado de adaptación de los estudiantes a este tipo de prueba competencial, el tiempo establecido para los ejercicios, la comparativa entre los distintos modelos posibles elaborados y la fiabilidad de la corrección, entre otras cosas. A las conclusiones ayudarán también las respuestas de los cuestionarios que se le entregan a cada alumno y de las entrevistas que se les harán. Se quiere conocer su opinión sobre la estructura, contenido y características técnicas de los nuevos ejercicios.

Los resultados de la simulación, como es lógico, no tendrán influencia alguna en la evaluación académica del alumno participante ni servirá para elaborar estadística alguna de notas por centros o por comunidades.

Pocas diferencias

La Evau que se estrenará en 2024, no obstante, tendrá muy pocas diferencias con la actual. El cambio radical no llegará hasta junio de 2028, cuando el ministerio prevé modificar incluso la estructura de la prueba. Las diferencias más significativas de la selectividad del próximo año serán la introducción de alguna pregunta competencial, motivo por el que se concederá 15 minutos más por examen (105) y otro cuarto de hora más entre ejercicio y ejercicio (45 minutos). No obstante, este nuevo modelo se introducirá poco a poco entre 2024 y 2027.

El otro gran cambio viene exigido por la modificación de los currículos de Bachiller. La prueba contará con tres exámenes con las materias comunes (cuatro en las autonomías de lengua cooficial) y un cuarto con la materia obligada de especialidad. Pero, como las comunes crecen con la Lomloe, por la reincorporación de Historia de la Filosofía, en vez de pasar a cinco exámenes se permitirá a los alumnos elegir entre presentarse a Filosofía o a Historia de España.

Por lo demás, todo igual. Cada ejercicio vale un 25% de la nota final y los alumnos pueden examinarse adicionalmente y de forma voluntaria de al menos dos materias de modalidad a su elección o de un segundo idioma extranjero o de la común no utilizada para subir nota de 10 a 14. Para el caso de que hayan realizado más de dos pruebas voluntarias, los correctores solo tomarán en cuenta las dos con mejor resultado. La nota de acceso a la universidad se formará en un 60% con la media del expediente de Bachillerato y en un 40% con el resultado de la Evau, que como mínimo debe ser un 4. Solo se podrá acceder a la universidad de si la nota final es al menos de 5.