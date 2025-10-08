HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 8 de octubre, en Extremadura?
Dos acertantes del sorteo de la Bonoloto se reparten más de 176.000 euros este miércoles

La recaudación ha ascendido a 2.745.356 euros

R. H.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:13

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 8 de octubre, ha estado formada por los números 20, 26, 36, 44, 47 y 49.

El número complementario es el 43 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.745.356 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.500.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, premiados con 88.538,22 euros cada uno y que han sido validados en el Despacho Receptor nº 54.360 de El Palmar (Murcia), situado en Plaza de la Constitución, 5 y en el nº 98.555 de Torrejón de Ardoz (Madrid), situado en Plaza Europa, 22, L-Izq.

