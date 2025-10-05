HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 5 de octubre, en Extremadura?

Loterías y apuestas

Dos acertantes del sorteo de la Bonoloto ganan casi 600.000 euros este domingo

La recaudación ha ascendido a 2.075.430,50 euros

R. H.

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:02

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 5 de octubre, ha estado formada por los números 8, 24, 28, 29, 37 y 47. El número complementario es el 9 y el reintegro, el 3.

La recaudación ha ascendido a 2.075.430,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 26.155 de Ciudad Real, situado en Plaza del Pilar y en el Nº 55.100 de Orense, situado en avenida de Buenos Aires, 49. Ambos han ganado 594.905,28 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 21 de Barcelona, en la Nº 2 de Bilbao y en el Despacho Receptor Nº 49.500 de Ferreira de Patón (Lugo). Cada uno se ha llevado 43.799,98 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  2. 2 Muere un hombre de 57 años en un campo de tiro de Jerez de los Caballeros
  3. 3 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  4. 4 Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
  5. 5 Dos afortunados en el sorteo de La Primitiva se llevan más de 639.000 euros este sábado
  6. 6

    «Mi violador está en busca y captura y se pasea tan tranquilo por Badajoz»
  7. 7 Las cariñosas palabras de Irene de Miguel: «no fui capaz de escribirte que ojalá creyera para rezar mucho por ti»
  8. 8 Así será el funeral de Vara: en su ciudad natal, presidido por el arzobispo de Mérida-Badajoz y con la asistencia de Pedro Sánchez
  9. 9 «Soy Guillermo%u2026»
  10. 10 Creer en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Dos acertantes del sorteo de la Bonoloto ganan casi 600.000 euros este domingo

Dos acertantes del sorteo de la Bonoloto ganan casi 600.000 euros este domingo