Dos acertantes del sorteo de la Bonoloto ganan casi 600.000 euros este domingo

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 5 de octubre, ha estado formada por los números 8, 24, 28, 29, 37 y 47. El número complementario es el 9 y el reintegro, el 3.

La recaudación ha ascendido a 2.075.430,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 26.155 de Ciudad Real, situado en Plaza del Pilar y en el Nº 55.100 de Orense, situado en avenida de Buenos Aires, 49. Ambos han ganado 594.905,28 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 21 de Barcelona, en la Nº 2 de Bilbao y en el Despacho Receptor Nº 49.500 de Ferreira de Patón (Lugo). Cada uno se ha llevado 43.799,98 euros.