'Dink', el modelo de familia que crece en España

Es un término que no termina de convencer a todos pero que cada vez está más asentado en nuestra sociedad. Se trata de las familias 'Dink', un término acuñado del inglés 'Dual Income, No Kids', traducido como: 'Doble de ingresos, sin hijos'. Es un modelo de familia que cada vez crece más, sobre todo en España, donde muchas parejas deciden no tener hijos y utilizar todos sus ingresos para su propio disfrute. De ahí la polémica, y es que muchos creen que se trata de un término que no hace más que «encubrir la pobreza de que dos personas solo puedan disfrutar de sus ingresos si no forman una familia». Las opiniones al respecto son diversas, pero lo que está claro es que este tipo de parejas cada vez son más habituales en nuestro país.

El término DINKS nació en Estados Unidos en los 70, sin embargo, es ahora cuando el modelo de familia ha ganado más popularidad a nivel global.

Este fenómeno está ganando terreno sobre todo entre las parejas más jóvenes además de los evidentes cambios culturales y sociales de la actualidad. Muchas de estas familias 'DINK' lo son por deseo propio, ya que han optado por no tener hijos para centrarse en su carrera laboral o en su estabilidad financiera, sin embargo, otras se ven obligadas por las fuertes barreras (y cada vez más) de nuestro país y muchos otros de Europa, donde indespendizarse, pagar un alquiler o hipoteca, los gastos, los hijos... con los salarios mínimos, se vuelve misión imposible.

Cada vez menos hijos

Hoy en día las familias, por lo general, no tienen más de dos o tres hijos, a diferencia de décadas pasadas cuando el número de hijos en cada hogar era mucho mayor. De hecho, en España, la tasa de natalidad ha experimentado una disminución en los últimos años. En promedio, se tienen 1,23 hijos, lo que sitúa a España entre los países con la tasa de natalidad más baja en el mundo.

