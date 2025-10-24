Tal día como HOY 25 de octubre

R. H. Viernes, 24 de octubre 2025, 15:42 Comenta Compartir

1521.- María Pacheco, viuda de Padilla, rinde Toledo a las tropas de Carlos I, con lo que termina la Guerra de la Comunidades.

1533.- Carlos I nombra a Fernández de Oviedo primer cronista de las Indias.

1743.- Firma del II Pacto de Familia, en Fontainebleau (Francia), que estableció una alianza defensiva entre España y Francia.

1833.- Decreto de creación de la Caja de Ahorros de Madrid.

1836.- Queda instalado en la plaza de la Concordia de París el obelisco de Tebas, regalado a Francia por el virrey de Egipto Mehemed Alí.

1917.- Eamon de Valera, elegido presidente de la República de Irlanda.

1920.- Fallece el irlandés Terence Mac Swiney, después de 73 días de huelga de hambre por su encarcelamiento por los británicos.

1927.- Hundimiento frente a las costas brasileñas del trasatlántico italiano «Principessa Mafalda», en el que mueren 314 personas.

1936.- Creación del eje Berlín-Roma, mediante la firma de un Tratado entre Alemania e Italia.

1949.- El cuatrimotor «Havilland Comet», primer avión a reacción destinado a transporte de pasajeros, realiza un vuelo de prueba Londres-Trípoli-Londres en 6 horas y 36 minutos, dos veces más rápido que los aviones convencionales.

1956.- Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura.

1977.- Gobierno español y la oposición firman un acuerdo económico y social, y dos días después otro político, conocidos como Pactos de la Moncloa.

1979.- Refrendados en sendas consultas los Estatutos de Autonomía de Cataluña y del País Vasco.

1980.- Descubrimiento, en Cádiz, del teatro romano más antiguo de España.

1983.- Tropas estadounidenses invaden la isla de Granada (Pequeñas Antillas).

1988.- Mueren cerca de 500 personas al hundirse un transbordador en Filipinas.

1994.- El Vaticano anuncia el establecimiento de relaciones oficiales y permanentes con la OLP, sin carácter plenamente diplomático.

1997.- Denis Sassu Nguesso designado presidente de Congo (Brazzaville) por un Tribunal Supremo restablecido.

2001.- El presidente de EEUU, George W. Bush, firma la nueva ley antiterrorista, que permite intervenir las comunicaciones a través de Internet.

2003.- Decenas de miles de personas protestan en Washington y San Francisco contra la ocupación de Irak y Afganistán y reclaman el retorno inmediato de las tropas estadounidenses.

2004.- El cantautor Joan Manuel Serrat desvela que padece un carcinoma de vejiga.

2005.- Irak aprueba su Constitución.

2007.- La presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, perdona a su antecesor, Joseph Estrada, condenado a cadena perpetua por corrupción.

2009.- Al menos 155 personas mueren y medio millón resultan heridas al estallar dos autobuses bomba en Bagdad (Irak).

2011.- Dos cooperantes de una ONG danesa son secuestrados en Somalia.

2012.- El multimillonario líder de la coalición Sueño Georgiano, Bidzina Ivanishvili, es investido primer ministro de Georgia.

2016.- En Venezuela, el Parlamento aprueba iniciar un proceso político contra el presidente, Nicolás Maduro.

2017.- Cuba y China firman cinco acuerdos para ampliar sus relaciones económicas.

2018.- Sahlework Zewde es nombrada primera mujer presidenta de la historia de Etiopía.

El 25 de octubre nacieron:

1825.- Johan Strauss, compositor austriaco.

1838.- George Bizet, compositor francés.

1881.- Pablo Ruiz Picasso, pintor español.

1915.- Isaac Shamir, político israelí.

1918.- Anuar El Sadat, presidente egipcio.

1921.- Miguel I de Rumanía, rey en el exilio.

1922.- Luís Gutiérrez Jodra, químico español.

1928.- Paulo Mendes da Rocha, arquitecto brasileño.

1931.- Annie Girardot, actriz francesa.

1950.- Constantino Méndez Martínez, político español, ex delegado del Gobierno en Madrid.

1956.- Iñaki Perurena, levantador de piedras.

1963.- José Rafael Ortiz Rijos, » Piculin Ortiz», jugador de Baloncesto puertorriqueño.

1969.- Antonio Basagoiti Pastor, político español.

1972.- Carlos Checa, piloto de motociclismo español.

1984.- Katheryn Elizabeth Hudson, cantante estadounidense conocida como Katy Perry.

2001.- Isabel de Brabante, princesa de Bélgica, duquesa de Brabante y heredera al trono de Bélgica.

El 25 de octubre murieron:

1647.- Evangelista Torricelli, físico italiano.

1866.- Modesto Lafuente, historiador español.

1986.- Guillermo Eizaguirre, futbolista y entrenador español.

1993.- Vincent Price, actor estadounidense.

.- Pedro Merry Gordon, militar español.

1994.- Francisco Yndurain, filólogo español.

1995.- Bernhard Heiliger, escultor alemán.

1997.- Virgilio Expósito, compositor y pianista argentino.

1998.- Alfred Roth, arquitecto suizo.

1999.- Payne Stewart, jugador de golf estadounidense.

2001.- Soraya Esfandiary, segunda esposa del sha de Irán, Reza Pahlevi.

2002.- Richard Harris, actor irlandés.

2007.- Giampietro Scoppola, político italiano.

.- Petr Eben, compositor y pianista checo.

2010.- Gregory Isaacs, músico jamaicano.

2012.- Emanuel Steward, boxeador estadounidense.

.- Jacques Barzun, historiador francés de nacimiento y estadounidense de adopción.

2013.- Amparo Soler Leal, actriz española.

2014.- Carlos Morales Troncoso, político dominicano.

2015.- Carlos Bousoño, poeta y académico español.

2017.- María Cristina del Pino Segura, Pinito del Oro, trapecista española.

