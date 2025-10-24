HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las eléctricas trasladan al Gobierno su «disposición» de alargar la vida útil de Almaraz
Carlos Checa.
Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY 25 de octubre

R. H.

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:42

Comenta

Hoy cumple años:

Carlos Checa, piloto de motociclismo, 26 de octubre, 1972

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1521.- María Pacheco, viuda de Padilla, rinde Toledo a las tropas de Carlos I, con lo que termina la Guerra de la Comunidades.

1533.- Carlos I nombra a Fernández de Oviedo primer cronista de las Indias.

1743.- Firma del II Pacto de Familia, en Fontainebleau (Francia), que estableció una alianza defensiva entre España y Francia.

1833.- Decreto de creación de la Caja de Ahorros de Madrid.

1836.- Queda instalado en la plaza de la Concordia de París el obelisco de Tebas, regalado a Francia por el virrey de Egipto Mehemed Alí.

1917.- Eamon de Valera, elegido presidente de la República de Irlanda.

1920.- Fallece el irlandés Terence Mac Swiney, después de 73 días de huelga de hambre por su encarcelamiento por los británicos.

1927.- Hundimiento frente a las costas brasileñas del trasatlántico italiano «Principessa Mafalda», en el que mueren 314 personas.

1936.- Creación del eje Berlín-Roma, mediante la firma de un Tratado entre Alemania e Italia.

1949.- El cuatrimotor «Havilland Comet», primer avión a reacción destinado a transporte de pasajeros, realiza un vuelo de prueba Londres-Trípoli-Londres en 6 horas y 36 minutos, dos veces más rápido que los aviones convencionales.

1956.- Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura.

1977.- Gobierno español y la oposición firman un acuerdo económico y social, y dos días después otro político, conocidos como Pactos de la Moncloa.

1979.- Refrendados en sendas consultas los Estatutos de Autonomía de Cataluña y del País Vasco.

1980.- Descubrimiento, en Cádiz, del teatro romano más antiguo de España.

1983.- Tropas estadounidenses invaden la isla de Granada (Pequeñas Antillas).

1988.- Mueren cerca de 500 personas al hundirse un transbordador en Filipinas.

1994.- El Vaticano anuncia el establecimiento de relaciones oficiales y permanentes con la OLP, sin carácter plenamente diplomático.

1997.- Denis Sassu Nguesso designado presidente de Congo (Brazzaville) por un Tribunal Supremo restablecido.

2001.- El presidente de EEUU, George W. Bush, firma la nueva ley antiterrorista, que permite intervenir las comunicaciones a través de Internet.

2003.- Decenas de miles de personas protestan en Washington y San Francisco contra la ocupación de Irak y Afganistán y reclaman el retorno inmediato de las tropas estadounidenses.

2004.- El cantautor Joan Manuel Serrat desvela que padece un carcinoma de vejiga.

2005.- Irak aprueba su Constitución.

2007.- La presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, perdona a su antecesor, Joseph Estrada, condenado a cadena perpetua por corrupción.

2009.- Al menos 155 personas mueren y medio millón resultan heridas al estallar dos autobuses bomba en Bagdad (Irak).

2011.- Dos cooperantes de una ONG danesa son secuestrados en Somalia.

2012.- El multimillonario líder de la coalición Sueño Georgiano, Bidzina Ivanishvili, es investido primer ministro de Georgia.

2016.- En Venezuela, el Parlamento aprueba iniciar un proceso político contra el presidente, Nicolás Maduro.

2017.- Cuba y China firman cinco acuerdos para ampliar sus relaciones económicas.

2018.- Sahlework Zewde es nombrada primera mujer presidenta de la historia de Etiopía.

El 25 de octubre nacieron:

1825.- Johan Strauss, compositor austriaco.

1838.- George Bizet, compositor francés.

1881.- Pablo Ruiz Picasso, pintor español.

1915.- Isaac Shamir, político israelí.

1918.- Anuar El Sadat, presidente egipcio.

1921.- Miguel I de Rumanía, rey en el exilio.

1922.- Luís Gutiérrez Jodra, químico español.

1928.- Paulo Mendes da Rocha, arquitecto brasileño.

1931.- Annie Girardot, actriz francesa.

1950.- Constantino Méndez Martínez, político español, ex delegado del Gobierno en Madrid.

1956.- Iñaki Perurena, levantador de piedras.

1963.- José Rafael Ortiz Rijos, » Piculin Ortiz», jugador de Baloncesto puertorriqueño.

1969.- Antonio Basagoiti Pastor, político español.

1972.- Carlos Checa, piloto de motociclismo español.

1984.- Katheryn Elizabeth Hudson, cantante estadounidense conocida como Katy Perry.

2001.- Isabel de Brabante, princesa de Bélgica, duquesa de Brabante y heredera al trono de Bélgica.

El 25 de octubre murieron:

1647.- Evangelista Torricelli, físico italiano.

1866.- Modesto Lafuente, historiador español.

1986.- Guillermo Eizaguirre, futbolista y entrenador español.

1993.- Vincent Price, actor estadounidense.

.- Pedro Merry Gordon, militar español.

1994.- Francisco Yndurain, filólogo español.

1995.- Bernhard Heiliger, escultor alemán.

1997.- Virgilio Expósito, compositor y pianista argentino.

1998.- Alfred Roth, arquitecto suizo.

1999.- Payne Stewart, jugador de golf estadounidense.

2001.- Soraya Esfandiary, segunda esposa del sha de Irán, Reza Pahlevi.

2002.- Richard Harris, actor irlandés.

2007.- Giampietro Scoppola, político italiano.

.- Petr Eben, compositor y pianista checo.

2010.- Gregory Isaacs, músico jamaicano.

2012.- Emanuel Steward, boxeador estadounidense.

.- Jacques Barzun, historiador francés de nacimiento y estadounidense de adopción.

2013.- Amparo Soler Leal, actriz española.

2014.- Carlos Morales Troncoso, político dominicano.

2015.- Carlos Bousoño, poeta y académico español.

2017.- María Cristina del Pino Segura, Pinito del Oro, trapecista española.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una boda de otra galaxia: dos pacenses se casan al estilo Star Wars
  2. 2 Un fin de semana de lluvias en Extremadura abre la puerta a la llegada de un 'tren de borrascas' atlánticas
  3. 3 Dos heridos, uno de ellos grave, mientras realizaban labores de asfaltado en la CC-315, en Alcántara
  4. 4 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  5. 5 Calendario laboral oficial de fiestas locales de Extremadura en 2026
  6. 6 Un encapuchado asalta de madrugada la residencia universitaria Roso de Luna de Cáceres
  7. 7 Mercadona lanza un nuevo producto viral: una jeringuilla sin aguja efecto bótox por solo 6 euros
  8. 8 El sorteo de la Lotería Nacional deja parte de su segundo premio en Extremadura
  9. 9

    Ambiente de elecciones en la política extremeña: comicios en diciembre o marzo
  10. 10 Este es el programa completo del Otoño Mágico del Valle del Ambroz 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tal día como HOY 25 de octubre

Tal día como HOY 25 de octubre