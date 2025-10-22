Tal día como HOY 23 de octubre

HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Hoy cumple años:

Álvaro Morata, futbolista, 23 octubre 1992.

Soledad Mateos Nogales, diputada en la Asamblea de Extremadura (PSOE), 23 de octubre de 1974.

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Las efemérides del día:

1520.- Carlos I de España es coronado emperador de Alemania en Aquisgrán.

1705.- Guerra de Sucesión española: el archiduque Carlos de Austria entra en Barcelona, cuyos habitantes le aclaman como rey.

1739.- España declara la guerra a Inglaterra.

1812.- El Ejército de Napoleón inicia en Moscú su trágica retirada de Rusia.

1940.- Segunda Guerra Mundial: Franco se entrevista con Hitler en Hendaya (Francia).

1941.- Se estrena el filme de animación «Dumbo» de Walt Disney.

1942.- Comienza la ofensiva aliada en El Alamein (Egipto).

1956.- Levantamiento popular en Budapest contra el régimen comunista y las tropas soviéticas de ocupación.

1977.- El presidente catalán Josep Tarradellas pronuncia la famosa frase «Ja soc aqui» (Ya estoy aquí) desde el balcón del palacio de la Generalitat en la plaza Sant Jaume.

1989.- Se proclama la nueva República de Hungría eliminando el termino «popular», lo que pone fin al Estado comunista implantado en 1948.

.- Nace El Mundo, nuevo diario español.

1991.- Se firma el Tratado de Paz en París entre las autoridades pro vietnamitas de Phnom Penh y la guerrilla que pone fin a 12 años de guerra civil en Camboya.

1992.- Los emperadores de Japón, Akihito y Michiko, llegan a Pekín en la primera visita de la Casa Imperial nipona a China en 2.000 años.

1998.- Acuerdo de Wye Plantation (EEUU) entre Benjamín Netanyahu y Arafat que incluía una nueva retirada israelí de Cisjordania ocupada (un 13,1 %) a cambio de seguridad.

1999.- Giulio Andreotti, siete veces primer ministro italiano, es absuelto por un tribunal de Palermo de formar parte de la mafia por falta de pruebas.

2001.- El IRA anuncia que comienza su desarme, que concluyó en 2005.

2002.- Un comando checheno hace rehenes a más de 800 personas en el Teatro Dubrovka de Moscú. La crisis se cerró con la intervención militar rusa y un balance de 169 muertos.

2003.- El avión supersónico Concorde efectúa su último vuelo comercial.

2004.- China celebra en un estadio de Shangai su primera corrida de toros.

2009.- Estados Unidos solicita formalmente a Suiza la extradición de Roman Polanski.

2011.- Primeras elecciones democráticas en Túnez, que gana el movimiento islamista Al Nahda.

2018.- La escritora madrileña Almudena Grandes es galardonada con el Premio Nacional de Narrativa.

2019.- Hallados 39 cadáveres en un camión que llegó de Bulgaria en el condado inglés de Essex.

El 23 de octubre nacieron:

1844.- Sarah Bernhardt, actriz francesa.

1897.- Juan Ignacio Luca de Tena, dramaturgo español.

1940.- Edson Arantes do Nascimiento, Pelé, futbolista brasileño.

.- Teo Escamilla Serrano, director de fotografía y realizador español.

1942.- Vicente Verdú Maciá, periodista y escritor español.

1954.- Ang Lee, director de cine y guionista cineasta taiwanés.

1961.- Andoni Zubizarreta, futbolista español.

1972.- Kate del Castillo, actriz mexicana.

1975.- Manuela Velasco, actriz española.

1976.- Ryan Reynolds, actor canadiense.

1986.- Emilia Ckarke, actriz británica.

1991.- Mako, princesa de la familia imperial japonesa.

El 23 de octubre murieron:

1872.- Théophile Gautier, literato francés.

1995.- Kiko Ledgard, presentador de televisión peruano.

2011.- Marco Simoncelli, piloto de motociclismo italiano.

.- Begum Nusrat Bhutto, matriarca de la principal dinastía política paquistaní.

2016.- Pete Burns, músico y cantante británico.

2019.- Santos Juliá, historiador español.

