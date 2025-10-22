Tal día como HOY 23 de octubre
Miércoles, 22 de octubre 2025
Hoy cumple años:
Álvaro Morata, futbolista, 23 octubre 1992.
Soledad Mateos Nogales, diputada en la Asamblea de Extremadura (PSOE), 23 de octubre de 1974.
Fue noticia:
Hace 25 años:
Hace 50 años:
Las efemérides del día:
1520.- Carlos I de España es coronado emperador de Alemania en Aquisgrán.
1705.- Guerra de Sucesión española: el archiduque Carlos de Austria entra en Barcelona, cuyos habitantes le aclaman como rey.
1739.- España declara la guerra a Inglaterra.
1812.- El Ejército de Napoleón inicia en Moscú su trágica retirada de Rusia.
1940.- Segunda Guerra Mundial: Franco se entrevista con Hitler en Hendaya (Francia).
1941.- Se estrena el filme de animación «Dumbo» de Walt Disney.
1942.- Comienza la ofensiva aliada en El Alamein (Egipto).
1956.- Levantamiento popular en Budapest contra el régimen comunista y las tropas soviéticas de ocupación.
1977.- El presidente catalán Josep Tarradellas pronuncia la famosa frase «Ja soc aqui» (Ya estoy aquí) desde el balcón del palacio de la Generalitat en la plaza Sant Jaume.
1989.- Se proclama la nueva República de Hungría eliminando el termino «popular», lo que pone fin al Estado comunista implantado en 1948.
.- Nace El Mundo, nuevo diario español.
1991.- Se firma el Tratado de Paz en París entre las autoridades pro vietnamitas de Phnom Penh y la guerrilla que pone fin a 12 años de guerra civil en Camboya.
1992.- Los emperadores de Japón, Akihito y Michiko, llegan a Pekín en la primera visita de la Casa Imperial nipona a China en 2.000 años.
1998.- Acuerdo de Wye Plantation (EEUU) entre Benjamín Netanyahu y Arafat que incluía una nueva retirada israelí de Cisjordania ocupada (un 13,1 %) a cambio de seguridad.
1999.- Giulio Andreotti, siete veces primer ministro italiano, es absuelto por un tribunal de Palermo de formar parte de la mafia por falta de pruebas.
2001.- El IRA anuncia que comienza su desarme, que concluyó en 2005.
2002.- Un comando checheno hace rehenes a más de 800 personas en el Teatro Dubrovka de Moscú. La crisis se cerró con la intervención militar rusa y un balance de 169 muertos.
2003.- El avión supersónico Concorde efectúa su último vuelo comercial.
2004.- China celebra en un estadio de Shangai su primera corrida de toros.
2009.- Estados Unidos solicita formalmente a Suiza la extradición de Roman Polanski.
2011.- Primeras elecciones democráticas en Túnez, que gana el movimiento islamista Al Nahda.
2018.- La escritora madrileña Almudena Grandes es galardonada con el Premio Nacional de Narrativa.
2019.- Hallados 39 cadáveres en un camión que llegó de Bulgaria en el condado inglés de Essex.
El 23 de octubre nacieron:
1844.- Sarah Bernhardt, actriz francesa.
1897.- Juan Ignacio Luca de Tena, dramaturgo español.
1940.- Edson Arantes do Nascimiento, Pelé, futbolista brasileño.
.- Teo Escamilla Serrano, director de fotografía y realizador español.
1942.- Vicente Verdú Maciá, periodista y escritor español.
1954.- Ang Lee, director de cine y guionista cineasta taiwanés.
1961.- Andoni Zubizarreta, futbolista español.
1972.- Kate del Castillo, actriz mexicana.
1975.- Manuela Velasco, actriz española.
1976.- Ryan Reynolds, actor canadiense.
1986.- Emilia Ckarke, actriz británica.
1991.- Mako, princesa de la familia imperial japonesa.
El 23 de octubre murieron:
1872.- Théophile Gautier, literato francés.
1995.- Kiko Ledgard, presentador de televisión peruano.
2011.- Marco Simoncelli, piloto de motociclismo italiano.
.- Begum Nusrat Bhutto, matriarca de la principal dinastía política paquistaní.
2016.- Pete Burns, músico y cantante británico.
2019.- Santos Juliá, historiador español.