Tal día como HOY, 18 de octubre

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:57

Tal día como hoy cumple años:

Agustín Jiménez, actor, 18 de octubre de 1970.

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1892.- Se inaugura entre Nueva York y Chicago la primera línea telefónica interurbana establecida en el mundo.

1920.- Se declaran en huelga un millón de mineros británicos en demanda de un aumento de dos chelines en sus salarios.

1944.- Un ciclón arrasa el sur de México y ocasiona más de 500 víctimas mortales.

1959.- La estación soviética «Lunik III» transmite fotografías de la cara oculta de la Luna.

1970.- Krim Belkacem, ex jefe del FLN argelino y opositor al régimen del coronel Boumedien, aparece asesinado en un hotel de Fráncfort (Alemania).

1984.- Hallado en Nairobi, Kenia, un esqueleto humano de 1.600.000 años.

1989.- Erich Honecker, presidente de la República Democrática Alemana y secretario general del partido comunista durante muchos años, dimite de sus cargos.

1991.- Israel y la URSS restablecen relaciones diplomáticas, interrumpidas en 1967 tras la Guerra de los Seis Días entre judíos y árabes .

1997.- El Rey Juan Carlos inaugura el Museo Gugenheim de Bilbao, que alberga más de 300 obras de los principales artistas del siglo XX.

1999.- El español Javier Solana asume la Secretaría General del Consejo de la UE y se convierte en el primer responsable de la política exterior y de seguridad común, que se conocerá como mister PESC .

2003.- El astronauta español Pedro Duque integra la misión de la Estación Espacial Internacional (ISS).

2006.- EEUU dicta una nueva política espacial que se reserva el derecho de denegar el acceso al espacio a países considerados «adversarios».

2007.- Mueren 140 personas y otras 550 resultan heridas en un atentado perpetrado al paso de la comitiva de la ex primera ministra Benazir Bhuto en Karachi.

2011.- Liberan al soldado israelí Guilad Shalit, secuestrado en 2006, a cambio de un millar de presos palestinos.

2012.- Arrancan en Oslo las conversaciones secretas entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno de Colombia.

El 18 de octubre nacieron:

1801.- Justo José de Urquiza, general y estadista argentino.

1850.- Pablo Iglesias, fundador del PSOE y de la UGT.

1909.- Norberto Bobbio, filósofo y senador italiano.

1918.- Constantino Mitsotakis, político griego.

1925.- Melina Mercuri, actriz y política griega.

1926.- Klaus Kinski, actor alemán.

1929.- Violeta Chamorro, ex presidenta de Nicaragua.

1930.- Frank Charles Carlucci, ex secretario de Defensa estadounidense y diplomático.

1932.- Vytautas Landsbergis, político lituano.

1941.- Santiago Mora-Figueroa y Williams, marqués de Tamarón.

1942.- Juan Tamariz, mago ilusionista.

1949.- Vicente Molina Foix, escritor español.

.- Fanny Rubio, escritora y profesora española.

1956.- Martina Navratilova, tenista estadounidense de origen checo.

1959.- Carlos Mauricio Funes Cartagena, presidente de El Salvador.

El 18 de octubre murieron:

1893.- Charles Gounod, compositor francés.

1931.- Thomas Edison, inventor estadounidense.

1955.- José Ortega y Gasset, filósofo y escritor español.

1994.- Conchita Montes, actriz española.

1995.- Franco Fabrizzi, actor italiano.

1997.- Roberto Goizueta, cubano, ex presidente de Coca-Cola.

2002.- Mercedes Soriano, escritora española.

2003.- Manuel Vázquez Montalbán, escritor español.

2004.- Xavier Ormazábal, montañero español.

2005.- Alexandr Yákovlev, ideólogo de la Perestroika.

2006.- José Quiroga Suárez, primer presidente de la Xunta de Galicia.

2007.- Carlos Salgado, periodista y humorista hondureño.

2011.- Andrea Zanzotto, poeta italiano.

2012.- Sylvia Kristel, actriz estadounidense.

Te puede interesar

