Tal día como HOY, 18 de octubre

Tal día como hoy cumple años:
Agustín Jiménez, actor, 18 de octubre de 1970.
Las efemérides del día:
1892.- Se inaugura entre Nueva York y Chicago la primera línea telefónica interurbana establecida en el mundo.
1920.- Se declaran en huelga un millón de mineros británicos en demanda de un aumento de dos chelines en sus salarios.
1944.- Un ciclón arrasa el sur de México y ocasiona más de 500 víctimas mortales.
1959.- La estación soviética «Lunik III» transmite fotografías de la cara oculta de la Luna.
1970.- Krim Belkacem, ex jefe del FLN argelino y opositor al régimen del coronel Boumedien, aparece asesinado en un hotel de Fráncfort (Alemania).
1984.- Hallado en Nairobi, Kenia, un esqueleto humano de 1.600.000 años.
1989.- Erich Honecker, presidente de la República Democrática Alemana y secretario general del partido comunista durante muchos años, dimite de sus cargos.
1991.- Israel y la URSS restablecen relaciones diplomáticas, interrumpidas en 1967 tras la Guerra de los Seis Días entre judíos y árabes .
1997.- El Rey Juan Carlos inaugura el Museo Gugenheim de Bilbao, que alberga más de 300 obras de los principales artistas del siglo XX.
1999.- El español Javier Solana asume la Secretaría General del Consejo de la UE y se convierte en el primer responsable de la política exterior y de seguridad común, que se conocerá como mister PESC .
2003.- El astronauta español Pedro Duque integra la misión de la Estación Espacial Internacional (ISS).
2006.- EEUU dicta una nueva política espacial que se reserva el derecho de denegar el acceso al espacio a países considerados «adversarios».
2007.- Mueren 140 personas y otras 550 resultan heridas en un atentado perpetrado al paso de la comitiva de la ex primera ministra Benazir Bhuto en Karachi.
2011.- Liberan al soldado israelí Guilad Shalit, secuestrado en 2006, a cambio de un millar de presos palestinos.
2012.- Arrancan en Oslo las conversaciones secretas entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno de Colombia.
El 18 de octubre nacieron:
1801.- Justo José de Urquiza, general y estadista argentino.
1850.- Pablo Iglesias, fundador del PSOE y de la UGT.
1909.- Norberto Bobbio, filósofo y senador italiano.
1918.- Constantino Mitsotakis, político griego.
1925.- Melina Mercuri, actriz y política griega.
1926.- Klaus Kinski, actor alemán.
1929.- Violeta Chamorro, ex presidenta de Nicaragua.
1930.- Frank Charles Carlucci, ex secretario de Defensa estadounidense y diplomático.
1932.- Vytautas Landsbergis, político lituano.
1941.- Santiago Mora-Figueroa y Williams, marqués de Tamarón.
1942.- Juan Tamariz, mago ilusionista.
1949.- Vicente Molina Foix, escritor español.
.- Fanny Rubio, escritora y profesora española.
1956.- Martina Navratilova, tenista estadounidense de origen checo.
1959.- Carlos Mauricio Funes Cartagena, presidente de El Salvador.
El 18 de octubre murieron:
1893.- Charles Gounod, compositor francés.
1931.- Thomas Edison, inventor estadounidense.
1955.- José Ortega y Gasset, filósofo y escritor español.
1994.- Conchita Montes, actriz española.
1995.- Franco Fabrizzi, actor italiano.
1997.- Roberto Goizueta, cubano, ex presidente de Coca-Cola.
2002.- Mercedes Soriano, escritora española.
2003.- Manuel Vázquez Montalbán, escritor español.
2004.- Xavier Ormazábal, montañero español.
2005.- Alexandr Yákovlev, ideólogo de la Perestroika.
2006.- José Quiroga Suárez, primer presidente de la Xunta de Galicia.
2007.- Carlos Salgado, periodista y humorista hondureño.
2011.- Andrea Zanzotto, poeta italiano.
2012.- Sylvia Kristel, actriz estadounidense.