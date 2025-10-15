Tal día como HOY, 16 de octubre

Tal día como hoy cumple años:

Ángeles Blanco, periodista y presentadora de televisión, 16 de octubre de 1973: 52 años.

Las efemérides del día:

1793.- Revolución Francesa: La reina María Antonieta muere en la guillotina.

1846.- El médico de Boston William Thomas Morton utiliza por primera vez el éter como anestésico. Comienza la cirugía sin dolor.

1910.- Primera travesía del Canal de la Mancha en dirigible.

1914.- Los alemanes utilizan por primera vez el lanzallamas en la batalla de Iser.

1931.- Las Cortes españolas establecen el divorcio por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges.

1934.- Mao y 86.000 seguidores abandonan la provincia de Jiangxi e inician la «Larga Marcha» a través de China.

1942.- Un tornado azota Bombay y causa la muerte de 40.000 personas.

1969.- Real decreto de creación del Parque Nacional de Doñana, en Huelva.

1978.- Karol Wojtila es elegido papa y adopta el nombre de Juan Pablo II.

1982.- Se disuelve en Polonia el sindicato independiente «Solidaridad».

1995.- Se celebra en España el primer juicio experimental con jurado desde la aprobación de esta Ley. Siete hombres y dos mujeres juzgan y condenan en la Audiencia de Palma de Mallorca a un hombre acusado de asesinato.

2000.- ETA asesina al teniente coronel médico Antonio Muñoz Cariñanos en su consulta de Sevilla (España).

2001.- El Tribunal Anticorrupción de Manila ordena la detención de Imelda Marcos, acusada de evadir 30 de millones de euros a Suiza.

2002.- El presidente de Egipto, Hosni Mubarak, inaugura la nueva Biblioteca de Alejandría.

2007.- El Gobierno español rechaza los planes soberanistas del lehendakari.

2008.- El juez Baltasar Garzón se declara competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo y ordena abrir 19 fosas comunes, entre ellas la de Lorca.

2009.- El tifón «Parma» deja entre el 3 y el 16 de octubre, 465 muertos, 34 desaparecidos, 75.000 evacuados y 4,1 millones de afectados en Filipinas. En China causa 3 muertos y afecta a 1,6 millones de personas.

2014.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu impone fianzas de 16 millones al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y de 3 millones a su sucesor Rodrigo Rato.

El 16 de octubre nacieron:

1832.- Vicente Riva Palacio, escritor y poeta mexicano.

1854.- Oscar Wilde, escritor irlandés.

1918.- Louis Althusser, filósofo marxista francés.

1925.- Angela Lansbury, actriz inglesa.

1927.- Günter Grass, escritor alemán.

1930.- Carmen García Galisteo, «Carmen Sevilla», actriz y cantante española.

1939.- Amancio Amaro, futbolista español.

1945.- Wayne C. Brabender, baloncestista español, de origen estadounidense.

1952.- José Emilio Rodríguez Menéndez, abogado español.

1953.- Augusto Silva González, biólogo e investigador español.

1958.- Timothy Francis Robbins, Tim Robbins, actor estadounidense.

1999.- Cayetana Rivera, nieta de la duquesa de Alba y primogénita de Eugenia Martínez de Irujo y el torero Francisco Rivera.

El 16 de octubre murieron:

1944.- Rufino Blanco Fombona, escritor venezolano.

1959.- George C. Marshall, militar estadounidense, autor del plan que lleva su nombre para la reconstrucción económica de Europa.

1981.- Moshé Dayán, militar israelí.

1994.- Estela Castro, actriz de teatro uruguaya.

2000.- Antonio Ferrandis, actor.

2006.- Valentín Paniagua, político y ex presidente peruano.

2007.- Deborah Kerr, actriz británica.

.- Bárbara West Daiton, inglesa superviviente del «Titanic».

.- Rosalío Castillo, cardenal venezolano.

2011.- Dan Wheldon, piloto británico, bicampeón de las 500 Millas de Indianápolis.

2014.- Elizabeth Peña, actriz estadounidense de origen cubano, 55 años.

2015.- Francesc de Paula Burguera, político nacionalista valenciano. EFE

