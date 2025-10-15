Tal día como HOY, 16 de octubre

Cumpleaños de HOYTal día como HOY, 16 de octubre
Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:29
Tal día como hoy cumple años:
Ángeles Blanco, periodista y presentadora de televisión, 16 de octubre de 1973: 52 años.
Las efemérides del día:
1793.- Revolución Francesa: La reina María Antonieta muere en la guillotina.
1846.- El médico de Boston William Thomas Morton utiliza por primera vez el éter como anestésico. Comienza la cirugía sin dolor.
1910.- Primera travesía del Canal de la Mancha en dirigible.
1914.- Los alemanes utilizan por primera vez el lanzallamas en la batalla de Iser.
1931.- Las Cortes españolas establecen el divorcio por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges.
1934.- Mao y 86.000 seguidores abandonan la provincia de Jiangxi e inician la «Larga Marcha» a través de China.
1942.- Un tornado azota Bombay y causa la muerte de 40.000 personas.
1969.- Real decreto de creación del Parque Nacional de Doñana, en Huelva.
1978.- Karol Wojtila es elegido papa y adopta el nombre de Juan Pablo II.
1982.- Se disuelve en Polonia el sindicato independiente «Solidaridad».
1995.- Se celebra en España el primer juicio experimental con jurado desde la aprobación de esta Ley. Siete hombres y dos mujeres juzgan y condenan en la Audiencia de Palma de Mallorca a un hombre acusado de asesinato.
2000.- ETA asesina al teniente coronel médico Antonio Muñoz Cariñanos en su consulta de Sevilla (España).
2001.- El Tribunal Anticorrupción de Manila ordena la detención de Imelda Marcos, acusada de evadir 30 de millones de euros a Suiza.
2002.- El presidente de Egipto, Hosni Mubarak, inaugura la nueva Biblioteca de Alejandría.
2007.- El Gobierno español rechaza los planes soberanistas del lehendakari.
2008.- El juez Baltasar Garzón se declara competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo y ordena abrir 19 fosas comunes, entre ellas la de Lorca.
2009.- El tifón «Parma» deja entre el 3 y el 16 de octubre, 465 muertos, 34 desaparecidos, 75.000 evacuados y 4,1 millones de afectados en Filipinas. En China causa 3 muertos y afecta a 1,6 millones de personas.
2014.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu impone fianzas de 16 millones al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y de 3 millones a su sucesor Rodrigo Rato.
El 16 de octubre nacieron:
1832.- Vicente Riva Palacio, escritor y poeta mexicano.
1854.- Oscar Wilde, escritor irlandés.
1918.- Louis Althusser, filósofo marxista francés.
1925.- Angela Lansbury, actriz inglesa.
1927.- Günter Grass, escritor alemán.
1930.- Carmen García Galisteo, «Carmen Sevilla», actriz y cantante española.
1939.- Amancio Amaro, futbolista español.
1945.- Wayne C. Brabender, baloncestista español, de origen estadounidense.
1952.- José Emilio Rodríguez Menéndez, abogado español.
1953.- Augusto Silva González, biólogo e investigador español.
1958.- Timothy Francis Robbins, Tim Robbins, actor estadounidense.
1999.- Cayetana Rivera, nieta de la duquesa de Alba y primogénita de Eugenia Martínez de Irujo y el torero Francisco Rivera.
El 16 de octubre murieron:
1944.- Rufino Blanco Fombona, escritor venezolano.
1959.- George C. Marshall, militar estadounidense, autor del plan que lleva su nombre para la reconstrucción económica de Europa.
1981.- Moshé Dayán, militar israelí.
1994.- Estela Castro, actriz de teatro uruguaya.
2000.- Antonio Ferrandis, actor.
2006.- Valentín Paniagua, político y ex presidente peruano.
2007.- Deborah Kerr, actriz británica.
.- Bárbara West Daiton, inglesa superviviente del «Titanic».
.- Rosalío Castillo, cardenal venezolano.
2011.- Dan Wheldon, piloto británico, bicampeón de las 500 Millas de Indianápolis.
2014.- Elizabeth Peña, actriz estadounidense de origen cubano, 55 años.
2015.- Francesc de Paula Burguera, político nacionalista valenciano. EFE