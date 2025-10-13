HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 13 de octubre, en Extremadura?
Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY, 14 de octubre

R.H.

Lunes, 13 de octubre 2025, 22:46

Comenta

Tal día como hoy cumple años:

Cristina García Rodero, fotógrafa, 14 de octubre de 1949.

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1806.- Napoleón derrota a los prusianos en Jena y Davout a los austríacos en Auerstadt.

1878.- Edison solicita la primera de sus patentes relacionada con la iluminación eléctrica.

1905.- Huelga general en Rusia que paraliza el país y es el inicio de la primera revolución.

1913.- Catástrofe minera en Gales cerca de Cardiff: mueren 418 mineros.

1923.- Las autoridades soviéticas implantan el calendario gregoriano, en sustitución del juliano, en la URSS.

1931.- Dimiten el presidente del Gobierno español, Niceto Alcalá Zamora, y el ministro Miguel Maura, en disconformidad con la aprobación del artículo 26 de la Constitución, relativo a las órdenes religiosas. Manuel Azaña es encargado de formar Gobierno.

1933.- Alemania anuncia su retirada de la Sociedad de Naciones y de la Conferencia de Desarme.

1944.- Segunda Guerra Mundial: suicidio del general Rommel, considerado por Hitler culpable de un complot contra su persona.

1947.- El piloto estadounidense Charles Yaeger alcanza con un avión Bell X-1 una velocidad de 1.078 km/hora, con lo que el hombre supera por primera vez la barrera del sonido.

1949.- Comienza la «caza de brujas» en EEUU: investigación contra sospechosos de simpatizar con el comunismo.

1957.- El desbordamiento del río Turia, en Valencia, causa la muerte de un centenar de personas y millonarias pérdidas materiales.

1964.- Nikita Kruschev es destituido como secretario general del PCUS y jefe del Gobierno soviético.

1981.- Hosni Mubarak asume la Presidencia de la República de Egipto.

1999.- Los bancos japoneses Sumitomo Bank y Sakura Bank anuncian su fusión en una operación de la que nace la segunda entidad bancaria del mundo.

2003.- Las empresas ACS y Dragados aprueban su fusión para crear la mayor constructora española.

2005.- Comienza en Salamanca la XV Cumbre Iberoamericana, bajo la presidencia de los Reyes de España. Enrique Iglesias es nombrado responsable de la Secretaria General Iberoamericana.

2006.- El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba sanciones comerciales y armamentísticas contra Corea del Norte por realizar su primera prueba atómica.

2012.- El deportista de alto riesgo austríaco Félix Baumgartner se lanza desde la estratrofera, a más de 39.000 metros de altura, convirtiéndose en el primer ser humano en romper la velocidad del sonido en caída libre.

2014.- El papa Francisco pide perdón por los «escándalos» sucedidos en Roma y en El Vaticano.

El 14 de octubre nacieron:

1873.- José Serrano, compositor de zarzuelas español.

1877.- Francisco Villaespesa, poeta español.

1882.- Eamon de Valera, paladín de la independencia de Irlanda.

1890.- Dwight Eisenhower, militar y expresidente de los EE.UU.

1906.- Hassa al-Banna, islamista egipcio fundador de los Hermanos Musulmanes.

1919.- Mary Carrillo, actriz española.

1927.- Roger Moore, actor británico.

1928.- Héctor Rial, futbolista y entrenador español de origen argentino.

1930.- Mobutu Sese Seko, presidente de Zaire.

1938.- Farah Diba, emperatriz de Irán.

1940.- Cliff Richard, cantante británico.

1949.- Cristina García Rodero, fotógrafa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dimite el presidente del PP de Alburquerque y deja su acta como concejal
  2. 2 La Policía Local detiene a dos menores como presuntos autores del incendio que quemó cuatro coches en Badajoz
  3. 3

    «Necesitamos acercar la parroquia a los vecinos de una zona de Badajoz que crece muchísimo»
  4. 4 La Lotería Nacional deja parte del primer premio en varias localidades de Extremadura
  5. 5 Dos heridos al chocar su coche contra un árbol en el Cerro del Viento de Badajoz
  6. 6

    Llegan las primeras sanciones del año por quemas prohibidas de rastrojos en Extremadura
  7. 7

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  8. 8

    El SES detecta cáncer de mama en cuatro de cada mil mamografías del cribado
  9. 9 Muere el histórico periodista Luis Ángel de la Viuda a los 93 años
  10. 10 Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tal día como HOY, 14 de octubre

Tal día como HOY, 14 de octubre