Tal día como HOY, 14 de octubre

Tal día como hoy cumple años:

Cristina García Rodero, fotógrafa, 14 de octubre de 1949.

Las efemérides del día:

1806.- Napoleón derrota a los prusianos en Jena y Davout a los austríacos en Auerstadt.

1878.- Edison solicita la primera de sus patentes relacionada con la iluminación eléctrica.

1905.- Huelga general en Rusia que paraliza el país y es el inicio de la primera revolución.

1913.- Catástrofe minera en Gales cerca de Cardiff: mueren 418 mineros.

1923.- Las autoridades soviéticas implantan el calendario gregoriano, en sustitución del juliano, en la URSS.

1931.- Dimiten el presidente del Gobierno español, Niceto Alcalá Zamora, y el ministro Miguel Maura, en disconformidad con la aprobación del artículo 26 de la Constitución, relativo a las órdenes religiosas. Manuel Azaña es encargado de formar Gobierno.

1933.- Alemania anuncia su retirada de la Sociedad de Naciones y de la Conferencia de Desarme.

1944.- Segunda Guerra Mundial: suicidio del general Rommel, considerado por Hitler culpable de un complot contra su persona.

1947.- El piloto estadounidense Charles Yaeger alcanza con un avión Bell X-1 una velocidad de 1.078 km/hora, con lo que el hombre supera por primera vez la barrera del sonido.

1949.- Comienza la «caza de brujas» en EEUU: investigación contra sospechosos de simpatizar con el comunismo.

1957.- El desbordamiento del río Turia, en Valencia, causa la muerte de un centenar de personas y millonarias pérdidas materiales.

1964.- Nikita Kruschev es destituido como secretario general del PCUS y jefe del Gobierno soviético.

1981.- Hosni Mubarak asume la Presidencia de la República de Egipto.

1999.- Los bancos japoneses Sumitomo Bank y Sakura Bank anuncian su fusión en una operación de la que nace la segunda entidad bancaria del mundo.

2003.- Las empresas ACS y Dragados aprueban su fusión para crear la mayor constructora española.

2005.- Comienza en Salamanca la XV Cumbre Iberoamericana, bajo la presidencia de los Reyes de España. Enrique Iglesias es nombrado responsable de la Secretaria General Iberoamericana.

2006.- El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba sanciones comerciales y armamentísticas contra Corea del Norte por realizar su primera prueba atómica.

2012.- El deportista de alto riesgo austríaco Félix Baumgartner se lanza desde la estratrofera, a más de 39.000 metros de altura, convirtiéndose en el primer ser humano en romper la velocidad del sonido en caída libre.

2014.- El papa Francisco pide perdón por los «escándalos» sucedidos en Roma y en El Vaticano.

El 14 de octubre nacieron:

1873.- José Serrano, compositor de zarzuelas español.

1877.- Francisco Villaespesa, poeta español.

1882.- Eamon de Valera, paladín de la independencia de Irlanda.

1890.- Dwight Eisenhower, militar y expresidente de los EE.UU.

1906.- Hassa al-Banna, islamista egipcio fundador de los Hermanos Musulmanes.

1919.- Mary Carrillo, actriz española.

1927.- Roger Moore, actor británico.

1928.- Héctor Rial, futbolista y entrenador español de origen argentino.

1930.- Mobutu Sese Seko, presidente de Zaire.

1938.- Farah Diba, emperatriz de Irán.

1940.- Cliff Richard, cantante británico.

1949.- Cristina García Rodero, fotógrafa.

