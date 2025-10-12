Tal día como HOY, 13 de octubre
Domingo, 12 de octubre 2025, 16:30
Tal día como hoy cumple años:
Luis Tosar, 13 de octubre de 1971
Las efemérides del día:
1843.- La reina Isabel II establece el rojo y amarillo como bandera de España al decretar que las escarapelas de todos los cuerpos del Ejército español tengan esos colores.
1867.- EEUU compra Alaska a Rusia por 7.200.000 dólares en oro.
1909.- Fusilamiento de Francisco Ferrer y Guardia, por su intervención en los conflictos de la «Semana trágica» de Barcelona.
1934.- La detención de significados dirigentes socialistas y la vuelta al trabajo de muchos obreros pone fin a la Revolución de Asturias.
1939.- Segunda Guerra Mundial: Un submarino alemán torpedea y hunde el acorazado británico «Royal Oak», con 786 hombres a bordo en la bahía de Scape Flow ( Escocia).
1952.- Inaugurada la nueva sede permanente de la ONU, en Nueva York.
1972.- Un avión uruguayo, en el que viajaban 45 personas, se estrella en los Andes. Durante dos meses los supervivientes se alimentaron de restos humanos para sobrevivir.
1981.- Hosni Mubarak, presidente de la República de Egipto.
1992.- Un Concorde francés da la vuelta al mundo en 32 horas y 49 minutos, estableciendo un nuevo récord de aviación.
1993.- Los Reyes inauguran en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA) una exposición antológica de Joan Miró.
1994.- Irak se compromete a «reconocer la soberanía y las fronteras de Kuwait establecidas por la ONU» tras la Guerra del Golfo.
1999.- El Senado de EEUU rechaza que Washington suscriba el Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares aprobado por la ONU en 1966.
2005.- Harold Pinter, dramaturgo británico, Premio Nobel de Literatura.
2006.- La Asamblea General de la ONU nombra al surcoreano Ban Ki-moon, secretario general en sustitución del ghanés Kofi Annan.
– Los partidos del Ulster aceptan el plan de los gobiernos británico e irlandés para restaurar la autonomía de la provincia.
2008.- Juan José Millás gana el Premio Nacional de Narrativa.
– El economista estadounidense Paul Krugman obtiene el Premio Nobel de Economía 2008.
2009.- El juez Garzón ordena detener a Arnaldo Otegi y ocho miembros de la nueva dirección de Batasuna en la sede de LAB, en San Sebastián.
2011.- Secuestran a dos cooperantes españolas de Médicos sin Fronteras, Blanca Thiebaut y Montserrat Serra, en un campo de refugiados en Kenia.
2012.- El presidente de Mauritania, Mohamed Uld Abdelaziz, resulta herido tras ser tiroteado por error por soldados mientras volvía a la capital, Nuakchot.
2015.- El grupo terrorista Estado Islámico insta a los musulmanes a la «guerra santa» contra Rusia y EEUU.
2016.- La Academia Sueca otorga a Bob Dylan el Premio Nobel de Literatura.
El 13 de octubre nacieron:
1789.- Manuel Eduardo de Gorostiza, escritor mexicano.
1821.- Rudolf Virchow, médico alemán.
1919.- Luís Torres Rojas, ex general de División del Ejército español e integrante de la intentona golpista del 23-F.
1921.- Yves Montand, actor y cantante francés.
1925.- Carlos Robles Piquer, diputado en el Parlamento Europeo y presidente de la Fundación Cánovas del Castillo.
– Margaret Thatcher, exprimera ministra británica.
1930.- Paquita Rico, actriz y cantante española.
– Carlos de Montoliu y de Carrasco, barón de Albi, político y abogado español.
1931.- Raymond Kopa, futbolista francés.
1932.- Manuel Broseta, político y catedrático español, asesinado por ETA.
1941.- Paul Simon, cantante estadounidense.
1946.- Diego Galán, escritor, crítico e historiador cinematográfico.
1952.- José Luís Olivas Martínez, presidente de Bancaja.
1955.- Joaquín Caparrós Camino, entrenador español de fútbol.
1967.- Javier Sotomayor, atleta cubano.
1971.- Luís Tosar, actor español.
1982.- Ian Thorpe, nadador australiano.
El 13 de octubre murieron:
1688.- Pedro de Mena, escultor español.
1715.- Nicolás Malebranche, filósofo francés.
1938.- Elzie (Crisler) Segar, dibujante estadounidense de cómics, creador de «Popeye».
1985.- Elena Seracini, actriz italiana conocida como Francesca Bertini.
1991.- Agustín Rodríguez Sahagún, político español.
2003.- Bertram Brockhouse, Premio Nobel de Física estadounidense.
2005.- Julio Nieves Borrego, abogado y político español.
2006.- Mason Andrés, pionero en EEUU de la fecundación «in vitro».
2008.- Guillaume Depardieu, actor francés.
2012.- Juan de Dios Pareja Obregón, escritor, compositor y ex matador de toros español.
2014.- Antonio Cafiero, histórico dirigente peronista argentino.
2015.- Manuel Miserachs i Codina, político catalán.
2016.- Dario Fo, dramaturgo italiano, premio Nobel de Literatura.