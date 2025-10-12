Tal día como HOY, 13 de octubre

R.H. Domingo, 12 de octubre 2025, 16:30 Comenta Compartir

Tal día como hoy cumple años:

Luis Tosar, 13 de octubre de 1971

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1843.- La reina Isabel II establece el rojo y amarillo como bandera de España al decretar que las escarapelas de todos los cuerpos del Ejército español tengan esos colores.

1867.- EEUU compra Alaska a Rusia por 7.200.000 dólares en oro.

1909.- Fusilamiento de Francisco Ferrer y Guardia, por su intervención en los conflictos de la «Semana trágica» de Barcelona.

1934.- La detención de significados dirigentes socialistas y la vuelta al trabajo de muchos obreros pone fin a la Revolución de Asturias.

1939.- Segunda Guerra Mundial: Un submarino alemán torpedea y hunde el acorazado británico «Royal Oak», con 786 hombres a bordo en la bahía de Scape Flow ( Escocia).

1952.- Inaugurada la nueva sede permanente de la ONU, en Nueva York.

1972.- Un avión uruguayo, en el que viajaban 45 personas, se estrella en los Andes. Durante dos meses los supervivientes se alimentaron de restos humanos para sobrevivir.

1981.- Hosni Mubarak, presidente de la República de Egipto.

1992.- Un Concorde francés da la vuelta al mundo en 32 horas y 49 minutos, estableciendo un nuevo récord de aviación.

1993.- Los Reyes inauguran en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA) una exposición antológica de Joan Miró.

1994.- Irak se compromete a «reconocer la soberanía y las fronteras de Kuwait establecidas por la ONU» tras la Guerra del Golfo.

1999.- El Senado de EEUU rechaza que Washington suscriba el Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares aprobado por la ONU en 1966.

2005.- Harold Pinter, dramaturgo británico, Premio Nobel de Literatura.

2006.- La Asamblea General de la ONU nombra al surcoreano Ban Ki-moon, secretario general en sustitución del ghanés Kofi Annan.

– Los partidos del Ulster aceptan el plan de los gobiernos británico e irlandés para restaurar la autonomía de la provincia.

2008.- Juan José Millás gana el Premio Nacional de Narrativa.

– El economista estadounidense Paul Krugman obtiene el Premio Nobel de Economía 2008.

2009.- El juez Garzón ordena detener a Arnaldo Otegi y ocho miembros de la nueva dirección de Batasuna en la sede de LAB, en San Sebastián.

2011.- Secuestran a dos cooperantes españolas de Médicos sin Fronteras, Blanca Thiebaut y Montserrat Serra, en un campo de refugiados en Kenia.

2012.- El presidente de Mauritania, Mohamed Uld Abdelaziz, resulta herido tras ser tiroteado por error por soldados mientras volvía a la capital, Nuakchot.

2015.- El grupo terrorista Estado Islámico insta a los musulmanes a la «guerra santa» contra Rusia y EEUU.

2016.- La Academia Sueca otorga a Bob Dylan el Premio Nobel de Literatura.

El 13 de octubre nacieron:

1789.- Manuel Eduardo de Gorostiza, escritor mexicano.

1821.- Rudolf Virchow, médico alemán.

1919.- Luís Torres Rojas, ex general de División del Ejército español e integrante de la intentona golpista del 23-F.

1921.- Yves Montand, actor y cantante francés.

1925.- Carlos Robles Piquer, diputado en el Parlamento Europeo y presidente de la Fundación Cánovas del Castillo.

– Margaret Thatcher, exprimera ministra británica.

1930.- Paquita Rico, actriz y cantante española.

– Carlos de Montoliu y de Carrasco, barón de Albi, político y abogado español.

1931.- Raymond Kopa, futbolista francés.

1932.- Manuel Broseta, político y catedrático español, asesinado por ETA.

1941.- Paul Simon, cantante estadounidense.

1946.- Diego Galán, escritor, crítico e historiador cinematográfico.

1952.- José Luís Olivas Martínez, presidente de Bancaja.

1955.- Joaquín Caparrós Camino, entrenador español de fútbol.

1967.- Javier Sotomayor, atleta cubano.

1971.- Luís Tosar, actor español.

1982.- Ian Thorpe, nadador australiano.

El 13 de octubre murieron:

1688.- Pedro de Mena, escultor español.

1715.- Nicolás Malebranche, filósofo francés.

1938.- Elzie (Crisler) Segar, dibujante estadounidense de cómics, creador de «Popeye».

1985.- Elena Seracini, actriz italiana conocida como Francesca Bertini.

1991.- Agustín Rodríguez Sahagún, político español.

2003.- Bertram Brockhouse, Premio Nobel de Física estadounidense.

2005.- Julio Nieves Borrego, abogado y político español.

2006.- Mason Andrés, pionero en EEUU de la fecundación «in vitro».

2008.- Guillaume Depardieu, actor francés.

2012.- Juan de Dios Pareja Obregón, escritor, compositor y ex matador de toros español.

2014.- Antonio Cafiero, histórico dirigente peronista argentino.

2015.- Manuel Miserachs i Codina, político catalán.

2016.- Dario Fo, dramaturgo italiano, premio Nobel de Literatura.

