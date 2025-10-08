HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Enrique Floriano Millán. HOY
Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY, 9 de octubre

R. H.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:07

Comenta

Tal día como hoy cumple años:

Enrique Floriano Millán, nadador extremeño paralímpico, 9 de octubre de 1982

Bella Hadid, modelo estadounidense, 9 de octubre de 1996

Guillermo del Toro, cineasta mexicano, 9 de octubre de 1964

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Las efemérides del día:

1238.- Jaime I el Conquistador entra en Valencia, cuyos ocupantes árabes habían capitulado días antes el asedio de los cristianos.

1547.- Miguel de Cervantes es bautizado en Alcalá de Henares.

1705.- El archiduque Carlos III de Austria se proclama rey de España tras capitular Barcelona, y unos días después entra en la ciudad.

1913.- Comienza la guerra entre Turquía y los Estados Balcánicos (Bulgaria, Grecia, Montenegro y Serbia).

1915.- Las tropas alemanas y austríacas toman Belgrado.

1918.- El Parlamento finlandés elige rey al príncipe Federico Carlos de Hesse, que renuncia al trono.

1933.- Se constituye el cuarto Gobierno constitucional de la Segunda República española, presidido por Diego Martínez Barrio.

1934.- El rey Alejandro I de Yugoslavia es asesinado en Marsella mientras se encontraba en viaje oficial por Francia.

1957.- El presidente Dwight Eisenhower promulga una nueva ley sobre los derechos civiles de la población negra estadounidense.

1961.- Declarado fuera de la ley el Partido Comunista en Estados Unidos.

1964.- El emperador japonés, Hiro Hito, inaugura en Tokio los XVIII Juegos Olímpicos.

1967.- Ernesto «Che» Guevara muere a manos de militares bolivianos, tras haber sido hecho prisionero el día anterior.

1976.- Se presenta el manifiesto de fundación de Alianza Popular, liderada por Manuel Fraga.

1983.- Resulta ileso el presidente de Corea del Sur, Chun Doo, tras un atentado durante su visita oficial a Birmania.

1994.- Elecciones legislativas en Austria: el Partido Socialdemócrata pierde la mayoría absoluta en beneficio de liberales y derecha populista.

2000.- ETA asesina al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, Luis Portero, en Granada.

2001.- Macedonia decreta la amnistía a la guerrilla albanesa, que accedió a entregar sus armas a la OTAN.

2002.- La Comisión Europea pone en marcha la Europa de los 25 miembros.

2003.- Asesinan en Bagdad al agente español José Antonio Bernal Gómez, agregado a la embajada de España en Irak.

2004.- El jefe del Gobierno interino Hamid Karzai se proclama vencedor de las elecciones en Afganistán tras la caída del régimen talibán.

2006.- Corea del Norte anuncia que ha efectuado con éxito una prueba nuclear.

2009.- Concesión del Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

2010.- La cooperante británica Linda Norgrove, secuestrada en Afganistán, muere a manos de sus captores, durante una operación militar para rescatarla.

2011.- Alemania y Francia acuerdan recapitalizar la banca europea.

2012.- La joven activista paquistaní Malala Yusufzai, que denunció el régimen del terror impuesto por los talibanes en su región, resulta herida tras ser tiroteada.

2014.- El francés Patrick Modiano es reconocido con el Nobel de Literatura.

2015.- Andrea Lago, la niña de 12 años aquejada de una enfermedad degenerativa e incurable, fallece en Santiago de Compostela (A Coruña), días después de retirarle la alimentación artificial.

El 9 de octubre nacieron:

1835.- Charles Camille Saint-Saens, compositor francés.

1852.- Emil Hermann Fischer, químico alemán.

1908.- Jacques Tati, cineasta francés.

1909.- José Antonio Muñoz Rojas, poeta y escritor español.

1918.- Ramón Valdés Amaro, Bebo Valdés, músico cubano.

1922.- Olga Guillot, cantante cubana.

1934.- Jacobo Majluta Azar, dominicano, fundador y presidente del Partido Revolucionario Independiente (PRI).

1935.- Eduardo de Kent, duque y militar británico.

1938.- Heinz Fischer, presidente de la República de Austria.

1940.- John Lennon, cantante de The Beatles.

1943.- Carlos Zurita y Delgado, duque de Soria, esposo de la infanta Margarita de Borbón.

1945.- Francisco Bejarano, escritor y poeta español.

1964.- Guillermo del Toro, director de cine mexicano.

1966.- David Camerón, primer ministro y líder del Partido Conservador británico.

1967.- Gheorghe Popescu, Gica Popescu, futbolista rumano.

1968.- Isabel García Tejerina, política española.

1969.- Steve McQueen, cineasta británico.

1983.- Zeng Jinyang, activista pro derechos humanos y autora del blog de defensa de los enfermos de sida en China.

1985.- Alberto Garzón, político español.

El 9 de octubre murieron:

1932.- José Lassalle, músico español.

1958.- Eugenio Pacelli, italiano, papa Pío XII.

1967.- Ernesto «Che» Guevara, revolucionario argentino-cubano.

1999.- Joao Cabral de Mello, poeta brasileño.

2004.- Jacques Derrida, filósofo francés.

2006.- Kanshi Ram, líder de los intocables de la India.

2010.- Maurice Allais, economista francés y Premio Nobel.

2011.- Juan Santaella, político español.

