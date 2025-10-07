Tal día como HOY, 8 de octubre
R. H.
Martes, 7 de octubre 2025, 15:59
Tal día como hoy cumple años:
Garbiñe Muguruza, tenista, 8 de octubre de 1993.
Fue noticia
Hace 25 años:
Hace 50 años:
Hace 75 años:
Las efemérides del día:
1706.- Guerra de sucesión española. Toma de Cuenca por las tropas de Felipe V, que capturaron a 2.200 austríacos.
1814.- Apertura del Congreso de Viena, que tuvo como objetivo reconstruir las fronteras de Europa, distorsionadas por las conquistas de Napoleón.
1871.- Comienza un gran incendio en Chicago, que destruye en dos días más de 17.000 edificios y causa 200 muertos.
1881.- Inauguración de la línea férrea Madrid-Lisboa presidida por los reyes de España y Portugal, Alfonso XII y Luis I, respectivamente.
1917.- León Trotski es elegido presidente del Soviet de San Petersburgo.
1918.- Antonio Maura presenta la dimisión de todo su gabinete al rey de España, Alfonso XIII.
1950.- Guerra de Corea. Las tropas estadounidenses del general MacArthur cruzan el paralelo 38, límite de las dos Coreas, con autorización de la ONU.
1992.- Los Reyes de España inauguran en Madrid el Museo Thyssen-Bornemisza, que acoge, en 48 salas, 800 cuadros de la colección del barón Thyssen.
1995.- Abraham Olano gana en Duitama (Colombia) el primer Campeonato del Mundo de fondo en carretera de un español. Miguel Induraín obtiene el segundo puesto.
1998.- El escritor portugués José Saramago es galardonado con el Premio Nobel de Literatura.
1999.- La justicia británica autoriza la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet por 34 cargos de tortura.
2001.- Mueren 118 personas al chocar en el aeropuerto milanés de Linate una avioneta con un avión de pasajeros.
2002.- La Audiencia Nacional confirma la suspensión de las actividades de la coalición independentista Batasuna.
2005.- La Reina Sofía inaugura el Palau de las Artes de Valencia.
– Un terremoto de 7,6 en la escala de Richter devasta Cachemira, fronteriza entre Pakistán y la India y causa 90.000 muertos en Pakistán y 1.300 en la India.
2010.- El disidente chino Liu Xiabo gana el Premio Nobel de la Paz.
2014.- Los expresidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, y el ex director general de la entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj, son imputados por el caso de las tarjetas opacas.
– El ébola se cobra su primera víctima mortal en Estados Unidos, el liberiano Thomas Eric Duncan.
2015.- La FIFA suspende a su presidente, Joseph Baltter, y al vicepresidente y mandatario de la UEFA, Michel Platini, por presuntas corrupciones en ambas organizaciones.
El 8 de octubre nacieron:
1676.- Benito Jerónimo Feijóo, polígrafo español.
1895.- Juan Domingo Perón, estadista argentino.
1896.- Julien Duvivier, cineasta francés.
1927.- Cesar Milstein, bioquímico nacido en Argentina y nacionalizado británico, Nobel de Medicina en 1984.
1942.- Paz Gónzalez Pondal, «Mary Paz Pondal», actriz española.
1949.- Sigourney Weaver, actriz estadounidense.
1960.- Lorenzo Milá, periodista español.
1965.- Matt Biondi, nadador estadounidense.
1969.- Susana Griso, periodista española.
1970.- Matt Damon, actor estadounidense.
.- Sadiq Aman Khan, político británico de origen pakistaní.
1985.- Bruno Mars (Peter Gene Hernández), cantante, compositor, productor musical y coreógrafo estadounidense.
El 8 de octubre murieron:
1469.- Filippo Lippi, pintor italiano.
1886.- José Casado del Alisal, pintor español.
1973.- Gabriel Marcel, filósofo francés.
1992.- Willy Brandt, político socialista alemán.
1994.- Manuel Piña, modisto español.
2001.- Manuela Sánchez Rodríguez, «La Niña de Huelva», cantaora de flamenco española.
2005.- Juan Guardiola Gaya, arquitecto español.
2007.- José Gibert Clos, paleoantropólogo español.
2011.- Roger Williams, pianista estadounidense.
– Mikey Wilsh, músico estadounidense.
2013.- Philip Chevron, músico irlandés (guitarrista de The Pogues).