Tal día como HOY, 8 de octubre

Tal día como hoy cumple años:

Garbiñe Muguruza, tenista, 8 de octubre de 1993.

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1706.- Guerra de sucesión española. Toma de Cuenca por las tropas de Felipe V, que capturaron a 2.200 austríacos.

1814.- Apertura del Congreso de Viena, que tuvo como objetivo reconstruir las fronteras de Europa, distorsionadas por las conquistas de Napoleón.

1871.- Comienza un gran incendio en Chicago, que destruye en dos días más de 17.000 edificios y causa 200 muertos.

1881.- Inauguración de la línea férrea Madrid-Lisboa presidida por los reyes de España y Portugal, Alfonso XII y Luis I, respectivamente.

1917.- León Trotski es elegido presidente del Soviet de San Petersburgo.

1918.- Antonio Maura presenta la dimisión de todo su gabinete al rey de España, Alfonso XIII.

1950.- Guerra de Corea. Las tropas estadounidenses del general MacArthur cruzan el paralelo 38, límite de las dos Coreas, con autorización de la ONU.

1992.- Los Reyes de España inauguran en Madrid el Museo Thyssen-Bornemisza, que acoge, en 48 salas, 800 cuadros de la colección del barón Thyssen.

1995.- Abraham Olano gana en Duitama (Colombia) el primer Campeonato del Mundo de fondo en carretera de un español. Miguel Induraín obtiene el segundo puesto.

1998.- El escritor portugués José Saramago es galardonado con el Premio Nobel de Literatura.

1999.- La justicia británica autoriza la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet por 34 cargos de tortura.

2001.- Mueren 118 personas al chocar en el aeropuerto milanés de Linate una avioneta con un avión de pasajeros.

2002.- La Audiencia Nacional confirma la suspensión de las actividades de la coalición independentista Batasuna.

2005.- La Reina Sofía inaugura el Palau de las Artes de Valencia.

– Un terremoto de 7,6 en la escala de Richter devasta Cachemira, fronteriza entre Pakistán y la India y causa 90.000 muertos en Pakistán y 1.300 en la India.

2010.- El disidente chino Liu Xiabo gana el Premio Nobel de la Paz.

2014.- Los expresidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, y el ex director general de la entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj, son imputados por el caso de las tarjetas opacas.

– El ébola se cobra su primera víctima mortal en Estados Unidos, el liberiano Thomas Eric Duncan.

2015.- La FIFA suspende a su presidente, Joseph Baltter, y al vicepresidente y mandatario de la UEFA, Michel Platini, por presuntas corrupciones en ambas organizaciones.

El 8 de octubre nacieron:

1676.- Benito Jerónimo Feijóo, polígrafo español.

1895.- Juan Domingo Perón, estadista argentino.

1896.- Julien Duvivier, cineasta francés.

1927.- Cesar Milstein, bioquímico nacido en Argentina y nacionalizado británico, Nobel de Medicina en 1984.

1942.- Paz Gónzalez Pondal, «Mary Paz Pondal», actriz española.

1949.- Sigourney Weaver, actriz estadounidense.

1960.- Lorenzo Milá, periodista español.

1965.- Matt Biondi, nadador estadounidense.

1969.- Susana Griso, periodista española.

1970.- Matt Damon, actor estadounidense.

.- Sadiq Aman Khan, político británico de origen pakistaní.

1985.- Bruno Mars (Peter Gene Hernández), cantante, compositor, productor musical y coreógrafo estadounidense.

El 8 de octubre murieron:

1469.- Filippo Lippi, pintor italiano.

1886.- José Casado del Alisal, pintor español.

1973.- Gabriel Marcel, filósofo francés.

1992.- Willy Brandt, político socialista alemán.

1994.- Manuel Piña, modisto español.

2001.- Manuela Sánchez Rodríguez, «La Niña de Huelva», cantaora de flamenco española.

2005.- Juan Guardiola Gaya, arquitecto español.

2007.- José Gibert Clos, paleoantropólogo español.

2011.- Roger Williams, pianista estadounidense.

– Mikey Wilsh, músico estadounidense.

2013.- Philip Chevron, músico irlandés (guitarrista de The Pogues).

