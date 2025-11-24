Tal día como HOY 24 de noviembre

Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:00 Comenta Compartir

Alejandro Talavante, torero, 24 de noviembre de 1987

1700.- Proclamación de Felipe V de Anjou como rey de España, con quien comienza a reinar los Borbones.

1852.- Llega a Japón una escuadra estadounidense, con lo que se inicia la apertura nipona al mundo occidental, tres siglos después de los primeros contactos con exploradores y misioneros españoles y portugueses.

1870.- La Real Academia Española autoriza el establecimiento de otras academias correspondientes en países de habla española.

1939.- Fundación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Madrid.

1949.- Se promulga en Gran Bretaña el «Acta del hierro y el acero», por la que se nacionaliza la industria siderúrgica.

1960.- El líder congoleño Patrice Lumumba se evade de prisión.

1963.- Lee Harvey Oswald, asesino del presidente estadounidense John F. Kennedy, es asesinado a tiros por Jack Ruby cuando iba custodiado por la policía.

1969.- Regresa a la Tierra el Apolo XII, tripulado por los comandantes Conrad, Bean y Gordon, tras haber pisado los dos primeros la superficie lunar. Es la segunda vez que astronautas de EEUU llegan a la Luna.

– EE.UU. y la URSS firman el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.

1985.- Mueren 60 personas y 26 resultan heridas en el asalto de un comando egipcio al Boeing 737 secuestrado el día anterior y desviado al aeropuerto de La Valetta (Malta).

1989.- El Comité Central del Partido Comunista Italiano aprueba el plan de Achille Occhetto para la refundación del partido.

1994.- Isaac Rabin y Yaser Arafat reciben el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

1998.- El cineasta Montxo Armendáriz, director de «Secretos del corazón», es galardonado con el Premio Nacional de Cinematografía.

2003.- Muere en Barcelona Copito de Nieve, único gorila blanco en el mundo.

2005.- Caballero Bonald gana el Premio Nacional de las Letras Españolas.

2006.- El socialista José Montilla es investido presidente de la Generalitat de Catalunya.

2008.- El escritor Juan Goytisolo es galardonado con el Premio Nacional de las Letras.

2010.- El primer ministro irlandés, Brian Cowen, presenta un plan de ajuste cuatrienal, con recortes de 3.000 millones de euros en prestaciones sociales, el despido de 24.750 funcionarios y subida generalizada de impuestos.

– La escritora española Ana María Matute es galardonada con el Premio Cervantes.

2012.- Unas 20.000 personas protestan en Dublín contra la política de austeridad del Gobierno irlandés.

2016.- Iñigo Urkullu, reelegido presidente del Gobierno Vasco, con los votos del PNV y del PSE-EE.

1713.- Junípero Serra, misionero franciscano español.

1794.- Juan Cruz Varela, poeta y político argentino.

1893.- Marcos Redondo, barítono español.

1906.- Libertad Lamarque, actriz y cantante argentina.

1927.- Alfredo Kraus, tenor español.

1928.- Joaquín Abril Martorell, político español.

1932.- José Luís Martín Berrocal, empresario taurino y promotor de boxeo español.

1934.- Claudio Prieto, compositor español.

1936.- Gerardo Malla, actor y director español de teatro.

1938.- Fernando Fernández-Tapias empresario español.

1943.- Juan Alsina Torrente, ingeniero y político español.

1951.- Arturo Pérez-Reverte, escritor y periodista español.

1954.- Emir Kusturica, director de cine bosnio.

1970.- Julieta Venegas, cantante y compositora mexicana.

1987.- Alejandro Talavante, matador de toros.

1929.- Georges Benjamin Clemenceau, estadista francés.

1957.- Diego Rivera, pintor muralista mexicano.

2006.- Robert McFerrin, barítono norteamericano.

1991.- Freddie Mercury, cantante y compositor británico.

2012.- Ignacio Fernández, «Tony Leblanc», actor español.

2016.- Fernando Macarro, Marcos Ana, poeta español.

