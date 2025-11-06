HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Juan Pedro Valentín.
Tal día como HOY, 7 de noviembre

R. H.

Jueves, 6 de noviembre 2025

Tal día como hoy cumple años:

Juan Pedro Valentín Padín, periodista, 7 de noviembre de 1964

1519.- Primer manifiesto de los jefes comuneros de Toledo a los castellanos contra la política de Carlos I.

1792.- Las tropas revolucionarias francesas se apoderan de Bélgica, tras la batalla de Jammapes, ganada a los austriacos.

1822.- El poeta Manuel José Quintana inaugura la Universidad de Madrid, denominada desde 1850 Universidad Central y después Universidad Complutense.

1823.- Es ejecutado públicamente en Madrid el general Riego, que el 1 de enero de 1820 se sublevó en Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

1893.- El anarquista aragonés, Santiago Salvador Franc, arroja dos bombas contra el patio de butacas del Liceo de Barcelona que causaron más de veintena de muertos y numerosos heridos.

1900.- William McKinley es reelegido presidente de EEUU.

1916.- Thomas Woodrow Wilson, reelegido presidente de EEUU.

1917.- Los insurrectos asaltan el Palacio de San Petersburgo, con lo que comienza la Revolución rusa. Vladimir Lenin es nombrado presidente del primer Gobierno soviético.

1921.- Se inicia en Roma la reunión constituyente del Congreso Nacional Fascista, del que Benito Mussolini sale como «Duce».

1942.- Segunda Guerra Mundial: Los aliados, con más de 100.000 hombres al mando de Eisenhower, desembarcan en el Norte de África.

1944.- Franklin Delano Roosevelt, reelegido presidente de EEUU.

1961.- Konrad Adenauer, reelegido canciller de Alemania.

1972.- Richard Nixon, reelegido presidente de EE.UU.

1987.- El científico español Federico Mayor Zaragoza es nombrado director general de la UNESCO.

1989.- El Consejo de Seguridad de la ONU decide crear una nueva fuerza de paz, el «Grupo de Observadores de Naciones Unidas para Centroamérica» (ONUCA).

1991.- Azerbaiyán se convierte en la novena república declarada independiente de la URSS.

1996.- Lanzado al espacio el «Global Surveyor», primera de las diez naves no tripuladas para averiguar si existe o ha existido vida en Marte.

– Un Boeing 727 nigeriano con 141 personas a bordo se estrella a 40 kilómetros de Lagos, sin supervivientes.

2000.- EEUU celebra las presidenciales más disputadas de su historia en las que el republicano George W. Bush y el demócrata, Al Gore, logran similar porcentaje de votos y que llevaron a demorar hasta diciembre la victoria Bush.

2001.- Sale el último número de «Diario 16», después de 25 años en la calle.

2005.- El expresidente de Perú Alberto Fujimori es detenido en Chile.

2006.- José Javier Arizcuren Ruiz, «Kantauri», máximo dirigente de ETA es entregado por Francia a las autoridades españolas.

2007.- Un buque surcoreano choca contra el puente de San Francisco (EEUU) y vierte 235.000 litros de combustible.

2013.- El tifón «Haiyan», de categoría 5, deja en Filipinas 6.009 muertos, 27.022 heridos y 1.770 desaparecidos.

2015.- Los presidentes de China y Taiwán mantienen la primera reunión desde la separación de las «dos chinas» en 1949.

Nacimientos

1867.- Marie Curie, química polaco-francesa, P. Nobel 1911.

1879.- León Trotsky, líder soviético y dirigente de la revolución rusa.

1913.- Albert Camus, escritor francés, Premio Nobel 1957.

1920.- Joan Perucho, escritor y periodista español.

1921.- Manuel Fernández Álvarez, catedrático de Historia y académico español.

1928.- Miguel Narros Barrios, director y productor de teatro, español.

1929.- Jesús Polanco, empresario español de medios informativos.

1940.- Antonio Skarmeta, escritor chileno.

1964.- Juan Pedro Valentín Padín, periodista español.

1980.- Gervasio Deferr, gimnasta español.

Defunciones

1823.- Rafael del Riego, general español.

1992.- Alexander Dubcek, ex-primer dirigente checoslovaco.

1996.- José Aumente, psiquiatra, ensayista y político español.

2000.- Ingrid de Dinamarca, Reina Madre de ese país.

2001.- Delia Garcés, actriz argentina.

2002.- Rudolf Augstein, periodista alemán fundador y editor de «Der Spiegel».

2003.- Juanjo Menéndez, actor español.

2008.- José María Calle Eguren, periodista español.

2010.- Jean-Jacques Servan-Schreiber, periodista, político y escritor francés.

2013.- Amparo Rivelles Ladrón de Guevara, actriz española. EFE

