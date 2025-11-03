Tal día como HOY 4 de noviembre

HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Conchi Bellorín.
R. H.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:45

Hoy cumple años:

Conchi Bellorín Naranjo, judoka internacional, 4 de noviembre de 1980

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1864.- Abraham Lincoln es reelegido presidente de EEUU.

1879.- James J. Ritty inventa la primera caja registradora.

1911.- Francia y Alemania firman un convenio por el que aquélla cede a ésta unos 275.000 kilómetros cuadrados del Congo, a cambio del reconocimiento del protectorado francés en Marruecos.

1921.- Asesinado en Tokio el primer ministro japonés, Hara Kei, que es sustituido por Takahaski.

1922.- El británico Howard Carter descubre, en el Valle de los Reyes, la tumba del joven faraón egipcio Tutankamon, en la que se encuentra un gran tesoro.

1924.- El republicano Calvin Coolidge es reelegido presidente de EEUU.

1936.- Ejecutado en Hamburgo Edgard André, el «General Rojo», líder de la Liga de los Combatientes Rojos.

1946.- Constitución de la UNESCO, organismo de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

1942.- Segunda Guerra Mundial: victoria de las tropas británicas de Montgomery sobre las alemanas de Rommel en El Alamein (norte de África).

1950.- La Asamblea General de la ONU revoca la condena a la España de Franco.

1952.- El general Dwight Eisenhower es elegido presidente de EEUU.

1955.- Creación en Madrid de la Fundación March.

1970.- El avión «Concorde 001» alcanza dos veces la velocidad del sonido.

1974.- Inauguración del Puente Aéreo Madrid-Barcelona servido por Iberia.

1979.- Estudiantes islámicos asaltan la Embajada de Estados Unidos en Teherán.

1980.- El republicano Ronald Reagan derrota en las presidenciales de EEUU al demócrata Jimmy Carter.

1987.- Los ministros de Defensa de la OTAN, reunidos en Monterrey (California), apoyan una reducción del 50 por ciento de los arsenales nucleares estratégicos.

1991.- Guerra en Croacia: el Ejército y la guerrilla refuerzan sus bombardeos de objetivos militares y civiles.

1995.- Asesinado en Tel Aviv el primer ministro de Israel, Isaac Rabin, durante una concentración por la paz.

1998.- El aeropuerto madrileño de Barajas inaugura su tercera pista, la más larga de Europa, de 4,4 kilómetros de longitud y 67 metros de ancho.

2002.- La Guardia Civil española autoriza que las parejas homosexuales puedan vivir en las casas cuartel del instituto armado.

2003.- El Parlamento vasco decide tramitar la propuesta de reforma del Estatuto por el procedimiento legislativo ordinario.

2006.- Centros eléctricos de la alemana E.ON causan un apagón que afecta a diez millones de personas de siete países europeos y a Marruecos.

.- Katharine Jefferts se convierte en la primera mujer que lidera la rama estadounidense de los anglicanos.

2007.- El socialdemócrata Álvaro Colom gana las elecciones a la Presidencia de Guatemala.

.- La momia de Tutankamon es sacada de su sarcófago y desvelada al público por primera vez en la historia.

2008.- El demócrata Barack Obama gana las elecciones presidenciales de EEUU.

2012.- El obispo Tauadros se convierte en papa de la iglesia copta de Egipto tras la muerte de Ceñuda III.

2014.- En EEUU, el Partido Republicano gana las legislativas de medio mandato y se hace con el control de ambas cámaras del Congreso.

2016.- Entra en vigor el Acuerdo de París sobre cambio climático.

El 4 de noviembre nacieron:

1798.- Carlos Aribau, escritor y economista español.

1836.- Eduardo Rosales, pintor español.

1884.- Rafael María Merchán, escritor y político cubano.

1909.- Ciro Alegría, escritor peruano.

1913.- Antonio Truyol Serra, jurista español.

1922.- Antonio Ruiz Soler, «Antonio», bailarín español.

1939.- Julián García Candau, periodista español.

1951.- Francisco Alcalde, «Paco Alcalde», matador de toros español.

1963.- Rosario Flores, cantante española.

1972.- Luis Figo, futbolista portugués.

El 4 de noviembre murieron:

1924.- Gabriel Fauré, compositor francés.

1958.- Josep Clará, escultor español.

1992.- José Luis Sáenz de Heredia, cineasta español.

1993.- Jorge Gonsalves, diseñador de moda español.

1994.- Hélder Prista Monteiro, dramaturgo portugués.

1995.- Isaac Rabín, político israelí.

2001.- Mariano Navarro Rubio, político y gobernador del Banco de España entre 1957 y 1970.

2003.- Raquel Queiroz, escritora brasileña.

2004.- José González, «Carnicerito», novillero, banderillero y empresario mexicano.

2005.- Gonzalo de Olavide, músico y compositor español.

2006.- Sergi López, futbolista español.

2007.- Peter Viertel, guionista y escritor alemán.

2008.- Michael Crichton, antropólogo y escritor estadounidense.

2013.- José Luis Pinillos Díaz, psicólogo español.

2014.- Ricardo Baliardo, «Manitas de Plata», guitarrista flamenco francés.

