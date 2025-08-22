Tal día como HOY, 23 de agosto

Cumpleaños de HOYTal día como HOY, 23 de agosto
Tal día como hoy cumple años:
Santillana, futbolista, 23 de agosto de 1952
Fue noticia:
Hace 25 años:
Hace 50 años:
Hace 75 años:
Las efemérides del día:
1866.-Austria firma el Convenio de Praga que pone fin a la guerra con Prusia.
1913.-Se coloca en el puerto de Copenhague la escultura en bronce de «La sirenita», personaje de un cuento de H.C.Andersen, y símbolo de Dinamarca.
1914.-Japón declara la guerra a Alemania y se pasa al bando aliado.
1921.-El príncipe Faisal, coronado rey de Irak tras serlo de Siria por corto tiempo.
1926.-Un real decreto-ley aprueba en España el primer Código del Trabajo.
1936.-Apagado el incendio de la cárcel Modelo de Madrid: 30 presos muertos, entre ellos, el exalcalde Rafael Salazar, dos exministros y el político Melquíades Álvarez. 1939.-Pacto Ribbentrop-Molotov: firma en Moscú del pacto germano-soviético de no agresión mutua y «zonas de influencia» en Europa del Este.
1940.-Bombardeo, sin precedentes, de baterías alemanas a un convoy británico desde el Canal de La Mancha.
1955.-Plusmarca de un avión de reacción británico «Canberra PR-MK7» en viaje de ida y vuelta Londres-Nueva York.
1958.-China Popular bombardea con artillería costera la isla de Quemoy(Formosa) e inicia bloqueo naval.
1975.-Acuerdo de Enagás y Sonatrach para el suministro de gas argelino a España.
1982.-El líder de la milicia cristiana Bashir Gemayel, elegido presidente del Líbano.
1984.-Científicos de EEUU hallan en Kenia restos de homínidos datados en 18 millones de años antigüedad.
1988.-Acuerdo de Brazzaville entre Sudáfrica, Cuba y Angola para el alto el fuego en Angola y Namibia, que desembocará en los acuerdos de Nueva York.
1989.-Dos millones de letonios, estonios y lituanos forman una cadena humana o cadena báltica de 600 Kms para exigir la independencia de sus tres repúblicas.
1991.-El presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, firma el decreto de disolución del Partido Comunista Soviético (PCUS) e incautación de sus bienes.
1996.- Acuerdos de Zaire y Ruanda para el regreso de más de un millón de refugiados de mayoría hutu desde 1994 en actual Congo.
1999.-El canciller alemán Gerhard Schröder traslada a Berlín la sede del Gobierno diez años después de la reunificación.
2000.-143 personas mueren al estrellarse en aguas del Golfo Pérsico, un Airbus A-320 de la compañía Gulf Air.
2006.-La austriaca Natascha Kampusch, de 18 años, huye tras ocho años de secuestro por Wolfgang Priklopil, en Gänserndorf.
2009.-Muere líder talibán paquistaní, Baitula Mehsud, tras semanas en coma tras ataque estadounidenses.
2011.-Un juez retira los 7 cargos por delitos sexuales contra el exdirector del FMI, Dominique Strauss-Kahn.
2015.-Yihadistas del EI dinamitan el histórico templo de Baal en Palmira.
El 23 de agosto nacieron:
1754.-Luis XVI, rey de Francia.
1769.-George Cuvier, naturalista francés.
1904.-Ramón Castroviejo, oftalmólogo español.
1912.-Gene Kelly, bailarín, coreógrafo, actor y cineasta estadounidense.
1922.-Roland Dumas, político francés.
1924.-Robert Merton Solow, profesor estadounidense, Nobel de Economía-1987.
1930.- Michel Rocard, dirigente socialista francés.
1931.- Hamilton Smith, biólogo estadounidense, Nobel de Medicina-1978.
1934.- Carlos Amigo, cardenal y arzobispo de Sevilla.
1936.- Amparo Soler Leal, actriz española.
1951.- Noor Al Hussein, esposa del Rey Hussein de Jordania.
1955.- Jaume Plensa, escultor y pintor español.
1956.- Andoni Goikoetxea, futbolista y entrenador español.
1970.- River Phoenix, actor norteamericano.
El 23 de agosto murieron:
1367.- Gil de Albornoz, cardenal y estadista español.
1591.- Fray Luis de León, teólogo y poeta español.
1903.- José Sixto Alvarez, escritor y periodista argentino.
1926.- Rodolfo Valentino, actor estadounidense, de origen italiano.
1949.- Domingo Díaz Arosamena, político panameño.
1991.- Germán Pardo, poeta colombiano.
1994.- Zoltan Fabri, cineasta húngaro.
2004.- José Miguel Garrigues Walker, empresario español.
2008.- Thomas Weller, científico estadounidense, premio Nobel.
2010.- Carlos Mendo, periodista español, exdirector Efe.
2013.- Álvaro Bultó Sagnier, aventurero español.
