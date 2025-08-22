Tal día como HOY, 23 de agosto

R.H. Viernes, 22 de agosto 2025, 15:59 Compartir

Tal día como hoy cumple años:

Santillana, futbolista, 23 de agosto de 1952

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1866.-Austria firma el Convenio de Praga que pone fin a la guerra con Prusia.

1913.-Se coloca en el puerto de Copenhague la escultura en bronce de «La sirenita», personaje de un cuento de H.C.Andersen, y símbolo de Dinamarca.

1914.-Japón declara la guerra a Alemania y se pasa al bando aliado.

1921.-El príncipe Faisal, coronado rey de Irak tras serlo de Siria por corto tiempo.

1926.-Un real decreto-ley aprueba en España el primer Código del Trabajo.

1936.-Apagado el incendio de la cárcel Modelo de Madrid: 30 presos muertos, entre ellos, el exalcalde Rafael Salazar, dos exministros y el político Melquíades Álvarez. 1939.-Pacto Ribbentrop-Molotov: firma en Moscú del pacto germano-soviético de no agresión mutua y «zonas de influencia» en Europa del Este.

1940.-Bombardeo, sin precedentes, de baterías alemanas a un convoy británico desde el Canal de La Mancha.

1955.-Plusmarca de un avión de reacción británico «Canberra PR-MK7» en viaje de ida y vuelta Londres-Nueva York.

1958.-China Popular bombardea con artillería costera la isla de Quemoy(Formosa) e inicia bloqueo naval.

1975.-Acuerdo de Enagás y Sonatrach para el suministro de gas argelino a España.

1982.-El líder de la milicia cristiana Bashir Gemayel, elegido presidente del Líbano.

1984.-Científicos de EEUU hallan en Kenia restos de homínidos datados en 18 millones de años antigüedad.

1988.-Acuerdo de Brazzaville entre Sudáfrica, Cuba y Angola para el alto el fuego en Angola y Namibia, que desembocará en los acuerdos de Nueva York.

1989.-Dos millones de letonios, estonios y lituanos forman una cadena humana o cadena báltica de 600 Kms para exigir la independencia de sus tres repúblicas.

1991.-El presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, firma el decreto de disolución del Partido Comunista Soviético (PCUS) e incautación de sus bienes.

1996.- Acuerdos de Zaire y Ruanda para el regreso de más de un millón de refugiados de mayoría hutu desde 1994 en actual Congo.

1999.-El canciller alemán Gerhard Schröder traslada a Berlín la sede del Gobierno diez años después de la reunificación.

2000.-143 personas mueren al estrellarse en aguas del Golfo Pérsico, un Airbus A-320 de la compañía Gulf Air.

2006.-La austriaca Natascha Kampusch, de 18 años, huye tras ocho años de secuestro por Wolfgang Priklopil, en Gänserndorf.

2009.-Muere líder talibán paquistaní, Baitula Mehsud, tras semanas en coma tras ataque estadounidenses.

2011.-Un juez retira los 7 cargos por delitos sexuales contra el exdirector del FMI, Dominique Strauss-Kahn.

2015.-Yihadistas del EI dinamitan el histórico templo de Baal en Palmira.

El 23 de agosto nacieron:

1754.-Luis XVI, rey de Francia.

1769.-George Cuvier, naturalista francés.

1904.-Ramón Castroviejo, oftalmólogo español.

1912.-Gene Kelly, bailarín, coreógrafo, actor y cineasta estadounidense.

1922.-Roland Dumas, político francés.

1924.-Robert Merton Solow, profesor estadounidense, Nobel de Economía-1987.

1930.- Michel Rocard, dirigente socialista francés.

1931.- Hamilton Smith, biólogo estadounidense, Nobel de Medicina-1978.

1934.- Carlos Amigo, cardenal y arzobispo de Sevilla.

1936.- Amparo Soler Leal, actriz española.

1951.- Noor Al Hussein, esposa del Rey Hussein de Jordania.

1955.- Jaume Plensa, escultor y pintor español.

1956.- Andoni Goikoetxea, futbolista y entrenador español.

1970.- River Phoenix, actor norteamericano.

El 23 de agosto murieron:

1367.- Gil de Albornoz, cardenal y estadista español.

1591.- Fray Luis de León, teólogo y poeta español.

1903.- José Sixto Alvarez, escritor y periodista argentino.

1926.- Rodolfo Valentino, actor estadounidense, de origen italiano.

1949.- Domingo Díaz Arosamena, político panameño.

1991.- Germán Pardo, poeta colombiano.

1994.- Zoltan Fabri, cineasta húngaro.

2004.- José Miguel Garrigues Walker, empresario español.

2008.- Thomas Weller, científico estadounidense, premio Nobel.

2010.- Carlos Mendo, periodista español, exdirector Efe.

2013.- Álvaro Bultó Sagnier, aventurero español.

Temas

Cumpleaños de HOY