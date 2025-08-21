Tal día como HOY, 22 de agosto

Tal día como hoy cumple años:

Andrés Calamaro, músico, 22 de agosto de 1961.

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace75 años:

Las efemérides del día:

1526.- El español Toribio Alonso de Salazar descubre en el Pacífico las Islas Carolinas, en nombre de Carlos I de España.

1717.- El Ejército español desembarca en Cagliari y en tres meses reconquista la isla de Cerdeña en nombre del Rey Felipe V.

1795.- Revolución Francesa: La Convención aprueba la Constitución que confiere el poder al Directorio.

1864.- Firma del Tratado de la Cruz Roja Internacional o Convención de Ginebra por 16 países para militares heridos en campaña.

1902.- Gran ola de calor en Sevilla: temperaturas de 57 grados al sol y 47 a la sombra.

1910.- Japón anuncia la anexión de Corea en calidad de protectorado.

1920.- Apertura del primer Festival de Salzburgo en homenaje a Mozart.

1922.- Asesinado Micheal Collins, líder nacionalista y ministro de Irlanda.

1926.- Golpe militar en Grecia, dirigido por Georges Kondylis, depone la dictadura de Theodoros Pangalos.

1950.- La Asamblea Europea aprueba la Declaración de Derechos Humanos.

1961.- Roban de la National Gallery de Londres el retrato del Duque de Wellington de Goya.

1962.- Fracasa en París el sexto atentado contra el presidente De Gaulle en la calle Petit-Clarmant.

1978.- Un comando sandinista integrado por 25 guerrilleros, entre ellos Edén Pastora (comandante Cero), asalta el Palacio Nacional de Nicaragua y toma como rehenes a los legisladores afines al dictador Anastasio Somoza.

1991.- El Ejército soviético inicia su retirada de las tres repúblicas bálticas recién independizadas (Estonia, Letonia y Lituania).

1986.- 1.700 muertos en Camerún por emanaciones tóxicas del Lago Nyos, situado sobre un cráter volcánico.

1998.- El Ejército Nacional de Liberación Irlandés (INLA) declara el alto el fuego tras 23 años de violencia en el Ulster.

2001.- Aterriza en Cabo Cañaveral (Florida, EEUU) el transbordador Discovery con tres astronautas a bordo.

2001.- La Ertzaintza desarticula en Guipúzcoa (España) el comando «Buruntza» de ETA, perteneciente al «complejo Donosti».

2004.- Robados en Oslo(Noruega) los dos cuadros más famosos de E. Munch: «El grito» y «La Madonna».

2005.- El Parlamento iraquí recibe el borrador de la Constitución, con apoyo de chiíes y kurdos, y el no de suníes.

2006.-Mueren los 169 pasajeros del avión ruso Tu-154 estrellado en Ucrania durante un aterrizaje de emergencia tras ser alcanzados por un rayo.

2011.- Liberados los dos cooperantes españoles secuestrados desde el 29 de noviembre en Mauritania por Al Qaeda, Albert Vilalta y Roque Pasqual.

2012.- Rusia entra a formar parte de la OMC.

2015.- El presidente palestino, Mahmud Abás, dimite como presidente de la OLP

.- Unos 4.400 inmigrantes rescatados frente a costas italianas, en el Canal de Sicilia.

.-El exministro griego Varufakis anuncia que no irá con Tsipras en las elecciones generales al no compartir el nuevo rescate impuesto a Grecia.

2016.-El expresidente Sarkozy anuncia su candidatura a las presidenciales francesas de 2017.

.-Desaparece la joven madrileña Diana Quer en A Pobra do Caramiñal (A Coruña).

El 22 de agosto nacieron:

1647.- Dionis Papin, físico francés.

1862.- Claude-Achille Debussy, compositor francés.

1898.- Alexander Calder, escultor estadounidense.

1904.- Deng Xiaoping, dirigente chino.

1928.- Karlheinz Stockhausen, compositor alemán.

1934.- Norman Schwarzkopf, militar estadounidense.

1936.- Peter Mladenov, expresidente de Bulgaria.

1937.- Enrique García Asensio, director de orquesta español.

1941.- Enrique Loewe, empresario español.

1964.- Mats Wilander, tenista sueco.

El 22 de agosto murieron:

1811.- Juan de Villanueva, arquitecto español.

1877.- Tomás Price, empresario circense español.

1878.- María Cristina de Borbón, reina de España.

1980.- James Mc Donell, pionero de la aviación estadounidense.

1990.- Luis Suñer, empresario español.

1995.- José Antonio Girón de Velasco, político falangista y exministro español.

1998.- Elena Garro, escritora mexicana.

2003.- Imperio Argentina (Magdalena Nile del Río), cantante hispano-argentina.

2004.- Ángel Álvarez, locutor español.

2006.- Claudio Boada Villalonga, empresario español.

2009.- Matilde Ladrón de Guevara, escritora chilena.

2016.- Edward Malefakis, historiador estadounidense.

2017.-John Abercrombie, músico estadounidense.

