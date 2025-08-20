HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Tal día como HOY, 21 de agosto

R.H.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 16:15

Tal día como hoy cumple años:

Antonio García Salas, presidente del Consejo Rector de ITAE, 21 de agosto de 1961.

Megan Montaner, actriz, 21 de agosto de 1987.

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Las efemérides del día:

1792.- La Revolución Francesa emplea por primera vez la guillotina para un delito político, y ejecuta al monárquico Luis David Collenot.

1810.- El mariscal de Napoleón Bonaparte, Jean Battiste Bernadotte, es elegido rey de Suecia (Karl Johan XIV) por la Dieta de Estocolmo e implanta su dinastía.

1883.- Un huracán destruye gran parte de la ciudad de Rochester (Minessota, EE.UU.) y causa 37 muertos y miles de heridos.

1908.- Muley Hafid, de la dinastía Alaouita, es aceptado sultán de Marruecos.

1911.- La República de Portugal pone en vigor la primera Constitución de su historia.

1913.- Inauguración en Bilbao del campo de fútbol de San Mamés ('La catedral'), el más antiguo de España, con empate del Athletic y Racing Club de Irún.

1914.- I Guerra Mundial: comienza la Batalla de las Árdenas entre Francia y Alemania.

1936.- Guerra Civil española: perecen los defensores del cuartel del Regimiento Simancas número 4 (Gijón) tras un mes de resistencia.

1940.- Muere en Coyoacán (México) el revolucionario ruso León Trotsky, herido mortalmente un día antes por el catalán Ramón Mercader.

1965.- Inauguración en San Sebastián del Velódromo de Anoeta: Campeonatos de España tras moto y Mundiales de Ciclismo.

1969.- Un incendio, provocado por un turista, destruye en Jerusalén la mezquita 'Al Aqsa' casi por completo.

1970.- El tifón 'Anita' devasta el sur y el oeste de Japón.

1983.- Hallada en Orce (Granada) una mandíbula completa atribuida al Hombre de Neanderthal.

1988.- Brutales enfrentamientos en Burundi por rivalidades tribales de hutus y tutsis causan una gran mortandad.

1991.- Fracasa la intentona golpista en la URSS contra Mijail Gorbachov iniciada tres días antes y los conspiradores son detenidos. Boris Yeltsin encabezó la resistencia contra el golpe desde la sede del Parlamento ruso.

.- El Parlamento de Letonia proclama su independencia de la URSS.

1993.- Los españoles María Jesús Santaloria y Jesús Ángel García Bragado se convierten en campeona mundial de Taekwondo en peso ligero y medalla de oro en 50 kms. marcha en Stuttgart (Alemania).

2000.- Las tropas británicas vuelven a patrullar las calles de Belfast, por primera vez desde septiembre de 1998, a causa de los disturbios entre facciones paramilitares protestantes con dos personas muertas.

2003.- Mueren el dirigente de Hamas en Gaza, Ismail Abu Shanab, y dos guardaespaldas palestinos en un ataque de helicópteros israelíes.

2005.- España, Francia, Alemania e Italia responden al llamamiento del Gobierno de Portugal de ayuda internacional por graves incendios en el centro y norte del país.

2006.- Dos trenes colisionan al norte de El Cairo (Egipto), en el delta del Nilo: 57 muertos y 128 heridos.

.- Comienza en Irak el juicio del Tribunal Penal Superior contra el ex presidente Sadam Hussein y seis altos cargos por genocidio contra el pueblo kurdo.

2009.- Primer incendio, de los cinco que sufrió el suroeste de Grecia, que se saldaron con 49 muertos; más de 20.000 evacuados y 20.000 hectáreas arrasadas.

2012.- El Tribunal Constitucional rumano invalida el referéndum de cese del presidente Basescu que podrá volver a ejercer su cargo.

.- Patxi López adelanta las elecciones vascas al 21 de octubre.

2013.- El soldado estadounidense Bradley Manning es condenado a 35 años de prisión por filtrar más de 700.000 documentos clasificados a WikiLeaks.

.- Un tribunal de El Cairo ordena la libartad provisional del expresidente egipcio Hosni Mubarak.

El 21 de agosto nacieron:

1567.- Francisco de Sales, santo francés.

1789.- Agustín Luis, Barón de Cauchi, sabio francés creador del análisis matemático.

1790.- Joaquín Vizcaíno Martínez, marqués de Pontejos, fundador del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid.

1820.- John Tyndall, científico irlandés.

1884.- Mateo Hernández, escultor español.

1888.- Andrés González Blanco, escritor español.

1906.- Joaquim Homs Oller, compositor español, pionero en la utilización del dodecafonismo.

.- Isadore «Friz» Freleng, creador de la Pantera Rosa.

1915.- Joshua Hassan, político gibraltareño.

1927.- Fina de Calderón (Josefina de Attard), compositora y violinista española.

1930.- Margarita de Inglaterra, hermana de Isabel II.

1937.- Gustavo Noboa, presidente de Ecuador.

1944.- Peter Weir, cineasta australiano.

1963.- Sidi Mohamed, rey de Marruecos, Mohamed VI.

El 21 de agosto murieron:

1826.- Francisco Pignillem, introductor de la vacuna en España.

1869.- Casto Méndez Núñez, marino español, héroe de la batalla de El Callao.

1936.- Jaroslav Formanck, químico checo.

1947.- Ettore Bugatti, constructor de automóviles italiano.

1951.- Constant Lambert, compositor inglés.

1964.- Palmiro Toggliati, secretario general del PCI.

1995.- Subrahmanyan Chandrasekhar, astrofísico estadounidense de origen indio, Nobel de Física 1983.

1997.- Misael Pastrana Borrero, expresidente colombiano.

1999.- Príncipe Faisal Ben Fahd, primogénito del rey Fahd de Arabia Saudí.

2000.- Juan Tomás de Salas, periodista y editor español, fundador del Grupo 16.

2008.- Teresa Moreno, política de Unión del Pueblo Navarro (UPN).

2013.- Jorge Horacio Fernández, realizador de televisión español.

